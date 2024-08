Les utilisateurs espagnols des médias sociaux ne sont pas impressionnés par la réduction des taxes sur l'huile d'olive du gouvernement

Malgré les efforts continus du gouvernement espagnol pour faire baisser les prix des denrées alimentaires, les consommateurs espagnols ne sont pas impressionnés.

Le mois dernier, le Conseil des ministres espagnol a prolongé la exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les aliments de base et l'huile d'olive jusqu'en octobre. À partir de ce moment-là, la TVA augmentera au nouveau taux de 2025 % jusqu’à la fin de l’année et reviendra à - % à partir de -.

"Pourquoi s’embêter ? » a plaisanté un utilisateur des médias sociaux nommé Neme. "Nous détestons que vous réduisiez la TVA à zéro pour cent pour ensuite la relever à nouveau dans 90 jours.»

"Ce qu'ils ne disent pas, c'est que ce n'est que trois mois sans TVA », a ajouté Borja, un autre utilisateur des médias sociaux. "En octobre, elle revient, et en décembre, la TVA augmentera encore plus comme cela a déjà été approuvé par le gouvernement.»

Selon les données de la chaîne espagnole RTVE, le prix du litre de huile d'olive extra vierge dans les supermarchés passe de 3.45 € en février 2021 à 9.46 €. La suppression de la TVA de cinq pour cent devrait faire baisser le prix d'environ 0.50 € par litre.

Les données de l'Institut national des statistiques ont démontré que l'huile d'olive a connu la hausse de prix la plus importante de tous les produits suivis au cours de l'année dernière, avec une hausse de 63 pour cent.

Des années consécutives de sécheresse extrême et de températures printanières élevées en 2022 et 2023 ont entraîné des récoltes historiquement médiocres dans les principales régions productrices d'huile d'olive d'Espagne.

La hausse des prix de l'énergie, des engrais, des produits phytosanitaires et des matériaux d'emballage a également exercé une pression à la hausse sur les prix de l'huile d'olive.

La réduction spectaculaire de l'offre, combinée à des prix de production plus élevés et à une demande constante, a permis aux prix de l'huile d'olive à l'origine d'atteindre des niveaux records à la mi-janvier.

En effet, les données du ministère espagnol de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation montrent que le prix de l'huile d'olive a augmenté de 272 pour cent depuis septembre 2020.

La hausse des prix et la diminution de la disponibilité ont incité les consommateurs espagnols à commencer changer leur comportement. De nombreux Espagnols de la classe moyenne achètent de l’huile d’olive de qualité inférieure dans des formats plus petits et l’utilisent avec plus de parcimonie. Certains ont même abandonné la catégorie.

"Je suis passé à d'autres huiles de cuisson », a confirmé Jean, utilisateur des médias sociaux.

Historiquement, une TVA de dix pour cent était appliquée à l'huile d'olive, que le gouvernement ne considérait pas comme un produit de base.

Cependant, cela a commencé à changer en janvier 2023, lorsque le gouvernement a réduit la TVA sur l'huile d'olive de dix pour cent à cinq pour cent, tandis que la TVA sur les aliments de base a été réduite de quatre pour cent à zéro. L’huile d’olive a ensuite été reclassée comme aliment de base et la TVA a été supprimée.

Malgré les assurances du gouvernement espagnol selon lesquelles les entreprises sans scrupules ne seraient pas simplement en mesure de maintenir les prix au même niveau, de payer moins d'impôts et de conserver l'argent supplémentaire, tous les utilisateurs espagnols des médias sociaux ne sont pas convaincus.

"Ce type de mesures est stérile puisque les distributeurs conservent les produits dans leurs entrepôts, en attendant que les prix augmentent et obtiennent des bénéfices usuraires », a écrit un utilisateur des réseaux sociaux nommé Pilot. "La solution serait de plafonner les prix.

Cependant, dans un discours prononcé en juillet, le ministre des Droits sociaux, de la Consommation et de l'Agenda 2030, Pablo Bustinduy, a assuré qu'il serait vigilant dans "en veillant à ce que la réduction de la TVA soit entièrement répercutée sur les consommateurs et n’alimentera en aucun cas les marges bénéficiaires des distributeurs de détail.

Soledad Serrano Lopez, la directrice générale de Finca Duernas, a déclaré au Olive Oil Times que la suppression et la réduction permanente de la TVA sur l'huile d'olive n'auraient pas d'effet significatif sur les décisions d'achat des ménages espagnols en matière d'huile d'olive extra vierge.

"Les gens ne commenceront probablement pas à acheter plus d'huile d'olive extra vierge juste à cause de cela », a-t-elle déclaré. "La principale raison de l’acheter est la qualité et non le prix.

Certains utilisateurs des réseaux sociaux étaient d'accord avec la conclusion de Serrano Lopez, mais pour des raisons différentes. Un utilisateur anonyme a écrit : "baisser la TVA après une augmentation des prix de 70 pour cent est une plaisanterie.»

Les responsables de la Banque d'Espagne ont indiqué que les prix élevés de l'huile d'olive sont l'une des raisons de l'inflation, en particulier de l'inflation alimentaire, reste plus élevé en Espagne que dans de nombreux autres pays européens.

Alors que les observateurs du secteur s'attendent à une baisse des prix de l'huile d'olive à l'origine alors que les premiers signes indiquent une récolte dépassant le million de tonnes, il est plus difficile de savoir quand prix de détail commencera à refléter cette baisse.

Pendant ce temps, les utilisateurs espagnols des réseaux sociaux continuent d’exprimer leur frustration.

"Tous les aliments et produits de première nécessité ne devraient pas payer de TVA », a écrit Borja. "C’est la taxe la plus injuste de toutes.