Les producteurs espagnols craignent l'imminence des restrictions à l'importation américaines

Une moissonneuse à California Olive Ranch

Les producteurs espagnols d'huile d'olive sont en armes "injuste »et "ordre de commercialisation absurde "envisagé au Congrès des États-Unis, ils craignent d'imposer de lourdes restrictions à l'importation d'huiles d'olive, selon La Rioja.



Les États-Unis, qui importent plus d'huile d'olive que tout autre pays du monde, ont acheté un total de 61,470 tonnes à l'Espagne en 2011. Le principal État producteur de huile de Californie pompe environ 10,000 276,000 tonnes par an - un chiffre écrasé par rapport aux - - tonnes importées chaque année, principalement d'Espagne et d'Italie - mais les producteurs du Golden State ont l'ambition de produire beaucoup plus que cela.

L'ordre de commercialisation a été présenté pour la première fois en janvier conférence à Dixon, Californie et est depuis devenu un sujet brûlant dans l'industrie. Les producteurs californiens affirment que l'ordre de commercialisation pourrait réduire la quantité d'huiles d'olive mal étiquetées et de qualité inférieure en provenance de l'étranger, égalisant ainsi les règles du jeu pour que les producteurs locaux puissent concurrencer les huiles d'olive importées.

Pendant ce temps, le Association nord-américaine de l'huile d'olive, composé d'importateurs et de distributeurs majeurs, appelé la nouvelle initiative "une tentative de restreindre le commerce en éliminant complètement plusieurs catégories d'huile d'olive, tout en imposant à l'industrie des méthodes d'essai rejetées. »

Gregorio López, chef de la secteur oléicole au Coordonnateur espagnol des organisations agricoles et d'élevage (COAG), a déclaré que les mesures prises par les États-Unis sont les suivantes: "hors de caractère "et un "abus »qui a mis les producteurs d'huile d'olive "en alerte."

López a déclaré que l'organisation se méfiait des restrictions proposées, qui incluent l'application d'un contrôle de qualité à 100% des produits entrants (actuellement, seuls 5% sont analysés) et plus strictes. étiquetage de l'huile d'olive se traduira par des huiles d'olive espagnoles étant "retenu à la douane. "

"Nous devons nous asseoir avec les Américains pour voir ce qu'ils font. Nous devons agir avec rapidité et agilité et établir des règles de base afin que les producteurs ne soient pas lésés », a déclaré López.

D'autres représentants de l'industrie en Espagne ont souligné que bien que le problème dure depuis des mois, il se réchauffe à la veille d'une élection serrée au cours de laquelle le président Barack Obama doit recueillir des voix en Californie.



Jaime Garcia-Legaz

Bien qu'une décision n'ait pas encore été prise, le ministre espagnol du Commerce, Jaime Garcia-Legaz, a suivi la question de près pour protéger les meilleurs intérêts de producteurs d'huile d'olive qui ont subi des pertes importantes ces dernières années.

En mars, Garcia-Legaz s'est rendu à Washington où il a rencontré le sous-secrétaire de l'USDA pour les programmes de marketing et de réglementation Edward Avalos et le représentant américain adjoint au commerce Miriam Sapiro pour discuter de la position de l'Espagne sur la question.