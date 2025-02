Pourquoi les prix de l'huile d'olive en Grèce ne baissent pas

En Grèce, la baisse des prix de l’huile d’olive à l’origine ne se répercute pas sur le marché de détail, car les consommateurs continuent de puiser dans leurs poches lorsqu’ils achètent de l’huile d’olive dans les supermarchés et les épiceries.

Prix ​​du producteur pour huile d'olive extra vierge dans le pays ont presque diminué de moitié cette année, allant de 4.80 € le kilo en Crète à 5.30 € le kilo en Laconie, dans le sud du Péloponnèse.

Les prix à la production ont baissé… C’est du pur profit. - Michalis Kabitakis, vice-président des organisations coopératives agricoles

En comparaison, au cours de la campagne précédente 2023/24, les prix à l'origine ont atteint un sommet à près de 10.00 € le kilo d’huile d’olive extra vierge à faible acidité.

En outre, les prix record de l’huile d’olive en Grèce ont été les conducteur principal derrière la forte inflation alimentaire enregistrée dans le pays l’année dernière.

"« L'année dernière, avec une production minimale, les prix à l'origine étaient de 9 €, voire 10 € », a déclaré Michalis Kabitakis, vice-président de l'Association des organisations et entreprises coopératives agricoles de Grèce.

"« Il n’y a pas de stock [d’huile d’olive] cette année pour justifier les prix élevés », a ajouté Kabitakis. "Les prix pratiqués par les producteurs sont tombés à 4.50-5.50 euros pour l'huile d'olive et se situent toujours entre 11.50 et 14 euros le litre d'huile d'olive extra vierge et entre 8.50 et 10 euros le litre d'huile d'olive vierge. C'est du pur profit.

L'INKA, l'Institut grec des consommateurs, a également protesté contre les prix élevés de l'huile d'olive à la consommation, le directeur de l'institut, Yiorgos Lechouritis, accusant l'industrie de l'huile d'olive et les grossistes de spéculation sur les prix.

L’industrie soutient que "il a payé cher pour les actions de l'année dernière, "Lechouritis a déclaré. ""Une fois de plus, nous parlons d'obscénité et de spéculation des intermédiaires. Il faut un contrôle intensif et réel des prix depuis le moment où [les huiles d'olive] quittent les producteurs jusqu'à leur arrivée dans les supermarchés".

Les producteurs d'huile d'olive, pour leur part, estiment que les commerçants et les distributeurs sont responsables de l'écart important entre les prix à la production et à la consommation de l'huile d'olive en Grèce.

"« Ils s'emparent du huile à bas prix pour le revendre aux consommateurs à des prix élevés, réalisant ainsi des profits obscènes au détriment des producteurs et des consommateurs », a déclaré dans un communiqué l'association agricole de Chandrinos, dans l'ouest de la Messénie.

L'association a également appelé les agriculteurs à conduire leurs tracteurs hors des champs vers les routes et les rues à travers la Grèce, arguant que "Ce n’est que grâce à nos manifestations et à nos tracteurs dans les rues que nous avons pu obtenir des gains.

Pendant ce temps, une rumeur selon laquelle le gouvernement interviendrait pour limiter le commerce intérieur d'huile d'olive en vrac a suscité une controverse en Grèce.

Une pratique courante dans les ménages grecs est d’acheter de l’huile d’olive extra vierge fraîchement produite en bidons de 17 litres auprès de petits producteurs, généralement un ami ou un parent de la famille.

Après avoir atteint des prix record de 160 € ou plus l'année dernière, le prix d'une boîte de 17 litres d'huile d'olive extra vierge de haute qualité et à faible acidité est cette année plus raisonnablement compris entre 100 € et 120 €. Cependant, l'huile d'olive ne peut être commercialisée que dans des contenants de cinq litres maximum.

Selon certaines estimations, une quantité non documentée de 60,000 70,000 à - - tonnes d'huile d'olive en vrac est commercialisée en conserve en Grèce chaque année.

D’après (lire ici) Dans les médias grecs, le gouvernement envisage de sanctionner d'une lourde amende de 5,000 17 euros tout transporteur d'un bidon de - litres d'huile d'olive sans bordereau d'expédition.

Les producteurs d'huile d'olive ont protesté contre cette prétendue réglementation, arguant que la mesure vise à remplir les caisses du gouvernement et qu'elle aura également un impact sur leurs revenus.

"« La mesure prévue par le gouvernement est impraticable et a pour seul but d'imposer des amendes punitives aux producteurs à un moment où les coûts de production insupportables augmentent constamment », a déclaré Kabitakis.

Le gouvernement grec a rapidement réfuté les informations des médias, excluant tout changement prévu dans le commerce établi du pays d'huile d'olive en vrac dans des bidons de 17 litres destinés à un usage privé.

"« Ce que nous avons entendu ces derniers jours n’est pas vrai », a déclaré Christos Dimas, le vice-ministre grec des Finances. "Le transfert de petites quantités d’huile d’olive entre amis et parents se poursuit de manière informelle sans aucun problème d’infraction.