Deoleo demande de nouveaux noms pour les qualités d'huile d'olive

Le géant alimentaire espagnol Deoleo souhaite des changements radicaux des critères de qualité et autorise les noms de catégories et les allégations de commercialisation de l'huile d'olive.

La société, qui investit fortement dans les marchés émergents alors que les ventes chutent dans les pays matures, indique les conditions actuelles telles que »extra vierge», »vierge et »l'huile d'olive raffinée devrait être remplacée par des mots signifiant davantage pour les consommateurs.

Et il dit que l'évaluation de la qualité devrait aller "bien au-delà de la méthode sensorielle simpliste ou de l'analyse physique et chimique. »

Deoleo a consacré une section de son dernier rapport annuel à la question, affirmant que cela pourrait être "quelque peu controversé… mais le débat qui s'ensuivra contribuera à construire l'avenir de notre secteur. »

Appel à s'éloigner de "paramètres techniques"

Sous "Les clients en tant que demandeurs de qualité », a déclaré la société basée à Madrid, le concept de qualité "doit passer des paramètres techniques à des valeurs subjectives basées sur les opinions de ceux qui achètent nos produits. »

Pour développer de nouveaux marchés au-delà de la tradition culinaire européenne, les définitions précédentes de la qualité formées dans la région méditerranéenne devaient être repensées.

"L'inflexibilité des lois et réglementations actuelles empêche secteur de l'huile d'olive d'exprimer différentes qualités de produits avec une dénomination appropriée, puisque la classification actuelle a été établie du point de vue des caractéristiques techniques et des propriétés, et non de celui de la qualité telle qu'elle est perçue par les consommateurs. »

Les consommateurs des nouveaux marchés de l'huile d'olive étaient habitués aux huiles et graisses inodores et incolores "qui affectent à peine le goût de la nourriture et sont utilisés simplement pour aider dans les processus culinaires », a-t-il déclaré. "Dans les huiles de cuisson utilisées pour la friture, nous devrions peut-être parler de leur stabilité, point de fumée, contribution sensorielle à la nourriture; dans les huiles utilisées pour les vinaigrettes, leur profil sensoriel est probablement plus important (fruits verts, fruits mûrs, harmonie, équilibre, etc.). »

"Cadre juridique torpide »

Concernant la dénomination des produits, Deoleo a déclaré qu'il devrait être possible de donner à chaque huile "un nom adéquat qui reflète ce qui est réellement vendu et n'induira pas les consommateurs en erreur. »

La réglementation sur l'huile d'olive devrait permettre au secteur "d'utiliser des outils de nommage et de marketing qui vont de pair avec tout produit de consommation. »

Les consommateurs avaient besoin de nouvelles saveurs, textures et formats répondant à leurs besoins réels, selon le rapport. "Rien de tout cela n'est possible aujourd'hui dans le cadre juridique torpide », a-t-il déclaré.

Système actuel "empêche la segmentation »

Interrogé sur les nouveaux noms proposés, a déclaré un porte-parole de Deoleo Olive Oil Times la société rédigeait toujours de nouvelles conditions et ne souhaitait pas encore divulguer les détails. Des contacts ont été pris avec le ministère espagnol de l'Agriculture sur la question, mais le Conseil oléicole international aurait le dernier mot sur toute proposition, at-il dit.

"Les catégories traditionnelles de »vierge', »extra vierge 'et »l'huile d'olive raffinée serait remplacée dans le cadre de cette nouvelle approche, qui vise à adapter la nomenclature à l'utilisation réelle d'un produit et aux attentes des consommateurs, pas seulement aux caractéristiques organoleptiques (et chimiques). »

Le système actuel empêche la segmentation des produits qui pourrait être utile aux consommateurs. Deoleo souhaiterait davantage de latitude pour mettre en valeur les propriétés de santé de l'huile d'olive, telles que sa teneur en acide oléique, vitamines et polyphénols, ou ses différentes utilisations, comme la friture, l'assaisonnement ou les grillades.

"Il s'agit d'introduire plus de flexibilité dans les réglementations sur l'huile d'olive… afin qu'elles permettent à différents types d'huile d'olive d'être proposés sur chaque marché », a-t-il déclaré.

En 2011, Deoleo (sous son ancien nom SOS Group) faisait partie des parties qui ont répondu lors de la consultation sur une proposition norme d'huile d'olive pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Ses objections à la norme incluaient qu'elle agirait comme une barrière commerciale pour les huiles importées, en partie à cause de "nommer les catégories différemment du reste du monde, de sorte que les importateurs doivent apporter des modifications spécifiques à l'étiquetage. »

L'Australie appelle à la prudence

A demandé sa réaction à la proposition de Deoleo, Association australienne de l'olivier La PDG Lisa Rowntree a déclaré que l'idée d'aider les consommateurs à se connecter au produit était bonne, "mais cette tactique ne doit pas être utilisée pour permettre à des spécialistes du marketing peu scrupuleux de tromper les consommateurs sans méfiance en leur faisant acheter un produit particulier alors qu'ils ne le sont pas.

"Pendant des années, l'huile raffinée chimiquement a été étiquetée comme »pur 'et »en Australie, incitant les consommateurs à penser qu'ils obtiennent un »huile hypocalorique, et »pur »dans la plupart des endroits, signifie »le meilleur ', donc pour mettre les mots »pure 'sur une huile blanchie et désodorisée est tout simplement trompeuse.

"Jusqu'à ce que l'industrie puisse commencer à jouer honnêtement et équitablement, mon inquiétude serait que ces propositions »Les termes et les idées de marketing fleuris deviendront simplement un autre moyen de garantir que les huiles de qualité inférieure se frayent un chemin dans les cuisines des consommateurs sans méfiance », a déclaré Rowntree.

Deoleo a ouvert un bureau de vente en Chine plus tôt cette année et prévoit d'en ouvrir prochainement d'autres en Malaisie, en Colombie et en Inde.