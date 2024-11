Le secteur espagnol des olives de table en difficulté après la victoire de Trump aux élections

Les déclarations de campagne du président élu Donald Trump, dans lesquelles il a fait allusion à de nouveaux tarifs sur les exportations européennes vers les États-Unis, ont lourdement pesé sur le secteur des olives de table espagnoles.

Les producteurs et les exportateurs ont fait valoir que l’UE doit rapidement s’attaquer à la possibilité de nouveaux tarifs douaniers.

Selon Antonio de Mora, secrétaire général de l'Association des exportateurs d'olives de table (Asemesa), les tarifs américains sur les olives de table espagnoles ont déjà entraîné une perte de 260 millions d'euros d'exportations au cours des cinq dernières années en raison de mesures imposées pendant l’administration précédente de Trump.

De Mora a expliqué qu'avec la réduction des volumes d'olives de table expédiées aux États-Unis, les producteurs espagnols ont vu leur part de marché diminuer de 70 pour cent.

"« Nous avons perdu ces exportations tandis que des pays concurrents, comme l’Égypte, la Turquie et le Maroc, ont développé les leurs », a déclaré de Mora à Canal Sur Radio.

L'association des exportateurs a noté que l'UE avait rapidement confronté la Chine au sujet des tarifs douaniers, annonçant même des contre-mesures contre d'éventuels nouveaux tarifs sur les exportations européennes.

Ils ont exhorté Bruxelles à adopter une position tout aussi dynamique face aux tarifs douaniers américains anticipés.

Selon certaines informations, Trump aurait fait appel à l'ancien représentant américain au commerce Robert Lighthizer, qui a orchestré la politique de l'administration Trump précédente en matière de tarifs douaniers, pour rejoindre son nouveau gouvernement en tant que conseiller commercial.

De Mora a également souligné que Trump avait évoqué à plusieurs reprises une possible augmentation de 60 à - % des droits de douane sur toutes les exportations de l'UE vers les États-Unis.

Les exportateurs craignent qu’une telle hausse s’ajoute aux tarifs douaniers déjà en vigueur qui pèsent sur le secteur des olives de table.

Gabriel Cabello, président du secteur des olives de table des coopératives agroalimentaires d'Espagne, a souligné que depuis les élections américaines, l'inquiétude et l'incertitude règnent dans toute l'industrie espagnole des olives de table.

Cabello a prévenu que l’impact pourrait s’étendre bien au-delà du secteur des olives de table.

"Quand le conflit entre Boeing et Airbus s'est terminé par un accord, les États-Unis ont envisagé de prolonger la tarifs existants « La décision a été reportée de cinq ans, dont trois s'étaient déjà écoulés », a-t-il dit, faisant allusion au conflit de longue date qui a opposé le secteur oléicole pendant des années.

"Nous avons été confrontés à ces tarifs pendant six ans, et malgré deux décisions favorables de l'OMC "Pour les lever, l'UE n'a pris aucune mesure pour résoudre le problème parce que nous sommes un petit secteur. Ils pourraient agir différemment pour les plus grandes industries", a ajouté Cabello, faisant allusion aux possibles nouveaux tarifs sur le secteur automobile.

L'Unión de Uniones, une association représentant les agriculteurs et les éleveurs espagnols, a publié un rapport soulignant l’importance des exportations stratégiques de l’Espagne vers les États-Unis.

En termes de valeur, l'huile d'olive et les produits dérivés se sont distingués comme une catégorie d'exportation importante, surpassant tous les autres produits alimentaires espagnols vendus aux États-Unis.

Selon l’association, les nouveaux tarifs auraient eu un impact plus lourd sur les produits dont les volumes d’exportation sont plus élevés.

"Cette mesure… affecterait de manière disproportionnée des produits comme l’huile d’olive, qui représente 29.5 % des exportations agroalimentaires totales vers les États-Unis, avec des ventes dépassant 739 millions d’euros en 2023. »

L'Union des Unions a souligné que l'UE devrait négocier avec le président élu, rappelant à l'administration Trump que le déclenchement d'une guerre commerciale aurait eu des conséquences négatives pour les deux parties.

Selon eux, l’UE pourrait imposer des contre-mesures sur les exportations stratégiques américaines, notamment les amandes, les produits automobiles, la technologie, l’alcool et les produits de luxe.

"« Nous devons rester vigilants sur ce sujet, et pas seulement en ce qui concerne les exportations de produits alimentaires. Nous savons déjà que Trump échangerait sans hésiter des avions contre des olives », a commenté l’Unión de Uniones. "Il est essentiel que l’UE gère efficacement cette situation et négocie pour garantir que les exportations agroalimentaires ne soient pas utilisées comme monnaie d’échange. »

Rafael Sánchez de Puerta, président des coopératives agroalimentaires, a souligné que les tarifs américains sur l'huile d'olive et les olives de table en provenance d'Espagne "ça n'a pas de sens.

"Un tarif est mis en place pour protéger vos produits de la concurrence extérieure, mais la production américaine d'huile d'olive est symbolique et le seul résultat est une taxe que les consommateurs américains Je dois payer », a conclu Sánchez de Puerta.