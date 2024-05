Le secteur espagnol de l'huile d'olive s'efforce de développer ses exportations vers la Chine

Les producteurs d'huile d'olive espagnols s'efforcent de développer de nouveaux marchés internationaux, notamment en Chine, car les prix historiquement élevés ont augmenté. changé les habitudes de consommation dans l'Union européenne.

"La Chine sera un marché stratégique pour les produits espagnols », a déclaré Jaime Lillo, le directeur exécutif du Conseil oléicole international (COI).

Cette année, davantage d'arbres ont été plantés dans le Gansu, mais le marché n'est pas intéressé car il veut de l'huile d'olive de l'UE. -Jane Gong, productrice

Il a ajouté que la croissance de la Chine "la demande d'huile d'olive a beaucoup à voir avec l'augmentation des salaires de la population chinoise et le nombre croissant de personnes intéressées à manger sainement et qui peuvent se permettre une huile d'olive plus chère que les huiles alternatives.

D’après une rapport Selon Knight Frank, un cabinet de conseil immobilier, la population ultra-riche de la Chine devrait augmenter de 47 % d'ici 2028.

"Cette croissance reflète l'essor de la classe moyenne chinoise, les progrès technologiques et l'expansion d'industries qui créent d'importantes nouvelles richesses », note le rapport.

Les producteurs et exportateurs espagnols ont identifié depuis longtemps La classe moyenne chinoise en plein essor, un marché à fort potentiel.

Selon les données du CIO, la consommation chinoise d'huile d'olive est passée de 12,000 tonnes au cours de la campagne agricole 2008/09 à 42,500 tonnes en 2022/23. Sur la même période, les données commerciales espagnoles montrent que les vierges et huile d'olive extra vierge les exportations vers la Chine sont passées de 3,638 27,172 tonnes à - - tonnes

Daxue Consulting, spécialisée dans les tendances de consommation en Chine, attribue augmentation de la consommation à une plus grande partie de la classe moyenne chinoise voyageant vers la Méditerranée et développant un goût pour l'huile d'olive.

En effet, l'Association interprofessionnelle de l'huile d'olive espagnole, un groupe commercial, a cherché à capitaliser sur cet appétit croissant, en organisant récemment deux événements à Pékin.

Le premier s'adressait aux médias et aux influenceurs et comprenait une dégustation de diverses huiles d'olive extra vierge espagnoles, une démonstration culinaire et une discussion sur l'huile d'olive. avantages pour la santé.

L'interprofession a également organisé une dégustation pour les distributeurs et les importateurs à Pékin, dans le but d'établir une relation étroite avec les promoteurs de vente au détail du pays.

Cependant, Antonio Carrasco, le directeur général de Goya en Espagne, a averti que les exportateurs doivent comprendre les particularités du marché chinois pour en tirer pleinement parti.

Dans un Interview 2023, Carrasco a déclaré que les consommateurs chinois considèrent toujours l'huile d'olive comme un aliment de spécialité et un cadeau novateur plutôt que comme un aliment de base dans la cuisine.

Il a en outre noté que 80 pour cent des ventes d'huile d'olive dans la deuxième économie mondiale sont destinées à des cadeaux, selon l'expérience de Goya. Les entreprises doivent disposer de chaînes d’approvisionnement bien développées en Chine pour capitaliser sur cette dynamique.

"Vous devez avoir une distribution pour atteindre ce marché du cadeau », a déclaré Carrasco. "Mais, la croissance est très difficile et très lente du point de vue de la consommation et de la santé. C'est une augmentation des cadeaux à un certain moment, comme le Nouvel An chinois.

Pendant ce temps, Temps des olives la fondatrice Jane Gong, une primé producteur d'huile d'olive du Gansu, a déclaré que bien que le marché de l'huile d'olive soit en croissance, les clients chinois n'ont pas tendance à faire la distinction entre l'huile d'olive extra vierge et l'huile d'olive extra vierge. autres grades.

Publicité

Publicité

"Dans l'UE, les gens font la distinction entre l'huile d'olive extra vierge, l'huile d'olive vierge et l'huile d'olive non vierge, mais en Chine, c'est uniquement de l'huile d'olive », a-t-elle déclaré.

Gong a ajouté qu'un autre défi auquel sont confrontés les vendeurs d'huile d'olive sur le marché chinois est l'utilisation limitée de l'huile d'olive dans la préparation des aliments. Alors que de nombreux consommateurs cuisinent avec de l'huile d'olive, elle a déclaré que l'utiliser dans les salades, crème glacée et les marinades sont encore relativement rares.

Bien que la marque Whispering Flowers de l'entreprise, un monovariétal Ezhi‑8, ait remporté un Silver Award pour la troisième année consécutive au concours 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition, Gong estime que les importations resteront probablement plus compétitives en raison des coûts de production élevés en Chine. "Les économies d’échelle sont plus faibles, donc les prix sont plus élevés », a-t-elle déclaré.

En conséquence, les producteurs d’huile d’olive espagnols et européens bénéficient d’un avantage tarifaire significatif lorsqu’ils entrent sur le marché chinois.

"En Chine, plus de 90 pour cent des importations proviennent de l’UE », a déclaré Gong. "Il y a eu une augmentation de 10 à 15 pour cent par rapport à l’année dernière.

Citant les données de Taobao, une plateforme d'achat en ligne, elle a ajouté que les ventes interentreprises ont considérablement augmenté, tout comme les ventes entre entreprises et consommateurs.

"De plus, ces consommateurs recherchent des marques connues et exclusives car elles suggèrent crédibilité et qualité élevée », a déclaré Gong. "Cependant, il existe encore un manque important de connaissances sur les produits oléicoles.

"Les Chinois préfèrent également l’huile d’olive étrangère, qui coûte désormais plus cher que l’année dernière », a-t-elle ajouté. "Cela dissuade certains clients. Cette année, davantage d'arbres ont été plantés dans le Gansu, mais le marché n'est pas intéressé car il veut de l'huile d'olive européenne.

Gong a souligné que les jeunes consommateurs des grandes villes constituent l'un des principaux segments de la population qui consomment de l'huile d'olive en Chine. "Dans les petites villes, les clients préfèrent l’huile d’arachide, de soja et végétale », a-t-elle ajouté.

Selon le CIO, les principales régions de demande en Chine sont les zones métropolitaines de Pékin, Shanghai et Guangzhou, qui abritent près de 100 millions d'habitants.

Cependant, la hausse du chômage des jeunes, en hausse de 15 pour cent par rapport à l'année dernière, posera probablement des défis à court terme aux exportateurs espagnols, tout comme le changement des habitudes alimentaires.

"Les importations d'huile d'olive pourraient rencontrer des difficultés car de plus en plus de gens achètent des plats à emporter et ne cuisinent plus », a déclaré Gong. "Ce n’est pas parce que les plats à emporter sont moins chers, mais parce que c’est plus pratique.