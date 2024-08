Un procès cible des marques d'huile d'olive dénoncées dans une étude de Davis

Par Alex Beekman

Plusieurs chefs et restaurateurs californiens poursuivent certains détaillants et distributeurs de 10 grandes marques d'huile d'olive après que l'UC Davis Olive Center a publié une étude le mois dernier qui a conclu que la plupart des huiles d'olive extra vierges échantillonnées ne répondaient pas aux critères de classification extra vierge. Les plaignants comprennent un concurrent du réseau Bravo "L'émission télévisée Top Chef ”, David Martin, et plusieurs propriétaires de restaurants de Californie du Sud.

Le procès, qui vise le statut de recours collectif, nomme les principales marques d'huile d'olive 10, notamment Bertolli, Filippo Berio, Carapelli, Star, Colavita, Mezzetta, Pompeian, Rachael Ray, Mazolla et Safeway Select.

Daniel J. Callahan

Il nomme également les principales chaînes de supermarchés et magasins à grande surface 10 qui auraient commercialisé du huile de qualité inférieure sous la bannière extra-vierge, sur la base de tests secrets effectués par le cabinet d'avocats du demandeur, Callahan et Blaine à Santa Ana, Calif.

Le procès allègue que de nombreuses huiles d'olive sont mal étiquetées afin que les coûts puissent être majorés pour les consommateurs. "Les résultats des tests ont été choquants », déclare le procès. "Les tests sensoriels ont montré que ces échantillons défaillants avaient des saveurs défectueuses telles que rance, fougueux et moisi. »

Selon Daniel J. Callahan de Callahan & Blaine à Santa Ana, avocat principal des plaignants, "Les défendeurs, fabricants d'huile d'olive, distributeurs et détaillants qui vendent leur produit dans l'État de Californie, ont sciemment trompé et fraudé les consommateurs californiens pendant des années. Les défendeurs ont affirmé que l'huile d'olive qu'ils vendaient répond à la norme élevée de la classification extra vierge, autorisant ainsi les défendeurs à facturer une forte prime pour le produit, alors qu'en fait le produit ne répond pas à cette norme et est de qualité inférieure souvent frelaté avec moins cher huiles raffinées telles que l'huile de noisette ou les huiles d'olive de moindre importance. »

Une déclaration du cabinet d'avocats poursuit: "Ces fausses déclarations ont été prouvées fausses dans une étude approfondie de l'UC Davis Olive Center de l'Institut Robert Mondavi pour les sciences du vin et de l'alimentation de l'Université de Californie à Davis dans son rapport de juillet 2010. Le rapport est rédigé par les principaux doctorants, chercheurs et scientifiques du pays sur la recherche et l'éducation sur les huiles comestibles. Le California Olive Oil Council, l'American Oil Chemists 'Society (AOCS) et l'Australian Olive Oil Association ont coopéré et contribué au financement, à la recherche et aux résultats de cette étude.

Les demandeurs demandent une injonction empêchant la distribution du huile douteux et peuvent également demander des centaines de millions de dollars en restitution pour "a frauduleusement obtenu des bénéfices », a déclaré Callahan, estimant qu'avec autant de prévenus, l'affaire prendra peut-être deux ans avant d'être portée devant les tribunaux.

Les allégations de fraude à l'huile d'olive frelatée et à l'huile d'olive ne sont pas nouvelles aux États-Unis, où les exportateurs européens d'huile d'olive profitent depuis longtemps de la naïveté américaine et de l'absence de normes de qualité.

Le procès est le dernier développement dans le sillage de l'UC

Étude Davis qui a été financé en partie par des producteurs d'huile d'olive en Californie.