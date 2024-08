Un projet de loi californien alignerait les lois sur les nouvelles normes américaines en matière d'huile d'olive

Le comité de la santé de l'État de Californie a voté à l'unanimité en faveur du projet de loi du Sénat 818, une première étape vers le resserrement des normes de l'huile d'olive de la Californie. Ce projet de loi du sénateur Lois Wolk, présidente de la Sous-comité sénatorial de la production d'huile d'olive et les produits émergents, synchroniseraient les normes actuelles de l'État avec les nouvelles normes révisées de l'USDA.

Une indication que les décideurs politiques voient la qualité de l'huile d'olive comme un problème à surveiller. - Dan Flynn

Le premier de nombreux obstacles dans le processus législatif de l'État, l'approbation du SB 818 marque la première audition politique pour le projet de loi. Dan Flynn, directeur exécutif de l'UC Davis Olive Center, a déclaré "L'importance est qu'il a passé son premier test à l'unanimité, ce qui augure bien pour le projet de loi. »

Présent en tant que ressource technique à la réunion de mardi, Flynn a déclaré que le sénateur Wolk a évoqué la Rapport UC Davis 2010 qui a analysé les huiles d'olive vendues dans trois régions de Californie et a constaté que 69 pour cent des huiles d'olive importées testées ne respectaient pas les normes USDA ou internationales pour l'huile d'olive extra vierge. Ces huiles étaient soit vieilles, de mauvaise qualité, soit frelatées avec des huiles moins chères selon l'étude.

Dans un communiqué de presse, le sénateur Wolk a déclaré: "Nous ne pouvons pas permettre à notre État d'être un dépotoir pour le mauvais huile importé vendu à des consommateurs sans méfiance à des prix élevés. Les normes sont non seulement essentielles pour les agriculteurs et les producteurs qui sont en concurrence avec les importations étrangères, mais surtout pour les consommateurs. »

La Californie impose actuellement des normes basées sur celles du California Olive Oil Council (COOC) qui reflètent normes du Conseil oléicole international (CIO). Le nouveau projet de loi réviserait les définitions de l'huile d'olive et des qualités d'huile d'olive et modifierait la loi actuelle pour refléter les nouvelles normes USDA sur l'huile d'olive.

Pour les procédures juridiques, cela est important car, selon Flynn, les normes de l'USDA reflètent mieux les normes de notre pays que celles de l'étranger, d'autant plus que les États-Unis ne sont pas membres du CIO. Les normes de l'USDA identifient également certains domaines qui reflètent mieux les intérêts des États-Unis et de son agriculture que les normes du CIO qui n'ont pas été élaborées en reconnaissant les variations naturelles du climat et du sol de la Californie, mais plutôt celles des pays méditerranéens.

Les normes USDA prennent en compte la chimie naturelle. La norme du CIO, par exemple, fixe le niveau de campestérol à 4.0, alors que, comme Flynn l'a expliqué, la norme USDA permet un niveau légèrement plus élevé pour refléter ses niveaux nationaux. Les niveaux d'acide linoléique sont également intégrés dans les nouvelles normes.

Une mise à jour globale de la loi californienne, SB 818 refléterait les nouvelles normes de l'USDA pour l'huile d'olive qui incluent quelques domaines de distinction qui, selon Flynn, sont très appropriés pour la Californie. "C'est une autre étape dans la reconnaissance par les États-Unis que les normes d'huile d'olive signifient quelque chose », a déclaré Flynn. "C'est une indication que les décideurs politiques voient la qualité de l'huile d'olive comme un problème à surveiller. »