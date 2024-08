Les producteurs espagnols envisagent un marché indien en pleine croissance pour les olives de table

Un nouveau rapport de l'Institut espagnol du commerce extérieur (ICEX) a identifié l'Inde comme un marché prometteur pour les producteurs d'olives de table du pays.

"La consommation d'olives en Inde est en augmentation, avec un taux de croissance annuel composé de 4.2 pour cent entre 2024 et 2030 », ont écrit les responsables de l'ICEX dans l'introduction du rapport. "Les olives espagnoles ont une présence consolidée en Inde car elles sont les plus consommées.

Les données du ministère espagnol de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme démontrent que l'appétit de l'Inde pour les olives de table espagnoles a considérablement augmenté.

En 2005, l'Inde a importé d'Espagne 2,464 400,000 tonnes d'olives de table, d'une valeur de 3,813 2022 €. À titre de comparaison, le pays le plus peuplé du monde a importé 5.95 - tonnes en -, pour une valeur de - millions d'euros.

L'Espagne est le premier fournisseur d'olives de l'Inde, détenant 33 pour cent de part de marché dans les catégories d'olives préparées et en conserve. L’Égypte, le Maroc, la Turquie, les États-Unis, l’Italie et le Portugal suivent.

Selon le rapport de l'ICEX, la hausse de la consommation d'olives de table est principalement alimentée par les jeunes Indiens. Cependant, les droits de douane de 30 pour cent sur les importations espagnoles de table empêchent une croissance plus rapide.

Le prix moyen du kilogramme d'olives vertes entières dénoyautées en Inde est de 547.78 roupies (6.10 €), tandis que les olives noires coûtent 857.98 roupies (9.56 €), légèrement plus élevé que le prix moyen en Espagne.

Les entreprises indiennes importent des olives en vrac et les distribuent sous leurs marques, soulignant souvent leur origine espagnole. Ils distribuent les olives dans les secteurs de la restauration, de l'hôtellerie et de la vente au détail, avec des ventes croissantes sur les plateformes de commerce électronique.

Même si certaines cultures d'oliviers ont a commencé à prendre racine Dans l’État aride du Rajasthan, au nord-ouest de l’Inde, la production annuelle est relativement faible et il est peu probable qu’elle augmente de manière significative dans un avenir proche.

Les données de Vilcon, un cabinet de conseil stratégique, indiquent que l'Inde possède actuellement 20,000 hectares d'oliveraies et produit environ 700 tonnes d'huile d'olive et 400 tonnes d'olives de table par an.

Avec les olives de table, l'Inde est un marché émergent pour les producteurs espagnols d'huile d'olive.

Selon Andalucía TRADE, il existe un potentiel de marché important en Asie. Les ventes à l'exportation ont atteint 31 millions d'euros au cours des quatre premiers mois de 2023, représentant 88 % des exportations totales de l'Espagne vers le continent.

L'Inde est désormais le quatrième marché asiatique pour les exportations d'huile d'olive d'Andalousie. La plus grande région productrice d'huile d'olive d'Espagne est responsable de la majeure partie de la production du pays. exportations d'huile d'olive vers l'Asie.

Au cours des quatre premiers mois de 2023, l'Andalousie a exporté 117 millions d'euros d'huile d'olive, ce qui représente 70 pour cent des exportations totales de l'Espagne, tandis que la Catalogne (quatrième région productrice d'Espagne) a suivi avec 18 pour cent. Les rapports indiquent que les ventes d'huile d'olive en Inde ont dépassé 9.9 millions d'euros au cours de la même période, soit une augmentation de 31 pour cent.

L’Inde a également connu une croissance significative de la consommation d’aliments sains, tirée par la distribution traditionnelle et le commerce en ligne. Cette tendance est principalement attribuée à la numérisation rapide du pays, qui a favorisé la croissance du commerce électronique.

Pourtant, les données de Vilcon montrent que 80 pour cent des Indiens achètent de l'huile d'olive dans les hypermarchés et les supermarchés, tandis que 12 pour cent achètent de l'huile d'olive en ligne.

Sumedha Dasgupta, analyste principal à l'Economist Intelligence Unit, a déclaré Olive Oil Times que l'Inde est un pays de plus en plus prisé par un certain nombre d'entreprises espagnoles pour faire des affaires.

"Compte tenu de l'ampleur du marché indien et de l'économie en expansion rapide, les entreprises espagnoles ont cherché à investir en Inde », a-t-il déclaré.

"De nombreuses entreprises espagnoles se sont établies [sur le marché indien] par le biais de coentreprises, de filiales ou d'autres alliances stratégiques », a ajouté Dasgupta. "Des domaines tels que la biotechnologie, les produits agroalimentaires, les médicaments et le tourisme peuvent contribuer à une croissance accrue de la synergie entre les deux pays.

Le rapport de l'ICEX conclut que les clés du succès sur le marché indien consistent à répondre aux préférences des consommateurs locaux, à établir des relations solides avec les distributeurs et les détaillants et à se conformer aux réglementations locales.

"Les principales difficultés auxquelles les entreprises espagnoles cherchant à se développer en Inde pourraient être confrontées incluent la compréhension des lois et coutumes locales et la satisfaction des divers besoins et goûts des clients et des entreprises indiens », a déclaré Dasgupta.

"Une base de consommateurs importante et une économie en expansion rapide font de l’Inde un endroit attrayant pour faire des affaires », a-t-il conclu.