La modification d'une loi agricole attire l'attention sur une industrie divisée

Le producteur géorgien d'huile d'olive Jason Shaw

Peu de temps avant que la Chambre des représentants ne vote contre le Farm Bill de 2013, un amendement visant à supprimer un article qui imposerait des contrôles à l'importation d'huile d'olive a été proposé par les membres du Congrès Chris Gibson et Michael Grimm de New York. Le représentant Grimm a déclaré que la disposition du Farm Bill était "une tentative de permettre à 2% du marché national de l'huile d'olive d'imposer une taxe cachée sur les 98% restants - augmentant le coût de l'huile d'olive pour les consommateurs. le amendement adopté par une marge énorme (343 - 81-1). En fin de compte, le vote était un point discutable parce que tout le Farm Bill a été rejeté; cependant, la bataille sur la disposition relative au contrôle des importations a attiré l'attention sur une industrie de l'huile d'olive très divisée.

Les opposants à l'amendement ont été déçus par son approbation. Jason Shaw, président de la Georgia Olive Growers Association, a déclaré qu'ils avaient travaillé dur pour que le langage de contrôle des importations soit mis dans le projet de loi en premier lieu. Dans un message adressé aux législateurs américains de Géorgie leur demandant de s'opposer à l'amendement, l'Association a noté que "les importateurs d'huile d'olive ont autorisé la fraude généralisée d'huile d'olive »en qualifiant les mélanges d'huile inférieurs de qualité supérieure. "Tout ce que nous essayions de faire était de soumettre tout le monde aux mêmes normes que nous voulons nous soumettre », a déclaré Shaw.

Shaw croit qu'il y a eu beaucoup de désinformation sur les implications du projet de loi. Il a déclaré que le projet de loi n'aurait pas approuvé un programme d'échantillonnage et de test pour l'huile d'olive - un ordre de commercialisation devrait encore être élaboré par l'industrie de l'huile d'olive avant que la disposition ne devienne effective.

Un rapport du Congressional Budget Office (CBO) publié en mai, a indiqué que si un Ordonnance de commercialisation d'huile d'olive ont été approuvés, les importations devraient être testées pour s’assurer qu’elles répondent aux normes et que le coût "des dizaines de millions de dollars par an. » Shaw rétorque que l'industrie serait responsable d'établir ses propres normes et qu'elle ne serait pas intéressée à en créer des dont les coûts seraient prohibitifs. Il cite le rapport du CBO comme facteur dans l'adoption de l'amendement. Le rapport "n'a pas aidé la cause. Les cartes ont été empilées contre nous », a expliqué Shaw.

Patty Darragh, directrice exécutive du Conseil de l'huile d'olive de Californie a également exprimé sa frustration face à la modification parce qu'elle a une incidence sur les efforts visant à bâtir une industrie nationale compétitive engagée à produire des huiles de qualité et que "n'est pas une bonne nouvelle pour les consommateurs et les détaillants. »

Les partisans de l'amendement Gibson-Grimm comprenaient des groupes tels que la National Restaurant Association, la North American Olive Oil Association et l'American Hellenic Institute (AHI).

"L'ordonnance de commercialisation aurait été un obstacle au commerce. Cela aurait augmenté le prix de l'huile d'olive pour les consommateurs, et cela aurait été nocif pour les petites entreprises », a déclaré Nick Larigakis, président de l'AHI, un groupe de politique publique gréco-américain à but non lucratif. "Nous étions également certainement préoccupés par les ramifications… sur les futures négociations commerciales entre les États-Unis et l'Union européenne. Nous pensons que cela aurait perturbé ces négociations. »

La Georgia Olive Growers Association a contesté le fait que le contrôle des importations créerait une barrière commerciale, citant que l'Union européenne a déjà des inspections à l'importation pour l'huile d'olive et pour tous les fruits, légumes et noix. Toute procédure américaine ajoutée devrait être conforme aux règles de l'Organisation mondiale du commerce.

L'Association nord-américaine de l'huile d'olive (NAOOA) a soutenu l'amendement car une commande de commercialisation serait coûteuse et ne résoudrait pas encore le problème de la qualité de l'huile d'olive, a déclaré le vice-président exécutif Eryn Balch. "Il n'y aurait aucune surveillance des huiles au-delà du point d'importation - le mélange et le mauvais étiquetage pourraient se produire après les inspections », a ajouté Balch.

La Georgia Olive Growers Association, cependant, soutient que l'huile d'olive consommée par les Américains devrait être testée au point d'exportation. Toute fraude survenant aux États-Unis serait contrôlée par un ordre de commercialisation national.

Comme alternative à un ordre de commercialisation, la NAOOA sollicite le soutien de la Food and Drug Administration (FDA) pour établir un "Norme d'identité »pour l'huile d'olive, similaire aux normes établies pour le chocolat blanc et d'autres produits. Une norme FDA définirait qualités d'huile d'olive et, contrairement aux normes de classement de l'USDA qui sont volontaires, les normes de la FDA sont obligatoires et peuvent être appliquées.

Bien que les gens de l'industrie conviennent que la qualité de l'huile d'olive est critique, ils ne sont pas d'accord sur la meilleure façon d'atteindre cet objectif. Ils conviennent cependant que travailler pour améliorer l'éducation des consommateurs est une priorité élevée. La NAOOA a déclaré qu'elle aimerait voir une ordonnance de recherche et de promotion émise par l'USDA car elle permettrait à l'industrie d'utiliser les ressources et l'infrastructure de l'USDA pour l'éducation des consommateurs.

Pendant que la poussière du Farm Bill se dépose, Jason Shaw a déclaré "Nous continuerons de faire ce que nous faisons - éduquer le public et produire le meilleur produit possible. »