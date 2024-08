Un responsable de la police italienne explique comment fonctionne la fraude à l'huile d'olive

Les opérations de fraude et de contrefaçon continuent de poser des défis importants à l'industrie de l'huile d'olive.

En Italie, l'un des plus grands producteurs d'huile d'olive au monde, des unités de police spécialisées luttent activement contre le commerce illicite de produits alimentaires, en se concentrant explicitement sur falsification d'huile d'olive.

L'huile d'olive authentique et de haute qualité est une cible de choix pour les organisations criminelles. L'huile d'olive contrefaite, faussement étiquetée comme AOP (Appellation d'Origine Protégée) ou IGP (Indication Géographique Protégée), porte atteinte aux producteurs légitimes et présente de graves risques pour la santé des consommateurs.

Un prix très bas pour des produits comme l’huile d’olive extra vierge est souvent le signe d’une huile de mauvaise qualité, probablement importée ou mélangée à de l’huile de graines. - Michele Avagnale, commandant du Groupe de protection de la santé des Carabiniers

Pour les criminels, la contrefaçon d’aliments de haute qualité peut générer des profits substantiels. Cette tendance est répandue dans de nombreux produits de base de la cuisine italienne, l'huile d'olive étant une cible particulièrement lucrative.

L'Inspection centrale pour la protection de la qualité et la répression des fraudes des produits agroalimentaires (ICQRF), une agence relevant du ministère des Politiques agricoles et forestières, a signalé qu'au cours de la seule année 2023, 380 tonnes de produits illégaux à base d'huile d'olive, d'une valeur supérieure à € 2 millions, ont été saisis.

"Huile d'olive extra vierge, avec les AOP et les IGP, sont des produits haut de gamme qui continuent de croître en volume et en part de marché », a déclaré le lieutenant-colonel Michele Avagnale, commandant du Groupe de protection de la santé des Carabiniers (NAS) à Naples, une unité spécialisée au sein des forces de police italiennes. Olive Oil Times.

"L'industrie italienne de l'huile d'olive implique de nombreux acteurs clés, des producteurs et des moulins à olives aux industries de transformation primaire et secondaire, ainsi que des entreprises qui achètent de l'huile d'olive italienne et étrangère pour créer des mélanges ou la mettre en bouteille et la vendre aux sociétés de distribution finale », a expliqué Avagnale. .

"Types similaires et qualités d'huile d'olive peuvent être légalement mélangés », a-t-il ajouté. "La législation de l'Union européenne stipule qu'un mélange légitime d'huile d'olive extra vierge se compose uniquement d'huiles d'olive extra vierge appartenant à la même catégorie commerciale et pleinement conformes à la réglementation sur l'huile d'olive extra vierge.

C’est là que les mélanges illégaux entrent en jeu, fragilisant le marché et posant des menaces potentielles pour la santé des consommateurs.

"Lorsque nous parlons de fraude alimentaire, je parlerais de dommages tangibles plutôt que de facteurs de risque », a déclaré Avagnale. "La fraude alimentaire constitue une menace sérieuse pour la santé publique. Les criminels cherchent à tromper les consommateurs en vendant des produits qui ne correspondent pas à ce qui est indiqué sur l’étiquette.

Le lieutenant-colonel Michele Avagnale commande une unité de la police nationale dédiée à la lutte et à la prévention de la fraude alimentaire. (Photo : Carabiniers NAS)

Avagnale a averti que la fraude alimentaire cause des dommages de multiples manières, entraînant des pertes économiques pour les consommateurs, les entreprises et l'État.

"La santé publique peut également être affectée puisque des aliments contenant des substances nocives ou altérant l'équilibre nutritionnel peuvent être commercialisés », a-t-il déclaré. "Le mélange illégal consiste à mélanger des huiles d'olive vierges ou extra vierges avec des huiles de qualité inférieure, appelées »lampante.' Ces huiles sont ensuite traitées pour éliminer tout défaut organoleptique ou chimique.

Des technologies avancées de mélange sont également exploitées pour perpétrer fraude à l'huile d'olive.

"Le mélange illégal peut également impliquer de lier des conteneurs de produits de qualité inférieure à ceux contenant de l'huile de qualité, en les mélangeant via un logiciel spécialisé », a déclaré Avagnale. "Grâce à ce logiciel, les criminels peuvent fabriquer un produit dont les paramètres organoleptiques et chimiques répondent aux Règlements de l'UE pour les huiles d’olive extra vierges.

L'accessibilité de la technologie a permis aux organisations criminelles d'affiner leurs opérations, en exploitant la popularité de l'huile d'olive à des fins lucratives. Par conséquent, NAS a également dû améliorer sa technologie et ses méthodes.

"La criminalité agroalimentaire a évolué au fil des années », a déclaré Avagnale. "Il ne s’agit plus de contrefaçons brutes, facilement détectables par échantillonnage aléatoire, comme le mélange partiel ou complet d’huile d’olive extra vierge avec des huiles de soja, de tournesol ou de palme mélangées à de la chlorophylle ou du bêta-carotène.

Publicité

Publicité

"Aujourd’hui, ces crimes impliquent des fraudes beaucoup plus sophistiquées, ce qui les rend difficiles à détecter avec les analyses scientifiques standards », a-t-il ajouté. "Nous devons souvent nous fier à des analyses génétiques ou à d’autres analyses expérimentales. Dans certains cas, chaque lot d'huile d'olive doit être vérifié avant le mélange.

"De plus, les méthodes d'emballage et d'étiquetage ont également progressé », a expliqué Avagnale. "L’utilisation de matériaux de haute qualité et de noms imaginatifs rend encore plus difficile l’identification des produits non conformes.

Les enquêtes NAS peuvent impliquer une surveillance environnementale et téléphonique, des inspections, des contrôles, des comparaisons et une analyse approfondie de la documentation papier et électronique.

"De plus, les entreprises opèrent souvent à travers des réseaux de sociétés écrans et utilisent des systèmes de fausses factures, ce qui complique la reconstitution des transactions commerciales », a déclaré Avagnale. "Ces sociétés sont généralement liées à des prête-noms.

"En fin de compte, les activités d’enquête nécessitent souvent la participation d’organisations internationales et un soutien juridique spécifique », a-t-il ajouté. "Au cours de nombreuses enquêtes, il s’est avéré que certains produits sont achetés dans un pays, transformés dans un autre et vendus ailleurs, ce qui rend les contrôles plus difficiles.»

Plus de 1,000 - agents NAS sont déployés dans toute l’Italie, faisant partie d’un réseau plus large de sécurité alimentaire et pharmaceutique opérant dans toute l’UE.

La coordination des forces de l'ordre italiennes avec les agences nationales et internationales a permis une lutte anti-contrefaçon importante et les opérations antifraude menées dans plus d'un pays producteur d'huile d'olive.

L'inspection automobile opération récente à grande échelle impliquait la découverte de plus de 71 millions de tonnes de substances pétrolières illicites dans la région des Pouilles, au sud de l'Italie.

"Dans le cas de l'huile d'olive, les enquêtes de la NAS commencent souvent par des contrôles sur place, souvent initiés par des rapports de consommateurs ou d'associations », a déclaré Avagnale.

NAS vérifie la conformité aux réglementations par le biais d’échantillonnages et d’analyses approfondies en laboratoire.

"Lorsqu'un produit non conforme est identifié, des procédures de sauvegarde sont immédiatement mises en œuvre », a déclaré Avagnale. "Ces mesures comprennent la suspension de la licence commerciale, le retrait du produit spécifique et la réalisation d'activités de vérification supplémentaires liées à la chaîne de production, à la traçabilité et à la distribution commerciale.

Pour contribuer à lutter contre le caractère international de la fraude alimentaire et à l'huile d'olive, des systèmes d'alerte à l'échelle de l'UE, tels que le RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed), sont intégrés aux activités du NAS.

"Créé à la fin des années 1970, cet outil a évolué pour inclure les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les aliments, ainsi que la nourriture pour animaux de compagnie », a déclaré Avagnale. "Le système est accessible en ligne, permettant à tous les participants de partager, d'activer et de notifier les informations pertinentes en temps réel.

Avagnale a souligné que les consommateurs peuvent jouer un rôle crucial dans la réduction et la lutte contre la fraude alimentaire, en particulier dans le secteur de l'huile d'olive, énumérant quelques recommandations simples que les consommateurs peuvent suivre :

Achetez des produits dans des magasins et des marchés de confiance, et non auprès de vendeurs improvisés ;

Apprenez à reconnaître les matières premières, leurs origines et leur histoire ;

Lisez attentivement les étiquettes des produits avant d'acheter pour comprendre la composition exacte de l'aliment (ingrédients, additifs, conservateurs), les méthodes de stockage, la date de péremption, le nom du producteur, le lot de production et l'origine des matières premières ;

Privilégiez les aliments de saison avec un " chaîne d’approvisionnement courte » ou " zéro kilomètre » et optez pour des repas sains, de préférence faits maison ;

chaîne d’approvisionnement courte » ou zéro kilomètre » et optez pour des repas sains, de préférence faits maison ; Méfiez-vous des aliments trop transformés contenant de nombreux ingrédients et des étiquettes peu claires ou à peine lisibles ;

Apprendre à reconnaître les caractéristiques distinctes des aliments ;

Soyez prudent avec les prix bas.

"Un prix très bas pour des produits comme l'huile d'olive extra vierge est souvent le signe d'une huile de mauvaise qualité, probablement importée ou mélangée à de l'huile de graines », a déclaré Avagnale, fournissant un exemple spécifique d'enquête du NAS sur la fraude à l'huile d'olive.

Les prix élevés de l’huile d’olive à l’origine ont rendu la contrefaçon de l’huile d’olive extra vierge particulièrement lucrative. (Photo : Carabiniers NAS)

"Cela a abouti à la reconnaissance judiciaire de la responsabilité pénale de toutes les personnes impliquées, conduisant à diverses peines de prison et à des sanctions supplémentaires, y compris des interdictions de commerce », a-t-il déclaré.

L'enquête a commencé par une recherche de documents qui a permis de découvrir des cahiers manuscrits et des dossiers contenant des documents officieux cachés dans une trappe.

"L'entreprise faisant l'objet de l'enquête fonctionnait selon une structure pyramidale : le président du conseil d'administration, qui dirigeait l'organisation, gérait les échanges pétroliers intracommunautaires, dirigeait les employés dans l'assemblage de chaque lot et supervisait le travail du laboratoire chimique », a déclaré Avagnale.

"Ensuite, il y avait le directeur administratif, qui remplaçait le président pendant son absence et gérait les relations avec les banques », a-t-il ajouté. "Quant aux employés, l’un s’occupait de la mise en marché des produits en vrac, tandis qu’un autre servait de représentant commercial.

Entre-temps, Avagnale a déclaré qu'un autre employé s'occupait de la constitution, de l'assemblage et de la filtration des produits, qui étaient ensuite stockés dans l'entrepôt de l'entreprise.

"Il était souvent responsable du mélange du produit, en suivant strictement les directives du président », a ajouté Avagnale. "De plus, l’entreprise employait un employé administratif chargé de mettre à jour le Service national d’information agricole (SIAN).

SIAN est un registre électronique obligatoire dans lequel les entreprises doivent enregistrer chaque entrée, retrait et mélange d'huile d'olive vierge et extra vierge. "Cela fait partie d’un vaste système de contrôle supervisé par des entités externes comme l’ICQRF », a déclaré Avagnale.

"Le président, le directeur et l'employé chargé de la tenue du registre SIAN ont été accusés de complicité de falsification de registres et de notifications en vertu de l'article 484 du Code pénal italien », a-t-il ajouté. "Ils avaient saisi de fausses données dans le système concernant l'achat, le mouvement et le traitement des lots d'huile stockés dans l'entreprise, dans le but de commercialiser de l'huile d'olive vierge et extra vierge.

"La comparaison entre la documentation comptable et non comptable, les résultats du registre électronique SIAN et les activités de surveillance ont révélé des écarts entre ce qui est officiellement enregistré et ce qui est vendu, ce qui témoigne des efforts de l'entreprise pour dissimuler la fraude aux autorités de contrôle », a expliqué Avagnale.

La fraude présumée était classée en fraude commerciale, liée aux caractéristiques organoleptiques du produit, et en fraude concernant l'origine géographique, qui concernait des mélanges illégaux.

"Dans les enquêtes concernant la fraude liée aux caractéristiques organoleptiques du produit, les enquêteurs ont eu recours à la surveillance environnementale et filaire en plus de l'analyse des documents comptables et non comptables », a déclaré Avagnale.

"Ce qui a permis aux enquêteurs d'obtenir une compréhension détaillée et précise des événements, ce sont les cahiers, manuscrits et dossiers étiquetés »coupures internes et autres enregistrements similaires », a-t-il ajouté. "L'activité illégale impliquait la vente en gros nationale et internationale de gros lots d'huile d'olive.

Avagnale a déclaré que les documents détaillaient comment l'entreprise importait en vrac de l'huile d'olive lampante d'Espagne et d'Italie avant de les mélanger, de mettre en bouteille et d'étiqueter le produit comme huile d'olive extra vierge.

"Cela a été soutenu par des contrôles chimiques, physiques et organoleptiques effectués par le laboratoire interne », a expliqué Avagnale. "Ces matériaux étaient irréguliers et constitués de produits présentant des niveaux très élevés de peroxyde et d'acidité.

"De plus, de grandes quantités d'huile d'olive différaient en termes d'origine et de qualité en raison de l'utilisation de matières premières de nature et d'origine diverses », a-t-il ajouté. "Néanmoins, elles ont été vendues aux acheteurs et étiquetées comme huile d'olive extra vierge ou huile d'olive extra vierge 100 pour cent italienne, ce qui a conduit à des accusations en vertu des articles 515 et 517-bis du Code pénal italien pour fraude commerciale, aggravées par l'utilisation abusive de la protection de l'origine. marque."