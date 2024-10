Le plus grand producteur d'huile d'olive de Tunisie, Groupe CHO, fait appel à la communauté nord-américaine de l'huile d'olive pour l'aider à enquêter sur un vol à grande échelle de sa huile d'olive primée Terra Delyssa huile d'olive extra vierge.

Le Septembre 21st, un camion chargé de palettes de bouteilles de Terra Delyssa a été volé à Montréal, au Canada, ce qui a déclenché une enquête en cours des autorités locales.

Quelques jours plus tard, la police de Houston a commencé une enquête après avoir reçu des informations selon lesquelles un détaillant discount vendait l'huile d'olive du groupe CHO à des prix inhabituellement bas.

Grâce aux codes de lot des bouteilles saisies, le groupe CHO a pu remonter jusqu'à un entrepôt de Houston exploité par un tiers. Les pertes résultant de ces incidents sont estimées à environ 3 millions de dollars (2.8 millions d'euros).

C'est la troisième fois que des voleurs ciblent l'huile d'olive extra vierge du groupe CHO, bien que l'entreprise estime que les deux vols les plus récents ne sont pas liés.

"« Nous pensons que cela s'est produit parce que Terra Delyssa peut facilement être mise sur le marché, car c'est la marque numéro un au Canada et l'une des meilleures ventes dans les magasins américains également », a déclaré Wajih Rekik, directeur général de CHO America. Olive Oil Times.

"« La notoriété de Terra Delyssa et la confiance des consommateurs envers le produit font qu'il est très facile à vendre, surtout pour les voleurs qui le proposent à 50 % de réduction », a-t-il ajouté.

Groupe CHO technologie de traçabilité blockchain, conçu à l’origine pour aider les consommateurs à retracer l’origine de leur huile d’olive, a joué un rôle crucial dans l’enquête.

"« Dans ce cas, cela nous a aidé à retracer tous les numéros de lot jusqu'au lieu de stockage et a permis d'identifier instantanément le produit volé », a déclaré Rekik.

Depuis que le vol a été rendu public, de nombreuses entreprises du secteur de l’huile d’olive ont offert leur soutien.

"« Nous avons reçu des appels téléphoniques de détaillants ainsi que de nos concurrents, offrant des pistes utiles qui ont été transmises à la police », a déclaré Rekik. "Certains voleurs ont tenté de contacter des détaillants légitimes juste après le vol, et certains de ces détaillants aident désormais à retrouver les coupables.

Le Groupe CHO a assuré aux consommateurs que toutes les bouteilles Terra Delyssa vendues par les principaux détaillants sont sûres et n'ont aucun lien avec le vol.

"« Nous vendons directement aux principaux détaillants tels que Whole Foods, Kroger, Target, Walmart et Costco », a déclaré Rekik. "Ces bouteilles sont tout à fait légales et légitimes.

Cependant, certains petits détaillants ont acheté l’huile d’olive volée, principalement des magasins d’alimentation internationaux, des magasins spécialisés et des magasins discount.

"« Les magasins qui proposaient ces bouteilles étaient des petits magasins d'alimentation internationaux ou des chaînes discount avec lesquelles nous n'avions jamais fait affaire », a déclaré Rekik.

Dans certains cas, ces magasins ont contacté le groupe CHO après avoir réalisé qu'ils avaient acheté des marchandises volées. "« Ils ont coopéré à l'enquête et ont proposé de restituer les bouteilles immédiatement », a ajouté Rekik.

Seulement environ dix pour cent des bouteilles volées ont été retrouvées, et Rekik a souligné la nécessité d'une coopération généralisée.

"« Nous demandons à tous les acteurs de l’industrie de nous fournir toute information dont ils pourraient disposer », a-t-il déclaré. "C’est pourquoi il est essentiel que la nouvelle du vol se répande, car tout le secteur a un intérêt direct à promouvoir et à défendre les ventes légales.

Il a averti les détaillants que l’achat et la revente de biens volés pourraient les rendre complices du crime.

"« Acheter ces produits à des voleurs et les revendre peut facilement transformer n’importe quel détaillant en complice d’un vol criminel », a déclaré Rekik. "Certains détaillants ne nous ont pas contactés lorsqu’ils ont été contactés au sujet des bouteilles volées, mais seulement après avoir vu la nouvelle.

Rekik a exprimé sa frustration face à la facilité avec laquelle des produits à prix réduits peuvent influencer les gens.

"« Les gens achètent un produit de 90 $ (83 €) pour 10 $ (9.20 €) ou 15 $ (13.80 €), et ils ne posent pas de questions », a-t-il déclaré. "Ils devraient appeler l'entreprise mentionnée sur l'étiquette. Chaque produit alimentaire aux États-Unis possède une étiquette avec les informations du producteur. Il est facile de les contacter.

Il a ajouté que certains détaillants qui ont acheté l’huile d’olive volée ont affirmé qu’ils pensaient que la remise était due à un problème de qualité.

"« Si quelque chose semble trop beau pour être vrai et que vous continuez quand même à l'acheter, vous risquez d'être complice », a déclaré Rekik.

Bien que de nombreux détaillants aient finalement coopéré à l’enquête, Rekik a souligné à quel point il aurait été simple d’empêcher le problème : "Il est facile d’arrêter cela : un appel téléphonique de deux minutes au producteur peut tout éclaircir.

Pour réduire les risques d'incidents futurs, le groupe CHO met en œuvre des systèmes de suivi GPS pour ses palettes et augmente les audits avec des sociétés de logistique tierces d'une fois par an à quatre fois par an. "« Nous continuerons également à recourir à des audits tiers sur la logistique tierce », a déclaré Rekik.

Rekik a exprimé sa gratitude à ceux qui ont aidé à l’enquête. "« Je tiens à remercier tous les détaillants, les petits détaillants et les concurrents qui ont aidé en partageant des informations », a-t-il déclaré. "Nous avons été très touchés par les concurrents directs qui nous ont contactés et ont investi leur temps et leurs efforts pour nous soutenir.

"« C’est ce fort sentiment de communauté qui nous aidera tous en tant qu’industrie », a ajouté Rekik.

Il a également partagé une anecdote distincte qui pourrait servir d’avertissement pour l’industrie.

"« Lorsque les produits sont arrivés au centre de distribution d'un détaillant, nous avons reçu un appel nous informant qu'un chariot élévateur avait accidentellement heurté une palette et cassé cinq bouteilles », a déclaré Rekik.

Les conséquences d’un accident comme celui-ci vont au-delà de quelques bouteilles cassées. "« Cinq bouteilles d'huile d'olive peuvent imbiber une palette entière, ce qui rend la manipulation presque impossible en raison du désordre glissant », a déclaré Rekik. "« Vous avez tous les ingrédients pour une catastrophe. »

Dans des circonstances normales, les équipes logistiques contacteraient le groupe CHO pour obtenir des conseils sur la manière de gérer la situation.

"« Le coût de récupération des bouteilles restantes et de nettoyage du déversement varierait entre 3,000 2,755 $ (4,000 3,675 €) et 1,000 920 $ (- - €), tandis que la valeur totale des produits endommagés pourrait n'être que d'environ - - $ (- €) », a-t-il déclaré.

Rekik a expliqué que récupérer les produits n’a pas de sens économiquement. "« Dans des cas comme celui-ci, nous leur disons généralement de jeter l’huile d’olive », a-t-il déclaré.

Il existe cependant une lacune dans le système : les personnes chargées de gérer les marchandises endommagées ne supervisent pas toujours leur destruction.

"« Le transporteur ou la personne qui gère ces bouteilles ne sera pas nécessairement celle qui s'en débarrassera », a déclaré Rekik. "Parfois, ce sont les chauffeurs, le personnel de chargement ou même d’autres employés qui se retrouvent en charge et personne ne vérifie si les bouteilles sont détruites.

Cela crée une opportunité pour commettre des actes répréhensibles. "« Ces bouteilles pourraient être récupérées par quelqu’un et revendues », a-t-il ajouté.

Bien qu’il comprenne la tentation, Rekik exprime des sentiments mitigés à propos de la situation. "« Bien sûr, nous nous sentons mal d’avoir détruit notre huile d’olive à cause d’un déversement », a-t-il déclaré. "Si j'étais vous, je nettoierais simplement la bouteille et je l'utiliserais à la maison.

"Mais pour certaines personnes, vendre illégalement ces bouteilles à un prix très réduit est un moyen rapide de gagner de l'argent facilement », a-t-il ajouté. "Cela pourrait amener certaines personnes à attendre avec impatience le prochain accident de ce type.

Les lots concernés

CHO America a répertorié les lots concernés et a demandé à toute personne disposant d'informations sur ces produits d'appeler le +1 2817121549.