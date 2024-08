Les importateurs et les producteurs californiens entament un dialogue à Davis

Vue aérienne de l'Institut Robert Mondavi des sciences du vin et de l'alimentation de l'Université de Californie à Davis

Lorsque le directeur de l'UC Davis Olive Center, Dan Flynn, a rencontré le directeur du Conseil oléicole international, Jean-Louis Barjol, lors d'un événement au Chili en octobre dernier, ils ont eu l'idée d'organiser une réunion des parties prenantes de l'industrie américaine de l'huile d'olive coïncidant avec le Winter Fancy Food Show.

C'était un rassemblement improbable. Des représentants des producteurs d'huile d'olive de Californie ont rencontré les principaux importateurs d'huile d'olive pendant trois heures et demie à l'Université de Californie sur le campus de Davis la semaine dernière pour discuter des défis communs auxquels l'industrie est confrontée et trouver des moyens de coopérer.



Il y a quatre ans, c'est l'équipe de chercheurs de Flynn, financée par des producteurs locaux, qui publié le rapport explosif qui a révélé que la plupart des huiles importées vendues sur les étagères des supermarchés californiens étaient de qualité inférieure. Cela a déclenché des enquêtes similaires dans le monde entier, a déclenché un débat sur la qualité de l'huile d'olive, a donné lieu à une vague de campagnes de marketing négatives et a probablement complètement détourné certains consommateurs de l'huile d'olive. Barjol condamné Les rapports "sous-courant d'agression »à l'époque.

Flynn a animé la réunion de Davis, à laquelle ont participé des représentants de certaines des entreprises impliquées dans son rapport - Pompéien, Borges, Colavita, Sovena et Deoleo - et les plus grands producteurs américains qui ont utilisé l'étude de 2010 comme pièce maîtresse dans leurs efforts pour faire pression pour une qualité plus stricte. normes, application et restrictions à l'importation.

Pour éviter un free-for-all, selon plusieurs participants, certaines règles de base ont été fixées pour la réunion du 16 janvier: il n'y aurait pas à s'attarder sur les questions sur lesquelles les parties sont habituellement en désaccord. Au lieu de cela, l'accent serait mis sur les domaines de préoccupation communs et la recherche de moyens de travailler ensemble, en particulier pour accroître la consommation sur le plus grand marché du monde.

La réunion a marqué le début d'un dialogue que le directeur du CIO, Barjol, préconise depuis qu'il a commencé son mandat à l'agence intergouvernementale en 2010, et dont il a plus que jamais besoin. Et il serait venu à Davis déterminé à convaincre les parties de s'entendre sur une liste d'éléments qui, ensemble, ont servi à amener les États-Unis dans le giron du CIO, ne serait-ce que par petits incréments symboliques.

Le conseil fait une introspection alors qu'il rédige un nouvel accord de gouvernance, ou charte, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2015. Barjol a fait de l'adhésion des États-Unis au CIO une priorité de son administration, même si le gouvernement américain a offert peu espérer. En fait, selon le Rapport de la Commission du commerce international, les Etats Unis "aimerait restreindre l’appartenance à ces groupes. »

Cédant peut-être à cette réalité, Barjol a réussi à amener le groupe de participants de Davis, qui était empilé du côté des importateurs, à accepter de recommander qu'une entité soit un "observateur »au Conseil. Cependant, comme l'a noté un participant, une fois que les États-Unis auront rejoint les rangs des observateurs, le CIO pourrait choisir dans ses nouveaux statuts de modifier le statut des observateurs afin de faire avancer un programme avec le soutien tacite des producteurs américains.

Mais une priorité sur chaque liste de la réunion de Davis était de lever la consommation dérisoire d'huile d'olive américaine, et des données récentes la baisse des importations américaines n'a fait qu'amplifier un sentiment d'urgence général ressenti par toutes les parties.

Au cours des entretiens, les personnes qui ont assisté à la réunion ont parlé sur des tonalités mesurées et des remarques écrites sur la mise de côté des différences, la recherche d'un terrain d'entente et le début d'un dialogue ouvert qui était attendu depuis longtemps.

Les participants à la réunion étaient: Jean-Louis Barjol (International Olive Council), Richard Cantrill (American Oil Chemists 'Society), Eryn Balch (NAOOA), Bob Bauer (NAOOA), Patti Andrade (Borges), Giovanni Colavita (Colavita) , Jaime Carbo (Deoleo), Frank Patton (Pompeian), Steve Mandia (Sovena), Patty Darragh (COOC), Bruce Golino (COOC), Kimberly Houlding (AOOPA), Brady Whitlow (Corto Olive), Adam Englehardt (California Olive Ranch ), Mike Forbes (California Olive Ranch), Dan Flynn (UC Davis) et Selena Wang (UC Davis).

Dans l'ensemble, la pièce représentait près de 100% de l'huile d'olive que les Américains consomment, et même une partie importante de la production mondiale d'huile d'olive. Deoleo, Sovena et Borges sont parmi les plus grands producteurs mondiaux d'huile d'olive qui produisent probablement plus en une heure que les États-Unis n'en produisent toute l'année.

D’après une sommaire de la réunion, qu'il n'était pas prévu de rendre public, le groupe s'est penché sur quelques-uns des principaux points de discorde qui les ont maintenus sur leurs côtes respectives jusqu'à présent, tels que les normes et l'application, et ils se sont contentés d'accepter de ne pas être d'accord :

"Il y a eu des discussions sur le manque d'application de la fraude ainsi que sur les questions liées au coût et au mode d'application », selon les notes, "mais aucun consensus spécifique n'a émergé. »

De même, "Il y a eu des discussions concernant l'implication de la FDA dans les normes américaines sur l'huile d'olive et la mise à jour périodique des normes américaines, mais aucun consensus spécifique n'a émergé. »

Il y avait un accord pour les États-Unis "institutions »(vraisemblablement l'UC Davis Olive Center et l'AOCS) à participer à des projets de recherche européens, et toutes les parties ont convenu d'explorer la participation à un programme de marketing de l'USDA.

Il y avait peu d'indication que la réunion représentait une position plus souple des producteurs nationaux dirigés par California Olive Ranch qui a financé l'exposé de Davis en 2010, a poussé à une enquête de 2 millions de dollars sur l'industrie de l'huile d'olive par la Commission du commerce international des États-Unis, a rédigé (et refusé) un ordre de commercialisation national et fait pression pour une tentative échouée d'inclure une disposition dans le Farm Bill qui aurait soumis les huiles d'olive importées à des normes plus élevées si une ordonnance de commercialisation était un jour adoptée.

Publicité

Pour leur part, les importateurs et les fournisseurs de la plupart des 300,000 tonnes d'huile d'olive consommées ici chaque année n'ont donné aucun signal, selon les participants à la réunion, que la qualité lamentable de l'huile d'olive sur le marché de masse était sur le point de changer de sitôt, et il y a eu un haussement d'épaules collectif en réponse aux préoccupations concernant les subventions qui permettent aux exploitations agricoles européennes d'inonder le marché à des prix inférieurs aux coûts de production.

Un participant a qualifié la fracture entre les parties qui se sont rencontrées à Davis comme étant non moins "golfe." Mais pendant quelques heures la semaine dernière, il y avait au moins une tension d'optimisme et la possibilité qu'un jour la fraude généralisée, les campagnes négatives et la confusion croissante des consommateurs à propos de l'huile d'olive puissent être remplacées par des messages simplifiés sur les avantages pour la santé, les caractéristiques gustatives et les utilisations culinaires. .