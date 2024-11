Rencontrez les détaillants qui travaillent à augmenter les ventes d'oléotourisme après la fin des vacances

Deux ans de mauvaises récoltes à travers la Méditerranée, des coûts de production qui s'envolent et la crise mondiale du coût de la vie ont réduit les marges de nombreux petits producteurs d’huile d’olive dans le monde.

Ces agriculteurs et meuniers sont considérés comme les gardiens des traditions et des cultivars locaux de l'huile d'olive. Il est donc essentiel de trouver des sources de revenus alternatives pour maintenir la rentabilité de leurs opérations afin de garantir le succès et la santé du secteur dans son ensemble. (Le directeur général de Deoleo, Ignacio Silva, pense aussi.)

Tandis que vendre des crédits carbone et la production d'huile d'olive déchets font partie des idées fréquemment évoquées lors des conférences et des rassemblements d’associations industrielles, mais le tourisme demeure une source importante de revenus pour les producteurs, dont de nombreuses plantations sont situées au milieu de paysages spectaculaires.

Cependant, Alicia et Vijay Shroff, copropriétaires du magasin spécialisé basé à St Louis, dans le Missouri Huile d'olive extra vierge Ovation, ont identifié un problème auquel sont confrontés de nombreux visiteurs internationaux des oliveraies méditerranéennes et travaillent sur une solution.

"Le problème que je soupçonne la plupart des producteurs d’oléotourisme est ce que j’appelle le »« Problème de bagages enregistrés », a déclaré Vijay. "« Lorsque vous êtes à l’étranger, vous n’avez probablement pas envie de rentrer chez vous avec plusieurs bouteilles d’huile d’olive dans votre bagage en soute, ce qui limite les ventes des producteurs sur place à une ou deux bouteilles. »

Les Shroff ont rencontré ce problème lors de leur visite des bosquets et du moulin de Basilippo, basé en Andalousie. Contrairement à de nombreux amateurs d'oléotourisme, ils étaient cependant bien placés pour faire du vin, huile d'olive extra vierge et les détaillants d’aliments spécialisés pour résoudre le problème.

"« Nous serons leur agence de vente pour leurs visiteurs américains », a déclaré Vijay. "Cela permet d’accomplir beaucoup de choses. Cela résout le problème des bagages enregistrés et devrait également résoudre le problème des frais d’expédition.

Vijay (à gauche) et Alicia (à droite) Shroff importent l'huile d'olive extra vierge Basilippo de Juana Roldán, afin que les visiteurs américains de la ferme puissent poursuivre l'expérience.

"« Il est beaucoup plus efficace d'importer par palette et d'utiliser ensuite des services de traitement des commandes nationaux [pour atteindre le client final] que de demander à quelqu'un d'expédier six bouteilles du sud de l'Espagne à son domicile », a-t-il ajouté.

En plus de réduire les coûts de production, les Shroff estiment que cette méthode préserve mieux la qualité de l'huile d'olive extra vierge. Ils utilisent leur propre réseau logistique bien établi au lieu de laisser les consommateurs espérer que les services de traitement des commandes utilisent des conteneurs et des entrepôts climatisés.

"« C'est aussi une victoire pour les clients, car ils peuvent rester en contact avec le producteur après les vacances », a déclaré Vijay. "« Ils disposent désormais d’une source locale de nouvelles récoltes ou de variétés différentes qui pourraient être commercialisées. »

Citant l'expérience anecdotique de l'entreprise, Alicia a déclaré qu'elle constate une forte tendance chez les clients à rechercher des marques d'huile d'olive extra vierge dans des endroits qu'ils ont visités et avec lesquels ils ont noué un lien fort.

"« Nous constatons une revente assez forte, donc les clients reviennent pour la nouvelle récolte, à la recherche de leur producteur préféré », a-t-elle déclaré. "Basilippo a développé un grand nombre de fans aux États-Unis grâce à cela.

En plus de mettre en relation les vacanciers avec leurs producteurs préférés après leur voyage, Alicia estime que le fait de forger ces relations entre les magasins spécialisés et les producteurs crée une relation symbiotique pour les deux parties.

Alors que les propriétaires de magasins spécialisés reçoivent une gamme éclectique d'huiles d'olive extra vierges provenant de variétés et de régions moins connues, leur permettant de se démarquer de l'offre typique des chaînes d'épicerie, les producteurs bénéficieront de leurs bases de données clients et de leurs efforts de marketing.

"« Lorsque la nouvelle récolte sortira, nous enverrons un e-mail à tous ceux qui ont acheté vos huiles d'olive dans le passé pour essayer d'encourager ce genre de transactions », a déclaré Alicia.

"« En plus de l'importation, des douanes et de l'exécution, il y a aussi un aspect marketing avec lequel, je pense, de nombreux producteurs en dehors des États-Unis ont du mal », a-t-elle ajouté.

L’un des principaux défis auxquels Alicia et Vijay sont confrontés pour mener à bien leur projet est de créer des relations avec des producteurs investis dans l’oléotourisme pour acheminer leurs huiles d’olive aux États-Unis et les vendre aux anciens visiteurs et aux nouveaux clients.

"« Même si j'aimerais être en vacances permanentes dans une oliveraie, je ne peux pas », a déclaré Vijay. "Nous avons constaté que beaucoup de ces personnes accèdent à ces bosquets par l'intermédiaire d'agences de voyage, il n'est donc pas toujours facile de les trouver.

Depuis le lancement de leur site Web et le début de cette initiative, les Shroff ont contacté des opérateurs d'oléotourisme pour leur présenter l'idée.

"« Nous allons simplement devoir prouver le cas d'utilisation », a déclaré Vijay. "Nous allons devoir parler aux gens et faire en sorte qu'ils aient l'occasion de découvrir ce que nous faisons.

En adoptant une vision plus large, Vijay et Alicia ont convenu que le fait de relier l'expérience d'achat au détail à l'oléotourisme pourrait également renforcer les faits sur la production d'huile d'olive et dissiper les mythes et la désinformation courants, en particulier ceux qui entourent cuisine à l'huile d'olive.

"« En plus de cultiver des variétés moins connues, je pense que ce que font ces producteurs d'oléotourisme, c'est cultiver la sensibilisation et la connaissance », a déclaré Vijay. "Il y a beaucoup de désinformation et d’incompréhension à propos de l’huile d’olive extra vierge.

"« Quand les gens voient que l’huile d’olive est comme le jus d’un fruit, un peu comme le jus d’orange et non un aliment transformé, comme toute autre huile comestible, cela aide », a-t-il ajouté. "Leurs histoires doivent être racontées par les producteurs, les détaillants et tous les acteurs de la chaîne de valeur. »