Les producteurs et les décideurs politiques espagnols explorent des stratégies pour réussir sur le marché chinois

Même si plusieurs années consécutives de mauvaises récoltes dans le bassin méditerranéen ont entraîné une baisse spectaculaire de la production, l'huile d'olive reste très recherchée en Chine, particulièrement d'Espagne.

Changement des habitudes alimentaires chez les jeunes consommateurs des grandes villes qui ont voyagé à l'étranger et ont été exposés à la La diète méditerranéenne stimulent en partie les achats d’huile d’olive.

Selon les données du Conseil oléicole international, la consommation chinoise d’huile d’olive est passée de 12,000 2008 tonnes au cours de la campagne 09/42,500 à 2022 23 tonnes en -/-.

Le climat géopolitique mondial actuel a accru le risque que les produits alimentaires soient utilisés comme arme de négociation suite à l’imposition de tarifs douaniers par l’Union européenne sur les produits en provenance de Chine. - Fernando Ortega, directeur de la durabilité de l'huile d'olive, ActelGrup

Cependant, les huiles de soja, de tournesol, d’arachide et de colza restent les huiles de cuisson les plus courantes en Chine, facilement disponible à un prix abordable et historiquement utilisé pour préparer des plats locaux.

Une guide publié par Prodeca, une entité publique qui promeut le secteur agroalimentaire catalan à l'échelle internationale, a examiné comment huile d'olive extra vierge les producteurs pourraient être plus compétitifs sur le marché chinois en pleine croissance.

Parmi les producteurs ayant une certaine expérience dans la deuxième économie mondiale se trouve ActelGrup, une coopérative basée à Lleida qui produit de l'huile d'olive extra vierge à partir de la variété endémique Arbequina.

La coopérative catalane vend son huile d'olive extra vierge sous la marque Germanor dans les supermarchés nationaux et Romanico pour l'exportation, mais "« Les ventes d'huile d'olive extra vierge vers la Chine sont, à ce jour, occasionnelles et de faible volume », a déclaré Fernando Ortega, directeur du développement durable de la coopérative en charge de l'huile d'olive extra vierge et des fruits.

Alors que Prodeca a souligné l'importance de comprendre le marché chinois de l'huile de cuisson et de développer des profils de consommateurs d'huile d'olive, le guide a ajouté que les campagnes de sensibilisation devraient viser à intégrer l'huile d'olive extra vierge dans la cuisine chinoise, apportant ainsi une amélioration saine aux habitudes alimentaires traditionnelles.

Cependant, Ortega a déploré que "« Il manque encore des études portant sur la pertinence de l’intégration de l’huile d’olive en tenant compte des coutumes culinaires locales, car l’utilisation de l’huile d’olive est étroitement liée au régime alimentaire et à la culture locale. »

Le goût pour l'huile d'olive doit donc être davantage développé en Chine. Prodeca suggère que l'huile d'olive pourrait être intégrée aux habitudes alimentaires chinoises en entrée ou en assaisonnement de salades si l'on veut apprécier la saveur et l'arôme d'une huile d'olive extra vierge de haute qualité.

Prodeca a souligné que de nombreuses préparations chinoises impliquent la friture des aliments et que l'huile d'olive conserve la plupart de ses propriétés nutritionnelles dans des conditions de forte chaleur.

"« Bien que le goût de l'huile d'olive soit plus apprécié lorsqu'elle est froide, elle se caractérise par une excellente résistance aux fritures répétées et peut atteindre un point de fumée élevé », a déclaré Ortega.

L’une des recommandations de Prodeca est que les producteurs et les exportateurs promeuvent la avantages pour la santé de l’huile d’olive, notamment dans le contexte des scandales de contamination alimentaire.

Les préoccupations croissantes concernant la santé en Chine devraient avoir un impact significatif sur le comportement des consommateurs, nombre d’entre eux recherchant une garantie de normes de sécurité alimentaire plus élevées de la part des marques d’huile d’olive étrangères.

En juillet, un important scandale alimentaire impliquant des camions transportant des huiles de cuisson a suscité l’indignation du public en Chine.

Les opérateurs faisaient double emploi pour réduire les coûts, et les camions n’étaient pas nettoyés entre les livraisons, ce qui contaminait l’huile comestible avec de l’essence et d’autres produits chimiques dangereux.

Cette affaire a suscité l’indignation de l’opinion publique en Chine et rappelle le scandale de 2008 impliquant du lait et des préparations pour nourrissons frelatés à la mélamine, une substance toxique à fortes doses.

"La Chine est un pays très attractif pour le marché espagnol de l’huile d’olive en raison de son potentiel de vente », et "« Étant donné le nombre de cas de fraude alimentaire, il y a une insécurité alimentaire », a déclaré Ortega.

"« Pour la Chine, la tendance est clairement à une augmentation de la demande d’huile d’olive extra vierge de meilleure qualité », a-t-il ajouté. "Ce qui est le plus important en Chine à l’heure actuelle, c’est de mentionner le pays d’origine.

Le guide Prodeca recommande également aux producteurs de mettre l'accent sur certifications de qualité géographique, telles que l'Appellation d'Origine Protégée (AOP) et l'Indication Géographique Protégée (IGP), qui, selon l'entité publique, pourraient accroître la volonté de payer.

"« Ce qui manque, c’est une compréhension plus profonde de ce qu’est l’huile d’olive extra vierge de qualité », a déclaré Ortega. "« Nous avons le sentiment d’avoir 15 ans de retard dans le secteur viticole. Les régions viticoles espagnoles, dont la Rioja et la Ribera, sont connues dans le monde entier, y compris en Chine. »

"« Le système européen de certification AOP pour l’huile d’olive n’a pas la même reconnaissance et, pour le consommateur, il ne semble pas utile comme élément distinctif au moment de l’achat, car cette appellation ne définit pas clairement une marque », a-t-il ajouté.

Ortega croit au développement d'une promotion AOP spécifique à l'huile d'olive extra vierge "« Cela nécessiterait une collaboration entre l’administration et les entreprises productrices, dans le cadre de projets aux objectifs bien définis. »

L’une des stratégies qui a contribué à promouvoir la culture émergente de consommation d’huile d’olive en Chine a été la formation à l’analyse sensorielle organisée par le CIO dans de nombreuses villes chinoises en 2019.

"« Les dégustations d’huile d’olive et la promotion continue aux États-Unis ont donné de bons résultats », a ajouté Ortega. "Des informations récentes indiquent que, pour la première fois, le volume de consommation d'huile d'olive espagnole aux États-Unis dépasse celle de l'italien huile d'olive."

Il a déclaré qu'ActelGrup s'efforce de promouvoir l'huile d'olive dans les foires alimentaires internationales, notamment en Chine.

"« La participation aux foires alimentaires et l'organisation de dégustations internationales sont très importantes », a déclaré Ortega. La marque biologique Romanico de la coopérative a été récompensée lors d'un concours d'huile d'olive chinois en 2022.

Ortega a souligné que la marque Romanico est toujours vendue en bouteille en Chine et jamais en vrac. Le guide Prodeca a également suggéré que les tailles et les prix des bouteilles puissent être ajustés pour rendre le produit plus accessible aux consommateurs chinois sensibles au prix.

"« En ce qui concerne la taille des bouteilles, ActelGrup n'a jusqu'à présent pas vendu d'huile d'olive extra vierge dans des formats plus petits que les habituels cinq litres, un litre et 750 millilitres, tout simplement parce que les importateurs chinois n'ont pas demandé ce type de formats », a déclaré Ortega.

Malgré un industrie nationale en croissanceLes consommateurs chinois continuent de privilégier les marques étrangères. Les producteurs craignent néanmoins que les récentes tensions commerciales entre l'Europe et la Chine n'entraînent des représailles contre les produits agricoles, notamment l'huile d'olive.

"« Le climat géopolitique mondial actuel a accru le risque que les produits alimentaires soient utilisés comme une arme de négociation après l'imposition de tarifs douaniers par l'Union européenne sur des produits en provenance de Chine, comme les véhicules électriques », a averti Ortega.

"« Dans tous les cas, l’augmentation du pouvoir d’achat en Chine est une réalité et une opportunité pour le secteur espagnol de l’huile d’olive de continuer à promouvoir un produit exquis et unique », a-t-il conclu.