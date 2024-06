Le PDG de Deoleo North America déclare que la durabilité est la clé de la croissance du secteur de l'huile d'olive

Plus du quart des huile d'olive extra vierge vendu par Deoleo en 2023 provenait d'oléiculteurs et de moulins suivant les meilleures pratiques durables, selon le premier rapport intégré de l'entreprise rapport de durabilité.

"La durabilité fait partie de notre stratégie et de notre objectif », a déclaré Thierry Moyroud, directeur général de Deoleo North America. Olive Oil Times. "Notre objectif est d’atteindre à l’avenir plus de 70 pour cent de toutes nos huiles provenant de sources durables.

Je me concentre davantage sur la façon dont nous pouvons intégrer la beauté de notre catégorie dans un usage quotidien dans toutes les cuisines américaines… (L'huile d'olive est) un produit pour les masses, pas un produit pour très peu de personnes. -Thierry Moyroud, PDG, Deoleo Amérique du Nord

Le rapport, audité par Deloitte, a conclu que 27.7 pour cent de l'huile d'olive extra vierge de l'entreprise provient d'agriculteurs et de meuniers tiers certifiés indépendamment suivant les meilleures pratiques durables.

Le rapport révèle également que le plus grand vendeur mondial d'huile d'olive de marque, qui comprend les marques Bertolli et Carapelli, a éliminé l'écart salarial entre hommes et femmes au sein de l'entreprise et augmenté de 100 % le nombre de bouteilles fabriquées à partir de plastique 7.4 % recyclé.

Moyroud a déclaré que le rapport était en préparation depuis que l'entreprise avait entrepris sa première évaluation de matérialité en 2020. Il a été publié un an avant que l'Union européenne n'annonce qu'elle mettrait en œuvre des normes obligatoires de reporting environnemental, social et de gouvernance (ESG).

"C'est notre engagement envers la catégorie d'en être les intendants », a-t-il déclaré. "Si nous voulons faire cela sérieusement, nous pensons que la durabilité doit être au centre de tout ce que nous faisons ; c’est un élément clé de ce que l’on peut attendre de notre industrie.

Thierry Moyroud

Pour Deoleo, la durabilité comprend l'utilisation minimale de produits phytosanitaires dans les oliveraies, l'utilisation efficace des ressources en eau, la promotion de l'efficacité énergétique dans les processus agricoles et de mouture, la gestion du sol comme un système vivant, la promotion de la biodiversité dans les oliveraies et la minimisation des déchets pendant la production. processus.

"Il s'agit d'une approche large et holistique pour identifier les paramètres influençant la production d'huile d'olive et les paramètres critiques que nous devons améliorer au fil du temps si nous voulons promouvoir une production d'huile d'olive saine et durable », a déclaré Moyroud.

Alors que l'entreprise continue de s'appuyer sur sa stratégie de développement durable et campagnes marketing, Moyroud a souligné que la qualité passe avant tout.

Comme beaucoup dans le secteur, les deux dernières années de mauvaises récoltes et augmentation des coûts de production ont été assez difficiles pour la multinationale basée à Cordoue, qui s'approvisionne en huile d'olive extra vierge en Espagne, en Italie, au Portugal, en Tunisie, en Grèce et en Argentine.

"Ce que nous recherchons, c’est avant tout un huile de qualité », a déclaré Moyroud. "Pendant certaines années, nous pouvons allier qualité et sources durables ; les autres années, nous devons donner la priorité à la qualité.

Une autre conséquence des mauvaises récoltes consécutives en Espagne et dans tout le bassin méditerranéen a été des prix record à l’origine.

Selon Infaoliva, extra vierge prix de l'huile d'olive en Espagne, il se situe à 7.80 € le kilogramme au moment de la rédaction, bien en dessous du record de 8.988 € de la mi-janvier, mais toujours 27 pour cent de plus qu'à la même période de l'année dernière.

"Si les deux dernières années m’ont appris quelque chose dans cette industrie, c’est d’être très humble dans nos prédictions et nos spéculations car personne ne s’attendait à ce qui s’est passé l’année dernière », a déclaré Moyroud. "La situation du marché reste incertaine et complexe.

Alors que les prix ont considérablement baissé début avril, tombant à 7.00 € le kilo, avec l'annonce que la récolte espagnole a dépassé les attentes initiales, ils ont continué à grimper.

Néanmoins, la principale région oléicole du pays semble prometteuse, avec une nouaison importante et l'absence des températures élevées qui ont eu un impact négatif sur les deux récoltes précédentes en Andalousie.

"Les premières informations dont nous disposons sur la nouvelle récolte sont positives », confirme Moyroud. "La floraison des fruits est bonne. Les réserves d'eau sont supérieures à la moyenne pour cette période de l'année. Ces facteurs soutiennent la projection selon laquelle la campagne agricole 2024/25 reviendra à des niveaux normaux.

Au cours des cinq années précédant la campagne agricole 2022/23, historiquement médiocre, l'Espagne a produit en moyenne 1.4 million de tonnes d'huile d'olive par an. Les observateurs proches du secteur estiment que ce niveau de production pourrait entraîner une baisse des prix entre 3 et 4 euros le kilo.

Même si Moyroud ne voit pas la nécessité de spéculer sur les prix futurs, il pense que les deux dernières années ont été un signal d'alarme pour le secteur quant aux impacts de la crise. changement climatique dans le bassin méditerranéen, qui est responsable de plus de 95 pour cent de la production mondiale d'huile d'olive.

À l'instar de Jaime Lillo, directeur exécutif du Conseil oléicole international, Moyroud estime que l'avenir du secteur passe par expansion significative dans des régions oléicoles non traditionnelles.

« [Les deux mauvaises récoltes et les prix record à l’origine sont] un signal selon lequel le secteur a besoin d’une profonde transformation », a-t-il déclaré. "C'est un bon signal envoyé au marché selon lequel nous devons repenser la manière dont nous fonctionnons en tant qu'industrie.

Moyroud a déclaré que Deoleo s'efforçait d'élargir son approche mondiale en matière d'approvisionnement en huile d'olive. Il a souligné l'Argentine - déjà le plus grand producteur en dehors du bassin méditerranéen - comme un pays doté d'un immense potentiel pour développer la production d'huile d'olive extra vierge de haute qualité. "La qualité ne peut être liée à une origine spécifique », a-t-il ajouté.

Moyroud a déclaré qu'une partie du succès de Deoleo sur un large éventail de marchés d'huile d'olive non traditionnels réside dans l'identification des profils de goût et la fourniture constante d'une huile d'olive extra vierge qui répond à ces profils, ce qui comprend souvent des mélanges d'huiles de différentes sources.

"Par exemple, aux États-Unis, les gens aiment l’huile d’olive beaucoup plus douce », a déclaré Moyroud. "Nous définissons donc un profil gustatif pour Bertolli aux États-Unis, qui n’est pas le profil gustatif de Bertolli en Allemagne.

"Pour atteindre ce profil gustatif, nous utilisons parfois des mélanges différents pour arriver au même résultat. C'est là que nous sommes forts», a-t-il ajouté. "Pour ce faire, peu importe d'où vient l'huile d'olive, mais la qualité de l'huile d'olive que vous pouvez trouver est importante.

Si assurer un approvisionnement constant et durable en huile d'olive extra vierge est l'un des défis les plus urgents de Deoleo, l'autre est l'augmentation de la consommation dans des pays comme les États-Unis, qui a dépassé l'Espagne l'année dernière en tant que deuxième consommateur mondial.

Au cours de ses six années à la tête de Deoleo North America, Moyroud a déclaré que le changement le plus important qu’il ait constaté est la croissance du marché de détail aux États-Unis depuis le début de la pandémie de Covid-19 début 2020.

Au plus fort des confinements, on estime que 94 % de la population se trouvait dans une juridiction aux États-Unis où le confinement était obligatoire. Beaucoup cuisinaient à la maison et avaient besoin de plus de graisse de cuisson, y compris d'huile d'olive.

Selon le ministère de l'Agriculture des États-Unis, les importations d'huile d'olive sont passées de 339,200 2019 tonnes en 402,600 à 2020 322,150 tonnes en 2016, et cette tendance s'est poursuivie. Les États-Unis ont importé en moyenne 2019 387,575 tonnes par an entre - et -. Au cours des quatre années qui ont suivi le début de la pandémie, ce chiffre est passé à - - tonnes.

"Nous avons retenu une part importante de cette augmentation», a déclaré Moyroud. "Le marché est en baisse depuis 2020, sans doute parce que les gens sont retournés au restaurant. Mais en fin de compte, nous avons constaté une plus grande pénétration qu’auparavant.

"Ce n’est pas le cas dans de nombreuses régions », a-t-il ajouté. "Dans de nombreux endroits, le marché est revenu à ce qu’il était avant la pandémie.

Moyroud estime que le secteur doit capitaliser sur l'expérience de la pandémie en matière de cuisine à domicile et augmenter la part de l'huile d'olive dans la catégorie totale des huiles comestibles, qui est actuellement d'environ trois pour cent.

"Je recherche plutôt un endroit où l'huile d'olive sera au centre de la cuisine », a déclaré Moyroud. "Je ne veux pas trop m'appuyer sur la partie très haut de gamme de la catégorie des huiles d'olive où l'on a tendance à ressembler à la catégorie des vins. C'est un peu une approche élitiste.

"Je me concentre davantage sur la manière dont nous pouvons intégrer la beauté de notre catégorie au quotidien dans toutes les cuisines américaines, ce qui n'est pas le cas dans de nombreux foyers aujourd'hui », a-t-il ajouté. "C'est un produit pour les masses, pas un produit pour une minorité. »

Revenant sur l'importance du rapport sur la durabilité de Deolo, Moyroud a déclaré que le secteur doit se concentrer sur l'éducation du public sur les avantages environnementaux de l'huile d'olive et avantages pour la santé par rapport à toutes les autres graisses comestibles.

"Les conversations d'aujourd'hui portent sur les aliments transformés et sur la façon d'en manger moins », a-t-il déclaré. "Dites-moi quelque chose de moins transformé que l'huile d'olive. C'est très difficile d'en trouver un et on l'oublie parfois.

À cette fin, Moyroud prévoit de continuer à promouvoir l'huile d'olive comme alternative saine et consciencieuse aux autres graisses comestibles. Il pense que cela continuera à accroître la pénétration de Deoleo dans les ménages aux États-Unis, stimulant ainsi la consommation.

"Très simplement, nous sommes à 55 pour cent de pénétration, donc il nous reste encore 45 pour cent de foyers à atteindre », a-t-il conclu.