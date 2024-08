Olive Center propose des tests chimiques

L'UC Davis Olive Center a annoncé qu'il propose désormais des évaluations chimiques et sensorielles de l'huile d'olive. Parmi les choix d'analyses chimiques figurent des tests appelés DAG et PPP. UC Davis est le seul laboratoire aux États-Unis à fournir ces indicateurs chimiques particuliers de la qualité de l'huile d'olive, a déclaré le directeur du centre, Dan Flynn.



La décision d'offrir des analyses chimiques a été motivée par les demandes des producteurs, des détaillants et des importateurs, selon Flynn.

Flynn a déclaré que la plupart des huiles passent le Conseil oléicole international (CIO) et département de l'agriculture des Etats-Unis (USDA) normes de chimie pour extra vierge même si les tests sensoriels échouent les mêmes huiles pour les saveurs rances et énergiques.

Rapport de l'UC Davis Olive Center a indiqué que les normes chimiques du CIO / USDA seraient plus efficaces si elles incluaient les nouvelles normes chimiques adoptées par l'Allemagne et

Australie qui mesurent les niveaux de DAG (1,2 diacylglycérol) et PPP (pyrophéophytines) et sont en bonne corrélation avec les tests sensoriels.

L'UC Davis Olive Center propose le test DAGs / PPP ainsi que d'autres tests chimiques et sensoriels.

Les tests sensoriels sont proposés depuis environ huit mois, a déclaré Flynn. Il a indiqué que les tests du centre fournissent des termes plus descriptifs que les tests sensoriels du CIO / USDA. Par exemple, le CIO / USDA exige de tester le fruité d'une huile. Les tests de l'Olive Center approfondiront les caractéristiques du fruité, avec des termes descriptifs tels que floral, pomme verte, amande verte ou banane.

Les panneaux sensoriels contiennent au moins huit dégustateurs formés. De nombreux testeurs font partie de panels depuis dix ans tandis que d'autres sont des apprentis avec plus de deux ans d'expérience. Les testeurs se rencontrent généralement chaque semaine, mais Flynn a déclaré que l'objectif est d'obtenir rapidement des résultats pour les producteurs et si la demande est là, les tests sensoriels peuvent être programmés plus fréquemment.

Les résultats des tests chimiques et sensoriels sont confidentiels mais des données (sans noms de producteurs) peuvent être collectées à des fins de recherche, a noté Flynn.