La plus grande organisation professionnelle de l'huile d'olive d'Espagne s'est associée au spectacle de stand-up Mentes Peligrosas (Esprits dangereux) dans une nouvelle tournée nationale lancée à Madrid ce mois-ci au WiZink Center, d'une capacité de plus de 12,000 - places.

Avec la participation de certains des comédiens les plus célèbres du pays, la tournée utilisera les thèmes de "« Humour, Santé et Saveur » pour promouvoir les huiles d’olive espagnoles sur le marché intérieur.

Huiles d'olive d'Espagne est connue à l’échelle internationale pour ses campagnes promotionnelles réussies sur les marchés émergents tels que le Japon et l’Inde.

Sa division anglophone, Olive Oils from Spain, organise et participe régulièrement à des événements et conférences majeurs liés à l'huile d'olive dans des villes comme New York et Chicago.

Une vie saine a toujours été un élément clé du message de l'organisation, et elle est connue pour son implication dans des événements sportifs tels que la course cycliste internationale andalouse.

Les célébrités espagnoles sont également fréquemment associées à ses campagnes, la légende du tennis Rafa Nadal étant peut-être son ambassadeur de marque le plus célèbre.

Cette dernière campagne se concentre sur le marché intérieur espagnol, qui a été durement touché récemment par la crise du coût de la vie et la montée en flèche prix des huiles d'olive.

"« L’Espagne est notre premier consommateur au monde et nous devons en prendre particulièrement soin », a déclaré le président d’Aceites de Oliva de España, Pedro Barato. "Avec l’aide de ces ambassadeurs du luxe, nous souhaitons toucher le plus grand nombre de consommateurs avec un message positif. Nous savons par expérience que l’humour est un magnifique levier de promotion. »

(Photo: Mentes Peligrosas)

"« Il n’y a rien de tel que l’humour pour souligner la dévotion des Espagnols envers une nourriture sans laquelle nous ne pourrions pas comprendre notre pays ni notre gastronomie », a-t-il ajouté. "C'est pour cela que, à travers la division Huiles d'Olive d'Espagne, nous avons souvent eu recours à l'humour pour nos campagnes d'information, à commencer par Leo Harlem se."

Célèbre pour ses performances de stand-up en direct et désormais une étoile montante parmi les jeunes générations grâce à ses millions de vidéos TikTok, Leo Harlem est un fervent partisan de huile d'olive extra vierge.

Dans une interview à la radio en août de cette année, il a déclaré que "« Là où il n’y a pas d’huile d’olive, il n’y a pas de civilisation », un sentiment qui a trouvé un écho auprès du public espagnol, qui a depuis visionné le clip sur les plateformes de médias sociaux près d’un demi-million de fois.

Il a également appelé à ce que l'huile d'olive extra vierge soit disponible à l'échelle nationale sur ordonnance, en déclarant : "C'est la plus belle chose que nous ayons ici, c'est notre santé.

Outre Leo Harlem, Silvia Abril, Luis Piedrahita, Ana Morgade, Álex Clavero, Eva Hache, Xosé A. Touriñán, David Cepo et Carolina Iglesias seront présents.

Aceites de Oliva de España espère que le large attrait intergénérationnel de la troupe facilitera la propagation de son message.

Les plus jeunes consommateurs potentiels du pays sont parmi ceux que l'organisation souhaite le plus cibler, car les tendances en matière de santé se propagent rapidement sur les réseaux sociaux tels que TikTok.

Alors que les prix continuent de baisser, la récupération du terrain perdu sur le marché intérieur est considérée comme un objectif important pour le secteur espagnol de l'huile d'olive, et il est à espérer que l'établissement d'une base parmi les producteurs d'huile d'olive espagnols permettra de s'assurer que les prix sont en baisse. jeunes consommateurs assurera une résilience à long terme.