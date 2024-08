Inverser la tendance: pourquoi les prix de l'huile d'olive en Grèce baissent

Les derniers rapports sur les prix des ventes en vrac d'huile d'olive extra vierge (EVOO) en Grèce montrent une forte baisse. Comment est-ce possible?

Plus tôt en novembre, lorsque l'Espagne, la France, la Turquie et l'Italie ont annoncé une baisse de leur Saison de récolte 2014, les prix de l'EVOO grec ont commencé à grimper à 3.50 € - 4.00 € par kilo payé aux moulins à huile. La tendance s'est récemment inversée et les prix baissent fortement. Depuis la semaine dernière, les principaux acheteurs italiens ne sont pas disposés à proposer des prix supérieurs à 3.20 €.



La Grèce peut être au bord d'un problème d'adultération de l'huile d'olive

Les oléiculteurs grecs sont obligés de vendre à des prix inférieurs pour couvrir leurs coûts ou leurs pertes accumulées par la mauvaise récolte de l'année dernière. Alors que la production totale en Grèce doublera les résultats lamentables de l'année dernière, la récolte de cette année en Grèce est inférieure à la moyenne dans de nombreuses régions: la production de Thasos est en baisse de près de 80 pour cent par rapport aux niveaux normaux pour la deuxième année consécutive. Corfou a une baisse de 40%; dans le Péloponnèse, la production est inférieure à la normale. La région d'Agrinio, dans le centre-ouest de la Grèce, a été touchée par de fortes pluies et le vent début novembre a fait chuter les olives. Une tornade rare est même apparue qui a déraciné les oliviers. Dans d'autres régions comme Volos à l'est, de nombreux agriculteurs ont profité des prix plus élevés des olives de table et les ont récoltées tôt au lieu d'attendre l'ouverture des moulins à huile. D'autres ont abandonné tous ensemble, ou ils récoltent simplement pour l'huile dont ils ont besoin pour leurs familles.

Qui est à blâmer?

Il y a plein de reproches à faire. Les moulins à huile d'olive et les sociétés commerciales grecques recherchent un redressement rapide en vendant à des acheteurs italiens. En négociant un million de kilos d'huile d'olive en vrac, ils peuvent réaliser un bénéfice rapide pouvant atteindre 500,000 - €. Ils ajustent le prix payé aux oléiculteurs en fonction de ce que l'acheteur italien est prêt à leur payer. Le profit pour le moulin à huile ou le courtier est verrouillé, qu'ils achètent haut ou bas. En outre, ils n'investissent pas leurs bénéfices dans des activités de marketing ou de promotion de l'huile d'olive grecque. Lorsqu'ils sont confrontés, ils blâment le gouvernement et la crise économique pour leur inaction. J'ai parlé à un certain nombre de propriétaires de moulins à huile et de coopératives de ce problème et ils l'ont confirmé, mais ils ne sont pas disposés à déclarer officiellement les ventes massives d'huile d'olive aux entreprises italiennes.

Les sociétés grecques d'huile d'olive n'ont pas agi différemment pendant la bonne période économique. Aucun gouvernement grec n'a jamais manifesté un grand intérêt à créer un conseil ou une structure de l'huile d'olive pour protéger les prix et promouvoir des campagnes ou des ventes innovantes de Huile d'olive grecque à l'étranger. Cela laisse le champ grand ouvert à toutes les personnes impliquées afin de promouvoir leurs propres intérêts personnels et régionaux. Cela a été une recette pour le désastre pour l'industrie grecque de l'huile d'olive en général et pour les petits oléiculteurs en particulier. Il existe un certain nombre d'usines, de producteurs et de distributeurs individuels qui ont réussi à créer des marques fortes au niveau international, à remporter des prix et une renommée internationale, mais ils sont l'exception.

Un conte de deux pays

Les Italiens ont besoin de fournir à leur part de marché toujours croissante huile d'olive de qualité. Ils ont investi dans la promotion et la commercialisation de leur huile d'olive et ont créé des marques fortes. Leurs efforts portent leurs fruits. Les entreprises italiennes d'huile d'olive ont également réussi à promouvoir l'agrotourisme dans les régions oléicoles d'Italie avec des résultats fantastiques.

Le gouvernement grec, en revanche, n'a pas fait grand-chose pour promouvoir l'embouteillage en Grèce et développer un tourisme agricole et gastronomique fort. Cette année, la Grèce a reçu 20 millions de visiteurs, mais très peu ont eu l'occasion de goûter de l'huile d'olive grecque de haute qualité. Ce que la plupart des hôtels 4 et 5 en Grèce servent d'EVOO serait rejeté par un dégustateur expérimenté. Même lorsque des subventions sont accordées aux oléiculteurs, leur utilisation est peu contrôlée.

L'étoile montante

En Tunisie, pendant ce temps, le nombre d'entreprises exportant de l'huile d'olive en bouteille est passé de 20 à 46 depuis que 2012 et les Tunisiens ont investi massivement dans le développement de leur production d'huile d'olive. La campagne tunisienne de promotion de l'huile d'olive a ciblé les États-Unis et l'Europe, et a été aidée par la stratégie du gouvernement tunisien de détaxer les produits agricoles à des fins de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). La production de cette année est estimée à plus de 300,000 tonnes, ce qui pourrait même dépasser la production totale d'huile d'olive grecque (et même la production italienne cette année). Cela peut être dû au fait que les Italiens ne sont plus disposés à payer des prix élevés pour l'EVOO grec; ils peuvent l'obtenir de la Tunisie pour moins de € 3 par kg.

L'adultération du grec EVOO est-elle la réponse?

Grande échelle falsification d'huile d'olive par les entreprises italiennes a reçu beaucoup de presse ces derniers temps et continue d'être une préoccupation constante. Aujourd'hui, la Grèce est peut-être au bord d'un problème similaire avec l'adultération. Les Grecs sont les plus gros consommateurs d'EVOO par habitant au monde, consommant plus de 18 kg par an. Avec tant huile d'olive grecque de haute qualité coulant vers l'Italie, qui va approvisionner le marché grec?

Plus tôt cette année, le gouvernement de coalition grec était poussé par la TROIKA (le terme troïka a été largement utilisé en Grèce pour désigner la présence de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne et du Fonds monétaire international depuis 2010 et les mesures financières que les gouvernements ont prises) pour légaliser le mélange d'huile d'olive grecque avec examiner afin de réduire les prix pour les consommateurs grecs. Repaso, comme son nom l'indique, consiste à faire passer les déchets de pâte d'olive dans la centrifugeuse une deuxième fois avec de l'eau chaude. Ce processus est utilisé pour extraire le reste de l'huile d'olive laissé dans la pâte d'olive lors du premier pressage. Repaso est très difficile à détecter car il n'y a pas de produits chimiques ajoutés pour extraire l'huile d'olive de la pâte d'olive. Le gouvernement de coalition se préparait à accepter, mais la résistance s'est développée de la part des membres de leur propre parti. Les oléiculteurs sont descendus dans la rue pour protester et la législation prévue a été abandonnée.

Repaso importations

Cependant, en préparation de cette nouvelle législation, certaines sociétés grecques d'huile d'olive ont commencé à importer de grandes quantités d'huile d'olive repaso d'Espagne via l'Italie afin de la mélanger avec l'EVOO grec.

Le précédent ministre du Développement rural et de l'Alimentation, Athanasios Tsaftaris, interrogé sur cette question en février dernier, a reconnu que des importations illégales avaient eu lieu. Tsaftaris a reconnu le grand problème de l'hellénisation de l'huile d'olive espagnole (repaso) et a noté que les contrôles seraient renforcés pour protéger la qualité de l'huile d'olive grecque. Cette hellénisation du repaso espagnol était soupçonnée d'être la principale raison pour laquelle les prix de l'EVOO grec n'ont pas augmenté, même avec des pertes de 50 pour cent de la production de 2013; en fait, les prix d'EVOO vendus en vrac sont tombés à 2.50 € par kg. Maintenant, après la baisse des prix, les moulins à huile sont prêts à payer pour EVOO, des rumeurs concernant un afflux important de repaso espagnol sont à nouveau signalées en Grèce.

Les moulins à huile crétois exigent le droit de produire des repaso

La principale raison pour laquelle les sociétés grecques d'huile d'olive ont jusqu'à présent échappé à la stigmatisation falsification d'huile d'olive au niveau international est due aux exportations en vrac d'EVOO vers d'autres pays, principalement vers l'Italie. De plus, les moulins à huile en Grèce ne sont pas autorisés à faire de l'huile d'olive repaso. La pâte d'olive doit être acheminée par camion vers une raffinerie pour l'extraction secondaire avec de l'eau, puis une autre extraction à l'aide d'hexane pour produire des huiles d'olive raffinées. C'est la raison pour laquelle 80 pour cent de la production grecque d'huile d'olive est sous forme d'OEVO. Cela pourrait bientôt changer. L'Association crétoise des moulins et des embouteilleurs d'olives a récemment lancé un appel au gouvernement grec pour lui permettre de produire des repaso dans les mêmes moulins à olives qu'ils produisent de l'EVOO. Ils citent des préoccupations environnementales telles que l'utilisation élevée de l'eau et les déchets, et leur souhait de devenir plus rentables. Il y a une demande croissante de repaso sur le marché mondial, ce qu'ils ne peuvent pas fournir. Si le repaso est produit dans les mêmes moulins à olives et conservé côte à côte dans des cuves, le potentiel d'adultération augmente.

En l'absence de stocks de réserve de l'année dernière, et l'Italie achetant la plupart de l'EVOO des moulins à huile à des prix inférieurs, la falsification d'EVOO se reproduirait. La question que tout le monde se pose est: quel type d'EVOO le consommateur grec achètera-t-il l'année prochaine?