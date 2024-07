Xylella Fastidiosa identifiée en Estrémadure

Les autorités phytosanitaires d'Estrémadure ont identifié Xyella fastidiosa dans la communauté autonome et a adopté des mesures de confinement et d’éradication.

Les autorités ont déclaré que fastidiose La sous-espèce (Xylella fastidiosa fastidiosa) du phytopathogène mortel a été identifiée dans deux types de cistes, deux espèces de plantes Cytisus et de lavande dans la région vallonnée de Valencia de Alcántara, dans la province de Cáceres.

Selon l'Autorité européenne de sécurité des aliments, Xylella fastidiosa n'est pas connue pour infecter naturellement les oliviers, et les autorités ont confirmé qu'aucun olivier infecté n'avait été identifié.

Le plus pauca et multiplex Les sous-espèces infectent les oliviers et provoquent le syndrome du déclin rapide de l'olivier, incurable et identifié dans d'autres régions espagnoles.

Les autorités phytosanitaires d'Estrémadure ont également lancé le protocole d'éradication, qui comprend l'élimination immédiate de toutes les plantes infectées sensibles au fastidiose sous-espèces dans un rayon de 50 mètres, la mise en place d'une zone tampon de 2.5 kilomètres, des traitements insecticides contre les espèces vectrices et le démarrage d'un programme de surveillance.

L'Estrémadure est la troisième région productrice d'huile d'olive d'Espagne, avec une production de 68,997 - tonnes d'huile d'olive au total. Campagne agricole 2023/24, dont 8,220 - tonnes ont été produites à Cáceres.

Le même fastidiose la sous-espèce est présente au Portugal voisin depuis 2019, avec multiplex sous-espèce identifiée autour de la ville nord de Porto en 2023.

Xylella fastidiosa Xylella fastidiosa est une bactérie à Gram négatif connue pour causer diverses maladies des plantes. C'est un agent pathogène qui affecte principalement le xylème, qui est le tissu végétal responsable du transport de l'eau et des nutriments des racines vers d'autres parties de la plante. Xylella fastidiosa est une préoccupation majeure en agriculture et en foresterie car elle peut infecter un large éventail d'espèces végétales, entraînant des pertes économiques et des dommages environnementaux. Cette bactérie est transmise par des insectes vecteurs, comme les tireurs d'élite et les cercopes, qui se nourrissent de la sève des plantes. Lorsque ces insectes se nourrissent de plantes infectées, ils acquièrent la bactérie et peuvent ensuite la transmettre aux plantes saines lorsqu'ils s'en nourrissent. Xylella fastidiosa peut infecter à la fois les cultures agricoles et les plantes ornementales et est responsable de maladies dévastatrices dans diverses régions du monde. Certaines des maladies bien connues causées par Xylella fastidiosa comprennent la maladie de Pierce, la chlorose panachée des agrumes (CVC) et le syndrome de déclin rapide de l'olivier (OQDS). Les efforts visant à contrôler Xylella fastidiosa comprennent l'utilisation d'insecticides pour lutter contre les insectes vecteurs, ainsi que des efforts de mise en quarantaine et d'élimination des plantes infectées pour empêcher une propagation ultérieure. Des recherches sont en cours pour développer des stratégies plus efficaces pour gérer et prévenir la propagation de cette bactérie et des maladies des plantes qui lui sont associées.

La nouvelle de la découverte fait suite à une annonce des autorités locales des îles Baléares selon laquelle 37 oliviers sauvages, connus sous le nom de acebuches, infectés par Xylella fastidiosa pauca, ont été détruits à Sencelles.

L'Institut Baléares de la Nature a détruit 103 arbres sensibles sur deux hectares au centre de Majorque, la plus grande île de l'archipel méditerranéen.

"Actuellement, les cas positifs pour cette espèce sont tous concentrés dans la zone proche du cimetière de cette municipalité », a déclaré Joan Simonet, conseiller municipal, à Diario de Mallorca.

"[Les interventions] ont permis un meilleur confinement de la bactérie, ce qui favorise la conservation des oliviers sauvages en bon état et contribue à protéger le reste de l'île et les oliveraies de l'avancée de Xylella fastidiosa", a-t-il ajouté.

Alors que le premier pauca des infections ont été identifiées dans début 2024, Xylella fastidiosa était détecté initialement aux îles Baléares en novembre 2016.

Une épidémie multiplex de Xylella fastidiosa dans la Communauté valencienne est le seul autre hotspot actif du pays.

En avril 2024, les autorités phytosanitaires locales ont signalé que la bactérie avait infecté 26 espèces de plantes mais aucun olivier. Ils ont également identifié trois insectes vecteurs, dont la cercope des prés, qui se nourrit des olives.

Les précédents foyers de Xylella fastidiosa dans la Communauté de Madrid et à Almería en 2018 ont été éradiqués avec succès et les zones restent exemptes de la bactérie.

Avec l'Espagne et le Portugal, Xylella fastidiosa a été identifié en France – où les autorités ont déclaré qu’il était peu probable qu’il soit éradiqué – et en Italie.

Puisque c'était d'abord identifié en 2013, Xylella fastidiosa pauca a gravement affecté la production d'huile d'olive dans les Pouilles, la plus importante région oléicole d'Italie, et a contribué à la baisse constante des récoltes par rapport aux niveaux records des années 1990 et 2000.