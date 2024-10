L'équipe lituanienne triomphe au 7e championnat de cueillette d'olives

Une équipe de l'État balte de Lituanie a triomphé au septième Championnat du monde de cueillette d'olives organisé sur le territoire croate. île de Brač.

Ce concours unique en son genre a eu lieu dans l'oliveraie paroissiale de St. Josip, près de la commune de Postira. Treize équipes venues de pays méditerranéens ayant une tradition de production d'huile d'olive et d'autres sans une seule oliveraie y ont participé.

"« Sur un total de 52 concurrents, 70 pour cent venaient de pays où l'on ne cultive pas d'oliviers », a déclaré Ivana Jelinčić, directrice de l'Office du tourisme de Postira, qui a organisé l'événement avec la coopérative agricole locale.

Chaque équipe, composée de quatre membres (deux femmes et deux hommes), a tenté de cueillir le plus d'olives possible en 45 minutes. Chaque concurrent a reçu une besace pour transporter les olives récoltées. Une fois le temps écoulé, les équipes ont rassemblé et pesé les olives.

Le départ de la course

La Lituanie, qui a terminé sixième l'année dernière, a remporté la compétition avec une large marge, récoltant 90.2 kilogrammes. L'équipe croate, qui gagné en 2023, a cueilli 77 kilogrammes, suivi de l'équipe polonaise avec 74.2 kilos.

Ville Équipe Totale (kg) 1 Lituanie 90.2 2 Croatie 77.0 3 Pologne 74.2 4 Nomades numériques 72.2 5 États-Unis 68.2 6 Serbie 67.4 7 Irlande 66.8 8 Royaume-Uni 62.4 9 Pérou 59.8 10 Suède 55.4 11 Lettonie 55.2 12 Albanie 46.2 13 Slovaquie 46.0

"« Nous n'avons pas d'olives, mais nous avons de l'expérience dans la cueillette de pommes, de cerises, de prunes et de pommes de terre », a déclaré Tadas Dunauskas de l'équipe lituanienne. "Le lien est aussi que nous aimons l’huile d’olive.

"« Nous sommes extrêmement heureux et satisfaits car être les meilleurs parmi les meilleurs est quelque chose de spécial dont nous nous souviendrons toute notre vie », a-t-il ajouté.

Après la cueillette, les olives ont été immédiatement moulues à la coopérative agricole de Postirska, et chaque concurrent a reçu une bouteille souvenir de huile d'olive extra vierge.

"« Nous célébrons l’olive et diffusons la culture de l’olivier dans le monde entier », a déclaré Jelinčić.

En attendant les résultats et le couronnement des nouveaux champions du monde, les participants se sont immergés dans l'histoire, la culture et le riche patrimoine de l'île, notamment en visitant Pučišće, Vidova gora et le musée de l'huile d'olive à Škripa.

En plus de la AOP Brač huile d'olive extra vierge, vins locaux et délices gastronomiques, les participants ont dégusté le meilleur gin croate, Poetica, récompensé au Concours International des Vins et Spiritueux 2024 à Londres.

"« Poetica est partenaire du Championnat du monde de cueillette d'olives pour la deuxième année consécutive et, même si cela contribue à notre événement, nous semblons compléter leurs produits, car leur Poetica Olive Infused Gin, infusé avec des olives Brač de la variété Oblica, a remporté une médaille d'argent au concours de Londres avec 92 points sur 100 possibles », a déclaré Jelinčić.

Le championnat s'est officiellement terminé par une cérémonie de remise des prix dans le hall de l'hôtel Pastura.

Les champions de la cueillette des olives 2024 : l'équipe de Lituanie

En plus de la partie compétitive du programme, de nombreuses dégustations, excursions et événements sociaux ont été organisés pour que les participants puissent découvrir Postire et l'île de Brač, qui possède une tradition séculaire de production d'huile d'olive.

Les premières traces écrites de la culture de l'olivier sur l'île ont été trouvées dans les manuscrits de l'écrivain voyageur romain Strabon du 1st siècle avant J.-C. L'empereur Dioclétien mentionne la culture de l'olivier dans le 3rd siècle, avec des oliviers plantés dans des zones incultes à partir de greffes d'oliviers sauvages.

Des histoires intéressantes proviennent également du 16th Au 10e siècle, le Sénat vénitien a décrété que quiconque endommageait ou coupait un olivier serait banni de Brač pour une période pouvant aller jusqu'à - ans. De plus, le prix de la mariée sur l'île impliquait que le marié plante des oliviers.

La longue histoire de plantation et de préservation des oliviers a permis à 500,000 18 arbres de pousser à travers Brač à la fin du XVIIIe siècle.th siècle, l'île contribuant à la majorité de l'huile d'olive produite dans la région de Dalmatie, dans le sud de la Croatie.

Près d'un million d'oliviers poussent sur l'île, ce qui représente les deux tiers de son agriculture. L'oblica est la variété la plus répandue en raison de sa résistance à la sécheresse et au vent et de sa capacité à prospérer dans des sols pauvres et rocailleux.

Au fil des années, les producteurs d'huile d'olive de Brač ont démontré la qualité de leurs produits en remportant une série de prix NYIOOC World Olive Oil Competition.

"« Nous prouvons que l’agriculture et le tourisme peuvent aller de pair », a déclaré Jelinčić. "C’est ainsi que nous garantissons une expérience touristique authentique et une vie saine et agréable aux habitants.

Jan de Jong, président et fondateur de Digital Nomads, dont l'équipe participe pour la quatrième fois, n'a pas caché sa satisfaction. Selon lui, les olives ont de multiples significations symboliques qui correspondent bien aux nomades numériques.

Les candidats de cette année

L’industrie du tourisme reconnaît depuis longtemps le succès du Championnat du monde de cueillette des olives.

L'événement a remporté le prix de la meilleure expérience créative aux Creative Tourism Network Awards 2019 et un autre prix au salon international du tourisme Fitur 2020.

"Ce prix est une grande reconnaissance, mais c'est une obligation de continuer à s'améliorer », a déclaré Jelinčić. "Merci à tous et à l’année prochaine.