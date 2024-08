California Olive Ranch fait l'acquisition de Lucini Italia

California Olive Ranch, le plus grand producteur américain d'huile d'olive, a annoncé son acquisition de Lucini Italia, un producteur et importateur d'huiles d'olive extra vierges italiennes.

Dans la transaction de prise de participation, le vendeur, Molinos USA, conserve une part minoritaire dans la société fusionnée. California Olive Ranch (COR) et Lucini Italia continueront d'opérer sous leurs propres labels, selon un communiqué publié aujourd'hui. La société conservera son siège social à Chico, en Californie.

Le PDG de California Olive Ranch, Gregg Kelley, a déclaré: "Nous voyons une forte croissance dans le segment premium dans les années à venir et nous pensons que ces deux marques sont les mieux placées pour prospérer alors que les consommateurs se tournent vers une meilleure qualité. »

Gregg Kelley

"Comme le vin, les huiles d'olive varient selon le sol, le climat et le cépage d'olive », a expliqué Kelley. "Notre fusion avec Lucini nous permettra d'offrir au consommateur américain d'huile d'olive une plus grande variété d'huile de confiance. Cette transaction nous permet également d'entrer dans les catégories sauce, vinaigrette et vinaigre avec le portefeuille de produits de qualité Lucini.

California Olive Ranch est la marque la plus vendue d'huile d'olive extra vierge américaine et Lucini fait partie des meilleures marques d'huile d'olive extra vierge italienne. Leurs actions combinées en feraient la quatrième plus grande marque du pays avec 4.45% des ventes au détail aux États-Unis et des revenus supérieurs à 80 millions de dollars en 2015, selon le communiqué.

Fondée en 1998, California Olive Ranch est une société privée inspirée par de nouvelles méthodes de culture et de récolte qui permettent la production d'huile d'olive extra vierge de haute qualité à prix modéré. C'est le plus grand producteur d'huile d'olive extra vierge aux États-Unis, et ses ventes ont plus que quadruplé depuis 2010, selon un communiqué.

Fondée en 1997, les huiles d'olive Lucini Italia sont traditionnellement produites à partir d'olives récoltées à la main et moulues en petits lots dans des moulins locaux pour assurer la fraîcheur. Ce processus permet différents cépages d'huile avec différents profils de saveur, a déclaré la société. Lucini Italia a reçu des Gold Awards aux concours internationaux d’huile d’olive 2013 et 2014 à New York.

Le California Olive Ranch a été le fer de lance des efforts déployés ces dernières années par les producteurs américains pour uniformiser les règles du jeu avec les concurrents européens. Le COR et l'American Olive Oil Producers Association ont demandé sans succès un disposition du Farm Bill échoué l'année dernière, qui aurait imposé des contrôles des importations d'huile d'olive.

Dans 2012, le groupe a exhorté les législateurs à examiner les avantages concurrentiels des importations qui ont conduit à une Enquête de la Commission du commerce international des États-Unis et, l'année dernière, a poussé à la création du Commission de l'huile d'olive de Californie établir de nouvelles normes de qualité pour l'huile d'olive produite dans l'État dans le but ultime de faire appliquer les normes aux importations également.