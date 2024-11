Une étude suggère qu'une punaise puante est à l'origine d'une mystérieuse chute de fruits en Italie

Ces dernières années, des rapports ont fait état de chute prématurée des fruits et les pertes de production qui en découlent dans les oliveraies du nord de l'Italie ont régulièrement augmenté.

De nombreuses causes ont été avancées, allant des conditions météorologiques extrêmes à changement climatique à des infestations fongiques non identifiées, à des parasites invasifs ou à des combinaisons de tous les éléments ci-dessus.

Cependant, des études menées au cours de l’année écoulée suggèrent fortement que punaise marbrée brune (Halyomorpha halys) est le principal moteur.

H. halys, originaire de Chine, du Japon, de la péninsule coréenne et d’autres régions d’Asie, aurait été introduit accidentellement en Amérique du Nord à la fin des années 1990.

Depuis, il est devenu un ravageur agricole majeur. Très polyphage, l'insecte se propage facilement vers de nouvelles sources de nourriture et, en 2010, il causait des pertes annuelles d'au moins 37 millions de dollars dans les seules cultures de pommes.

La propagation de l'insecte vers et à travers l'Europe a suivi un schéma similaire. On pense qu'il a été introduit sur le continent via la Suisse et qu'il a atteint le Royaume-Uni en 2021.

Le virus a également atteint la Turquie, où il aurait déjà provoqué une chute de 20 pour cent de la production de noisettes dans la province d'Artvin, des pertes qui pourraient atteindre 50 pour cent, soit 1 milliard de dollars de dommages.

étude publié dans la revue Insects visait à caractériser les dégâts infligés par H. halys sur les oliviers et son impact sur la chute prématurée des fruits et leur qualité.

L’étude a été menée dans les oliveraies du nord et du centre de l’Italie, en utilisant des observations naturelles et des expériences de terrain contrôlées.

Les expériences sur le terrain ont analysé les impacts de H. halys à deux stades de développement du fruit : avant et après le durcissement du noyau.

Les résultats ont montré que des densités élevées de H. halys a provoqué une augmentation significative de la chute prématurée des fruits pendant la phase de pré-durcissement du noyau, qui était moins prononcée pendant la phase de post-durcissement du noyau.

L'analyse chimique a révélé des changements significatifs dans la composition phénolique des olives affectées, les fruits endommagés ayant des concentrations plus élevées de composés phénoliques tels que oleuropéine.

Ces composés phénoliques jouent un rôle dans les mécanismes de défense de la plante, suggérant que H. halys l'alimentation déclenche ces mécanismes en induisant un stress dans l'arbre.

Ces niveaux phénoliques élevés peuvent affecter le rendement et la qualité de l'huile d'olive, car les composés phénoliques sont essentiels à la saveur et à la qualité de l'huile d'olive. avantages pour la santé.

Un autre étudeUne étude publiée dans le Journal of Economic Entomology en juin 2024 a cherché à déterminer la cause de la chute prématurée des fruits dans plusieurs oliveraies du nord de l'Italie. Les chercheurs des universités de Vérone et de Padoue ont commencé par examiner les olives tombées à la recherche de signes d'infections fongiques ou d'activités d'alimentation par des insectes.

Des espèces fongiques ont été isolées à la fois à partir d'olives saines et délogées. Cependant, l'étude n'a révélé aucune différence significative dans la présence fongique entre les olives saines et délogées.

De plus, la plupart des espèces identifiées étaient des endophytes communs avec lesquels l’olivier entretient une relation généralement mutualiste, ce qui indique que les infections fongiques n’étaient pas responsables de la chute des olives observée.

En revanche, les essais ont démontré une forte corrélation entre le nombre de punaises puantes présentes et l’ampleur de la chute prématurée des fruits.

Conformément aux résultats de l’étude de 2023, les dommages les plus importants ont été causés au cours des premiers stades de développement des fruits, avant que les noyaux des olives ne soient complètement durcis.

Il a été découvert que l'alimentation des punaises puantes avait provoqué la nécrose des graines, ce qui a conduit à la chute prématurée des fruits de l'arbre. L'équipe a conclu à partir de ces résultats que H. halys a été le principal facteur de cette chute précoce des olives, les infestations les plus élevées entraînant les pertes de fruits les plus importantes.

Les chercheurs ont recommandé aux agriculteurs concernés d’adopter des stratégies de gestion intégrée des ravageurs, intégrant l’exclusion physique et l’utilisation ciblée d’insecticides.

Compte tenu de la propagation croissante de cette espèce et d’autres espèces nuisibles envahissantes, ils ont également souligné la nécessité de la recherche future vers des méthodes de contrôle plus durables et évolutives.