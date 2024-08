Le projet de loi sur la création d'une commission californienne de l'huile d'olive clarifie le Sénat

Lors d'un vote bipartisan, le Sénat a approuvé le projet de loi 250 du Sénat, une mesure du sénateur Lois Wolk (D-Davis) visant à créer une commission d'État pour aider à coordonner les efforts des oléiculteurs et des fabricants d'huile afin de renforcer la compétitivité de l'industrie de l'huile d'olive de Californie. Le projet de loi passe maintenant au gouverneur Jerry Brown pour examen.

"La création de cette commission est une première étape vitale pour protéger les consommateurs et fournir à l'industrie californienne de l'huile d'olive un terrain de jeu équitable où ils peuvent se développer et prospérer », a déclaré Wolk, président du sous-comité de l'agriculture sur la production d'huile d'olive et les produits émergents.

La sénatrice d'État de Californie, Lois Wolk

Le sénateur Wolk a présenté le projet de loi au Comité sénatorial de l'agriculture le 16 avril, où il a été approuvé à l'unanimité. "L'industrie de l'huile d'olive en Californie a connu une croissance exponentielle au cours des cinq dernières années », a déclaré Wolk à l'époque. "L'industrie estime qu'il est temps de soutenir un effort coordonné pour fournir des recherches et des normes sur l'huile d'olive afin de promouvoir la durabilité et le succès de cet important produit agricole.

Il existe actuellement en Californie des commissions agricoles 16 actives et financées par l'industrie, créées pour améliorer la compétitivité de leurs industries grâce à la promotion, la publicité, l'éducation, la recherche marketing, la recherche scientifique et la création et la réglementation de normes de qualité. SB 250 créerait la Commission de l'huile d'olive de Californie au sein du ministère de l'Alimentation et de l'Agriculture pour permettre à l'industrie de mener des recherches et d'établir des catégories et des normes de produits par l'intermédiaire du secrétaire à l'Alimentation et à l'Agriculture.

La mesure fait partie de l'effort continu de Wolk pour relever les défis auxquels est confrontée l'industrie de l'huile d'olive en expansion de l'État, y compris les concurrents qui vendent de l'huile d'olive frauduleuse et de mauvaise qualité. UNE étude réalisée par l'UC Davis Olive Center ont constaté que 65 pour cent des huiles d'olive extra-vierges importées achetées dans les rayons des supermarchés californiens ne respectaient pas les normes internationales de qualité de l'huile d'olive - concluant que bon nombre des huiles d'olive importées testées étaient faussement étiquetées comme qualité extra vierge.

SB 250 compte de nombreux supporters, dont la Ligue des transformateurs alimentaires de Californie et le California Olive Oil Council (COOC).

"Nous félicitons l'Assemblée législative d'avoir adopté cette mesure importante et applaudissons la vision et le soutien du sénateur Wolk pour la croissance continue de l'industrie de l'huile d'olive en Californie », a déclaré Patricia Darragh, directrice exécutive du COOC.

"L'American Olive Oil Producers Association félicite le sénateur Wolk et ses collègues de Sacramento d'avoir eu la prévoyance de passer le SB 250 pour établir la Olive Oil Commission of California. Nous encourageons le gouverneur Brown à signer ce projet de loi pour les habitants de la Californie et tous ceux qui apprécient les bienfaits pour la santé et le délicieux goût frais de l'huile d'olive extra vierge qui y est produite », a déclaré Kimberly Houlding avec le Association américaine des producteurs d'huile d'olive. "La création de cette commission assurera aux consommateurs qu'ils peuvent continuer à faire confiance à la qualité exceptionnelle de l'huile d'olive extra vierge de Californie. »

"Le passage du SB 250 est une étape importante et passionnante pour l'industrie de l'huile d'olive de Californie. Le besoin de normes d'huile d'olive et le soutien dans des domaines importants de l'entreprise, y compris le marketing, est essentiel pour l'avenir de l'industrie dans notre état. J'encourage vivement le gouverneur à signer ce projet de loi comme une étape majeure dans la mise en place d'une fondation à partir de laquelle le secteur de l'huile d'olive peut poursuivre sa croissance rapide », a déclaré Dick Neilsen, directeur général de McEvoy Ranch à Petaluma.

"En tant que petit producteur artisanal d'huile d'olive, nous saluons la création de la Commission de l'huile d'olive de Californie. Leurs réglementations, leurs recherches et leur marketing serviront à la fois les petits et les grands producteurs, ce qui favorisera la reconnaissance croissante de la Californie en tant que producteurs d'huile d'olive de classe mondiale », a déclaré Lillian Dickson avec Huile d'olive extra vierge Regina, cultivé et produit à Napa.