L'Ombrie ouvre la voie à l'oléotourisme tout au long de l'année

L'Ombrie offre aux touristes un riche calendrier d'événements et d'expériences centrés sur le monde de huile d'olive extra vierge.

Souvent appelé »le cœur vert de l'Italie' pour sa position dans le pays et sa richesse naturelle, la région du centre de l'Italie est un creuset d'art, d'histoire et de patrimoine oléicole, offrant un cadre idéal pour oléotourisme.

Notre région a une petite production, représentant moins de trois pour cent de la production nationale, mais elle a acquis une grande réputation pour la qualité de ses huiles. - Paolo Morbidoni, président, Route de l'huile d'olive Ombrie AOP

"L'Ombrie peut être définie comme une pionnière dans le domaine de l'oléotourisme, puisque cette année, l'événement phare Frantoi Aperti (Moulins Ouverts), à savoir les journées portes ouvertes des meuneries de la région, a atteint son 27th édition », a déclaré Daniela Tabarrini, directrice de la Strada dell'Olio DOP Ombrie (Route de l'huile d'olive Ombrie AOP).

"Aujourd'hui, il s'agit d'un événement consolidé apprécié des amateurs d'huile d'olive, rendu possible grâce à un réseau stable et efficace d'opérateurs qui travaillent en grande synergie », a-t-elle ajouté.

"Sous l'égide de la Route de l'huile d'olive AOP Ombrie, plusieurs initiatives sont menées tout au long de l'année dans lesquelles les producteurs ne sont pas seulement des agriculteurs mais aussi des hôtes d'expériences", a-t-elle déclaré. Olive Oil Times. "Ainsi, les entreprises oléicoles sont à l'honneur même en dehors de la saison de récolte et les visiteurs peuvent découvrir la région à travers ses excellentes huiles d'olive extra vierges toute l'année.

Dans le cadre du circuit de Les routes de l'huile d'olive en Italie, la Route de l'huile d'olive Ombrie AOP est une organisation à but non lucratif promouvoir la paysages d'oliviers de la région et production d'huile. Elle compte environ 90 membres et regroupe des organismes publics et des entreprises, parmi lesquels des moulins, des exploitations agricoles et des structures d'accueil. Cette année, elle fête ses 20 ans d'activité.

"L'oléotourisme est aujourd'hui un secteur en expansion avec un grand potentiel de développement, mais lorsque nous avons commencé il y a deux décennies, cela représentait un défi car il s'agissait d'une question marginale ou non prise en compte par les opérateurs oléicoles », a déclaré Paolo Morbidoni, président de l'AOP Ombrie. Route de l'huile d'olive.

"À cette époque et jusqu’à tout récemment, les moulins n’étaient ouverts que quelques mois par an pendant les récoltes », ajoute-t-il. "Avec le développement de l’oléotourisme, ce délai s’est allongé et il y a plus de marge pour améliorer la rentabilité des entreprises.

Vue aérienne de l'oliveraie centenaire et du château d'Isola Polvese dans le lac Trasimène (Photo : Pierpaolo Metelli, archives Strada dellOlio AOP Ombrie)

"Aujourd'hui, nous pouvons dire que notre proposition de les ouvrir aux visiteurs et de travailler sur une hospitalité qualifiée était un concept avant-gardiste et, au fil du temps, a généré les résultats que nous avons obtenus aujourd'hui », a poursuivi Morbidoni. "Toutes nos initiatives attirent en effet de nombreux visiteurs à chaque saison.

Les prochains événements de l'association sont prévus le 10 aoûtth et septembre 7th. Des concerts auront lieu dans des lieux évocateurs tels que des oliveraies centenaires et des lieux de spiritualité dans le cadre du festival "Musique parmi les oliviers et les abbayes.

Ensuite, Frantoi Aperti lancera les vendanges, capturant les élan pour Olio Nuovo, l'huile d'olive extra vierge fraîchement pressée, avec des initiatives dans les moulins de nombreux villages ombriens. Des événements artistiques, musicaux et gastronomiques pour adultes et enfants auront lieu tous les week-ends à partir du 19 octobre.th à 16 Novembreth lors de la prochaine édition.

Déjeuner à la Coopérative des Pêcheurs du Lac de Magione, lors de l'AOP Ombrie Preview en février (Photo : Pierpaolo Metelli, Archives Strada dell'Olio AOP Ombrie)

"Après la récolte, les agriculteurs ont besoin d'un certain temps pour obtenir les différentes certifications et créer des mélanges, ce qui nous permet de prolonger et de désaisonnaliser la communication de l'huile d'olive extra vierge », a déclaré Tabarrini. "Le parc technologique agroalimentaire d'Ombrie 3A est chargé de certifier les Appellations d'Origine Protégées (AOP).

"Après cela, les huiles d'olive extra vierge sont prêtes à participer au prix Or Vert de l'Ombrie, qui constitue la sélection régionale pour le Hercule Olivier compétition nationale », a-t-elle ajouté. "Avec ces événements, l’huile d’olive extra vierge est la star plusieurs mois de suite.

Les professionnels de la communication de Strada dell'Olio ont également créé un événement pour lancer officiellement la campagne de l'huile d'olive : le Avant-première Olio Extravergine di Oliva DOP Umbria (Aperçu de l'huile d'olive extra vierge AOP Ombrie).

La troisième édition a eu lieu le 19 févrierth 20th, où certains des meilleurs produits de la récolte en cours ont été présentés aux journalistes et aux experts.

Les participants à l'avant-première ont pris part à diverses activités, dont une dégustation d'huile d'olive au musée municipal de Bettona.

Dégustation guidée d'olives au musée municipal de Bettona (Photo : Pierpaolo Metelli, archives Strada dell'Olio AOP Ombrie)

Entourés de chefs-d'œuvre créés par des artistes du passé, dont le Pérugin et le Greco, ils ont été guidés par les chefs de jury du concours Or Vert de l'Ombrie dans l'analyse sensorielle des huiles d'olive extra vierges représentant les cinq sous-zones de l'AOP Ombrie – Colli Amerini, Colli Orvietani, Colli Martani, Colli del Trasimeno et Colli Assisi-Spoleto.

Les participants ont également visité trois moulins de la région : Frantoio Decimi, Frantoio Giulio Mannelli et Frantoio Ercolanetti.

Publicité

Publicité

"L'avant-première a également été l'occasion de lancer Evo & Art Experience, composé de deux itinéraires oléotouristiques, le Dolce Agogia Tour et le Moraiolo Tour, qui traversent deux zones AOP, les collines du lac Trasimène et les collines Assise-Spolète », a déclaré Tabarrini.

"Ils conduisent à la découverte des paysages et du patrimoine historique et artistique, y compris la possibilité de profiter de la gastronomie et du vin du territoire », a-t-elle ajouté. "Nous avons conçu les itinéraires pour répondre aux attentes des professionnels et des passionnés.

Le Dolce Agogia Tour, du nom de la variété d'olive typique du lac Trasimène, se concentre particulièrement sur les domaines du peintre Pérugin.

Une visite guidée de l'église Saint-Sébastien de Panicale pour admirer » Le Martyre de Saint Sébastien, tableau du Pérugin (Photo : Pierpaolo Metelli, archives Strada dell'Olio AOP Ombrie)

Il couvre les villages de Panicale, avec l'église de Saint-Sébastien ornée de fresques du Martyre de Saint-Sébastien et San Feliciano, un hameau de Magione. Ici, les visiteurs peuvent vivre une expérience de pêche avec la Coopérative des Pêcheurs du Lac, une excursion en bateau jusqu'à l'île Polvese et une visite de son oliveraie centenaire, suivie d'un déjeuner à l'auberge des Pêcheurs.

Les participants à la visite sont invités à visiter les moulins de la région : Frantoio Centumbrie à Agello, Oleificio Cooperativo Pozzuolese à Castiglione del Lago et Frantoio Luca Palombaro à Magione.

Le Tour Moraiolo, du nom de la variété d'olive répandue dans la région des collines d'Assise-Spolète, englobe cette région et certains sites classés au patrimoine de l'UNESCO comme le Tempietto del Clitunno à Campello sul Clitunno et la Basilique de San Salvatore à Spoleto.

En outre, l'itinéraire comprend Spello et son église de Santa Maria Maggiore ; Trevi, son Musée de la Civilisation de l'Olive et l'Église de Santa Maria delle Lacrime ; et le sentier de l'aqueduc romain à travers le ceinture olive entre Assise et Spolète.

Visite d'un moulin à Bettona lors de l'AOP Ombrie en février (Photo: Pierpaolo Metelli Strada dellOlio AOP Archives Ombrie)

Les moulins de la zone que les participants peuvent visiter sont Frantoio di Spello à Spello ; Frantoio Clarici, Antico Frantoio Petesse et Frantoio Luigi Tega à Foligno ; Frantoio Olio Trevi et Frantoio Gaudenzi à Trevi ; Frantoio Marfuga et Frantoio Gradassi à Campello sul Clitunno et Frantoio del Poggiolo Monini à Spoleto.

Toutes les initiatives de la Route de l'huile d'olive AOP Ombrie sont organisées en collaboration avec plus de 30 restaurants membres de l'association, désignés comme EvooAmbassadeurs. Il s'agit de restaurants de milieu et haut de gamme qui s'engagent à utiliser et à promouvoir les huiles d'olive extra vierge des entreprises membres et de celles qui participent au concours L'Or Vert de l'Ombrie.

"Les restaurants peuvent être considérés comme les meilleurs de la région »bureaux d'information. Le déjeuner et le dîner sont des moments idéaux pour mettre en valeur l'huile d'olive extra vierge et élargir le public des utilisateurs de produits haut de gamme », a déclaré Morbidoni, un ambassadeur d'Evoo.

Avec le chef Giancarlo Polito, il est le patron des restaurants Locanda del Capitano et Tipico Osteria dei Sensi, Michelin BIB Gourmand et Slow Food Snail du hameau de Montone.

Un dîner a été préparé par les chefs d'EvooAmbassador lors de l'Ombria AOP Preview en février (Photo : Pierpaolo Metelli, archives Strada dell'Olio AOP Umbria)

"Les restaurateurs d'EvooAmbassador incluent dans leur carte au moins trois huiles d'olive extra vierge des entreprises membres », a-t-il expliqué. "Les consommateurs peuvent vraiment percevoir la différence que les huiles d'olive extra vierges de haute qualité peuvent faire dans un repas et sont incités à approfondir leurs connaissances par l'EvooAmbassadeur, qui leur donne des informations sur le produit et le producteur.

Le président de la Route de l'huile d'olive AOP Ombrie a ajouté que pour mettre en place tout cela, il était crucial de croire dès le début à la valeur du réseautage, ce qui a poussé tous les partenaires à travailler de manière cohérente.

"Tout est né de l’idée commune d’unir nos forces non seulement pour avoir plus de force économique mais aussi pour se soutenir mutuellement », a-t-il déclaré. "Ensuite, nous avons réuni les meilleures entreprises et avons continué à placer la barre plus haut. En effet, notre région a une petite production, représentant moins de trois pour cent de la production nationale, mais elle a acquis une grande réputation pour la qualité de ses huiles.

"Aujourd'hui, nous pouvons communiquer avec puissance l'Ombrie de l'huile d'olive extra vierge presque toute l'année », a ajouté Morbidoni. "Et cela est possible grâce au travail conjoint de qualité réalisé par les entreprises et les organismes publics. L’une des plus grandes valeurs que la Route de l’huile d’olive Ombrie AOP porte depuis 20 ans est l’importance de travailler ensemble pour le bénéfice de tous.