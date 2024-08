Un groupe de consommateurs espagnols dénombre près d'une huile d'olive sur trois mal étiquetée

Une organisation de consommateurs espagnole qui affirme que neuf des huiles d'olive extra vierges 34 testées étaient vraiment de qualité vierge, et une était lampante, maintient ses prétentions malgré les menaces de poursuites judiciaires des grandes sociétés d'huile d'olive.



Hojiblanca et ArteOliva faisaient partie de ceux qui menaçaient de poursuivre en dommages et intérêts. Ils ont été rejoints par d'autres, dont Acesur, la chaîne de supermarchés Condis et l'Association des entreprises de mise en bouteille et de raffinage de l'huile comestible (ANIERAC) pour accuser l'Organisation des consommateurs et des utilisateurs (OCU) de ne pas observer les bonnes pratiques lors de ses tests.

Mais l'OCU dit avoir soumis les 34 échantillons d'EVOO et 6 échantillons d'huile d'olive vierge à un panel de dégustation et à une batterie de tests physiques et chimiques.

Alors que la majorité des échantillons étaient de la qualité indiquée sur leur étiquette, l'OCU a déclaré que ses tests ont révélé que "neuf marques ont induit les consommateurs en erreur en vendant une huile étiquetée comme extra lorsqu'elle s'est avérée simplement vierge. »En moyenne, les consommateurs payaient 1 € de plus pour extra vierge que l'huile d'olive vierge, dit-il.

Les neuf échantillons provenaient de bouteilles en plastique des marques Aliada, Condis, Consum, Coosur, Eroski, Hojiblanca et Ybarra, d'une bouteille en verre d'Oli Sone (LIDL) et d'un tetra pack d'Arteoliva.

Sur les neuf, tous ont été notés "très mauvais »dans la catégorie des résultats des tests sur panneau de l'OCU mais sept "très bon »selon ce que l'OCU a appelé l'analyse de la qualité des fruits. L'échantillon Coosur est évalué "bon »sous cette catégorie et celle d'Aliada "acceptable".

De plus, un EVOO de Maeva et une huile d'olive vierge d'Olilán se sont révélés être lampante "et donc impropre à la vente sans être raffiné (chimiquement) », a déclaré l'OCU dans un communiqué de presse.

Les autorités compétentes en matière de consommateurs et d'agriculture d'Espagne ont été informées des résultats afin de déterminer si des mesures devaient être prises.

Malgré les problèmes identifiés, il existe des produits de bonne qualité à des prix raisonnables, a déclaré OCU. "Avec l'huile d'olive, comme avec de nombreux autres produits, un prix élevé n'est pas toujours un gage de qualité. »

Hojiblanca et ArteOliva menacent de poursuites judiciaires

Dans un communiqué de presse, Hojiblanca a déclaré qu'il poursuivrait l'OCU pour ne pas se conformer à la réglementation sur les tests, comme le nombre d'échantillons à prélever et le protocole d'analyse.

Elle a également souligné qu’elle avait "des résultats de tests internes et externes fiables »- à la fois par des analyses chimiques et des panels de dégustation - prouvant que la catégorie de son huile d'olive jugée vierge par l'OCU était vraiment EVOO.



Une analyse illégale de quelques bouteilles n'est pas représentative de millions de litres - Porte-parole de Hojiblanca

"En aucun cas Hojiblanca, ses coopératives membres et leurs milliers d'oliviers ne trompent ou fraudent qui que ce soit », a-t-il déclaré.

Des échantillons d'un EVOO de marque Hojiblanca dans une bouteille en verre et deux échantillons de produits Cordoliva, également de l'écurie Hojiblanca, ont été effacés par l'OCU, a déclaré un porte-parole de Hojiblanca Olive Oil Times.

"C'est l'une des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Une analyse illégale de quelques bouteilles n'est pas représentative de millions de litres », a-t-il déclaré.

Et Felipe Silvela, porte-parole d'ArteOliva, a tweeté que la société poursuivrait également l'OCU pour dommages et intérêts. "ArteOliva ne permettra pas "à l'OCU de ruiner injustement le prestige et l'intégrité de cette entreprise", a-t-il déclaré.

Les droits des consommateurs

L’unité de contrôle n’a pas répondu aux demandes de Olive Oil Times pour plus d'informations sur ses tests.

Hojiblanca a fait référence à la possibilité de détérioration des huiles sous l'éclairage des supermarchés.

Mais le directeur de l'OCU, Jose María Múgica, a déclaré aujourd'hui dans un blog que les consommateurs ont le droit de savoir que le produit qu'ils achètent est ce que l'étiquette indique qu'il est - quelle que soit la durée ou les conditions de passage dans un supermarché.

Directeur OCU Jose María Múgica

"Nous analysons les produits dans l'état où ils atteignent le consommateur. »

"S'ils pensent acheter de l'huile d'olive extra vierge, la bouteille doit contenir de l'extra vierge, pas vierge ou lampante" il a dit.

"Et il devrait être extra vierge qu'ils achètent quand ils l'achètent, que ce soit frais du moulin ou après des mois sur le plateau. "

Réaction dans le secteur espagnol de l'huile d'olive

Tandis que le pluie récente est une raison de se réjouir dans le secteur espagnol de l'huile d'olive en difficulté, il y avait un air de découragement dans certains cercles de médias sociaux hier au milieu de la publicité généralisée de cette affaire.

Alors que certains producteurs ont dit que c'était un réveil bienvenu, d'autres ont dit que c'était "triste et lamentable »et nuirait à la fois aux exportations espagnoles et à la consommation intérieure.

Test de panneau

Dans sa déclaration, Hojiblanca a indiqué que depuis un certain temps le secteur de l'huile d'olive pose des problèmes "incertitude de la méthode du panel de dégustation ».

La standardisation des tests sur panel avait été promise par les autorités compétentes des gouvernements centraux régionaux et espagnols andalous ainsi que par le Commissaire européen à l'agriculture Dacian Cioloş dans le cadre de son Plan d'action pour l'huile d'olive, Ça disait.

Entre autres objectifs, ce dernier plan "visant à standardiser ces panels de dégustation précisément pour éviter »des résultats variables »pour le même produit et donc des rapports comme celui-ci qui n'aident en rien le secteur alimentaire espagnol, en particulier en ces temps de crise», a déclaré Hojiblanca.

Un porte-parole de la CE sur l'agriculture a déclaré Olive Oil Times aujourd'hui qu'en juillet de cette année, les États membres "ont été invités à décrire les problèmes rencontrés avec le fonctionnement du panel et à proposer des solutions. »

"Il n'y a eu jusqu'à présent aucune réponse détaillée et la commission a maintenant envoyé des rappels », a-t-il déclaré.