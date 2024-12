Les producteurs italiens aux prises avec l'instabilité du marché

La production italienne d'huile d'olive est en baisse constanteDans le contexte actuel d'incertitude accrue, la tendance à la baisse suscite l'inquiétude dans l'ensemble du secteur de l'huile d'olive en Italie.

"« Cette année encore, la crise climatique a eu un impact significatif sur les régions du sud, qui représentent les deux tiers de notre production d'olives », a déclaré Andrea Carrassi, directeur général de l'association nationale des producteurs Assitol. Olive Oil Times.

"« Dans les régions du centre-nord, on s’attend toutefois à une bonne récolte, malheureusement insuffisante pour compenser le déclin enregistré dans le sud », a-t-il ajouté.

"À ce scénario s’ajoute le fait que la campagne 2024/25 représente une »« Nous allons connaître une année creuse, avec une production bien inférieure à la moyenne. En conséquence, nous devrons importer plus de 75 pour cent de nos besoins », a souligné Carrassi.

Années actives et inactives Les oliviers ont un cycle naturel d'alternance d'années de production élevée et faible, connu sous le nom de "sur des années » et "années creuses », respectivement. Au cours d'une année, les oliviers produisent une plus grande quantité de fruits, ce qui entraîne une augmentation de la production d'huile d'olive. A l'inverse, un "« contre-année » se caractérise par un rendement réduit en olives en raison du stress de la campagne précédente. "par an. » Les producteurs d'huile d'olive surveillent souvent ces cycles pour anticiper et planifier les variations de production.

Les données historiques du Conseil oléicole international (COI) montrent que l’Italie a produit en moyenne près de 500,000 1990 tonnes d’huile d’olive par an au cours des années -.

Au cours de la décennie suivante, cette moyenne a atteint près de 600,000 2010 tonnes. Entre 2019 et 357,000, la production annuelle moyenne est tombée à un peu moins de 300,000 - tonnes. Au cours des cinq dernières années, la production n'a dépassé les - - tonnes qu'à deux reprises.

Les estimations pour la récolte 2024/25 restent faibles pour l’année en cours, et les producteurs sont également confrontés à des stocks d’olives fortement diminués.

D’après ICQRF-Frantoio ItalieLes stocks italiens d'huile d'olive extra vierge ont atteint 70,300 2024 tonnes à la fin octobre 43, dont - pour cent d'origine italienne.

Ces chiffres sont nettement inférieurs aux près de 100,000 - tonnes enregistrées au cours de la même période l’année dernière.

Dans ce contexte, l’Institut italien de statistique a récemment souligné comment prix de l'huile d'olive plus élevés La valeur des exportations d'huile d'olive italienne a augmenté. Au cours des huit premiers mois de 2024, elle a dépassé les 2 milliards d'euros, dépassant ainsi le total de 2023.

Dans son dernier rapport, l'Institut public des services au marché agroalimentaire (Ismea) constate que l'Italie reste le deuxième exportateur d'huile d'olive et le plus important consommateur.

"« Les approvisionnements en provenance d’autres pays méditerranéens, principalement de l’Espagne, représentent près de 50 pour cent de nos besoins, ce qui lie étroitement le sort de la production nationale aux marchés extérieurs, notamment en ce qui concerne les fluctuations de prix », indique le rapport.

Selon Elia Pellegrino, président de l'association nationale des oléiculteurs, Aifo, les estimations de faible rendement étaient trop optimistes.

"« Nous avons vu cela venir depuis septembre et nous l’avons répété pendant des semaines : les rendements vont baisser de 70 %, voire de 75 %, bien moins que les estimations qui ne prévoient qu’une baisse de 30 % par rapport à l’année dernière », a déclaré Pellegrino. Olive Oil Times.

Il a également souligné la part de la production d’huile d’olive destinée à l’autoconsommation. "« Nous parlons probablement de 30 pour cent du rendement global », a-t-il noté.

""Cela signifie que les volumes d'huile d'olive italienne sur le marché seront largement insuffisants. Les prix du véritable produit national italien suivront cette tendance et resteront élevés", a ajouté Pellegrino.

Alors que les prix en Espagne, le plus grand pays producteur, ont tendance à baisser, ils augmentent régulièrement sur les marchés du sud de l'Italie, selon Ismea données.

Les grands producteurs ont récemment prédit une réduction de prix significative sur les marchés les plus importants au fur et à mesure de la saison.

De nombreux producteurs italiens craignent une baisse significative des prix dans les mois à venir.

Une telle baisse aurait un impact sur des marges déjà mises à rude épreuve par divers facteurs, notamment météo difficile, faibles rendements, pénurie de main-d’œuvre et hausse des coûts pour le broyage, l'embouteillage et la logistique.

David Granieri, président de l'association des producteurs d'huile d'olive Unaprol, averti qui "Les grandes multinationales veulent réduire de moitié la valeur de notre or vert.

"Une huile d'olive vendue à des prix défiant toute concurrence n'est ni italienne ni de qualité ; huile d'olive extra vierge « Il faut maintenir un prix minimum pour protéger les oléiculteurs et les exploitants d’huile d’olive, qui assurent une excellente qualité malgré les défis », a-t-il déclaré.

"« La chaîne d’approvisionnement doit reconnaître une juste valeur pour les producteurs : sans eux, il n’y a pas d’avenir pour l’huile d’olive extra vierge italienne », a ajouté Granieri.

Le président de la fédération de l'huile d'olive de Confagricoltura, Walter Placida, a ajouté que le secteur doit travailler ensemble pour protéger les producteurs de variétés régionales et moins commerciales.

"« Nous ne pouvons pas tout réduire à un simple calcul algébrique », a-t-il déclaré. "Jamais auparavant l’huile italienne n’a été aussi rare et prestigieuse qu’en cette saison ; jamais auparavant elle n’a mérité une telle reconnaissance, surtout dans une saison dévastée en termes de production par des alternances extrêmes et des événements climatiques aigus.

"« La véritable valeur de l’huile d’olive extra vierge italienne doit être reconnue », a ajouté Placida. "Nous devons prêter une attention particulière à la spéculation et aux tentatives de faire baisser les prix, en appelant tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement à agir de manière responsable, avec le soutien des institutions.

L’ensemble du secteur se mobilise désormais pour faire face à la situation actuelle.

Les agriculteurs, producteurs et meuniers des Pouilles ont récemment signé ce qui a été surnommé le "« pacte éthique ».

Le pacte vise à garantir que tous les acteurs de la chaîne de production, à commencer par les oléiculteurs, reçoivent un revenu équitable tout en minimisant la spéculation sur les prix.

L'Italien gouvernement récemment établi le "« Table technique ronde de l’huile d’olive et des olives de table » par décret du Ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et des Forêts.

De nombreux acteurs ont salué cette initiative, à laquelle participent des responsables gouvernementaux nationaux et régionaux, des agences agricoles publiques et des représentants d’agriculteurs, de meuniers, d’embouteilleurs et de producteurs.

Son objectif est d’élaborer un plan national global définissant les priorités et les politiques visant à faire progresser le secteur.

Le rôle des grands distributeurs alimentaires dans la détermination des prix de l’huile d’olive pour les consommateurs est essentiel, et de nombreuses associations appellent à un meilleur dialogue avec ces acteurs clés du marché.

"« En regardant les données officielles, jusqu'à il y a quelques mois, et après des années de difficultés, la rémunération des producteurs a atteint des niveaux records, sans précédent jusqu'à présent », a déclaré Carrassi. "Toutefois, »« Les facteurs de « sous-évaluation » persistent, qu’Assitol met en évidence depuis des années, au premier rang desquels figure la question de la sous-évaluation des prix. »

"« Les promotions continues, que nous critiquons depuis longtemps, ont dévalorisé le produit, le traitant comme n'importe quelle marchandise et impactant toute la chaîne d'approvisionnement, qui est obligée de fonctionner sans juste compensation, notamment dans le secteur agricole », avertit Carrassi.

Il craint que ces promotions aient transformé l’huile d’olive en un autre condiment à bas prix dans l’esprit des consommateurs.

"Heureusement, la dernière campagne a changé cette perspective, au moins partiellement : nous devons tirer les leçons de l’année écoulée et nous efforcer de faire en sorte que l’huile d’olive reçoive enfin la reconnaissance qu’elle mérite, en évitant la prolifération de fortes remises », a déclaré Carrassi.

Olive Oil Times j'ai contacté certains des plus grands détaillants alimentaires d'Italie, mais aucun n'a répondu avant la publication.