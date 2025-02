L'Espagne et l'Italie demandent aux restaurants de se conformer à la législation sur les contenants d'huile d'olive

L’utilisation continue de contenants d’huile d’olive réutilisables dans les restaurants reste un problème urgent pour le secteur de l’huile d’olive en Espagne et en Italie.

Cette pratique perdure malgré son interdiction dans plusieurs pays de l’Union européenne depuis plus d’une décennie.

Ce problème récurrent a incité l'Organisation interprofessionnelle de l'huile d'olive d'Espagne à lancer une nouvelle campagne ciblant les restaurants, les consommateurs et les institutions.

"Quelle qualité m'offre un emballage anonyme ? Quelle est sa date limite de consommation ? Qui est responsable en cas de problème de sécurité alimentaire ? Et surtout, comment puis-je être sûr qu'il contient huile d'olive extra vierge et pas un mélange d'autres matières grasses ? », a écrit Pedro Barato, président de l'Interprofessionnelle, dans un Déclaration de presse.

La nouvelle campagne, qui se déroulera jusqu'en avril, suivra le modèle d'une initiative précédente appelé « #Peeerdona », largement promu à la télévision, sur les réseaux sociaux et sur d’autres plateformes entre 2017 et 2018.

La célèbre actrice espagnole Rossy de Palma faisait partie des célébrités qui ont participé aux vidéos promotionnelles de la campagne.

L’initiative comprend de nouvelles publicités, des efforts de sensibilisation et une série de réunions entre le secteur de l’huile d’olive et les gouvernements centraux et régionaux.

Ces réunions visent à coordonner une nouvelle série d’inspections et de mesures d’application à l’échelle nationale.

"Ça ne fait aucun doute que mettre en œuvre le présent règlement « C’était une avancée significative. Pour la première fois, les clients du secteur de l’hôtellerie pouvaient être certains du produit qu’ils consommaient », a ajouté Barato.

"« Nous ne pouvons pas avoir des lois interdisant cette pratique tout en laissant impunis ceux qui les ignorent. Nous exigeons que la loi soit respectée », a-t-il ajouté.

Juan Antonio Tello, directeur des laboratoires Tello de Jaén, spécialisés dans l'analyse de l'huile d'olive, a souligné que les amendes pour l'utilisation illégale de récipients réutilisables dans les restaurants n'ont pas réussi à freiner cette pratique.

"« Il s’agit d’une pratique répandue. Les emballages anonymes n’offrent aucune garantie d’origine et, par conséquent, aucune garantie de sécurité », a déclaré M. Tello. Olive Oil Times.

"« Ces facteurs non seulement induisent en erreur les consommateurs mais éliminent également toute assurance concernant la qualité et la sécurité de l’huile d’olive qu’ils consomment », a-t-il ajouté.

Certains restaurants affirment que le coût supplémentaire des bouteilles scellées constitue une préoccupation majeure.

"« La meilleure solution est l’éducation du consommateur, en l’aidant à reconnaître une présentation appropriée et à apprécier l’huile d’olive extra vierge de haute qualité », a déclaré Tello. "Sans cette prise de conscience et cette appréciation de ce qui leur est servi, les progrès seront difficiles.

Tello a suggéré que les campagnes publicitaires sur l'huile d'olive devraient mettre l'accent sur les différents niveaux de qualité de l'huile d'olive et leurs propriétés culinaires et avantages pour la santé.

"« Il serait également bénéfique d’avoir des points d’information dédiés dans les restaurants et les bars participants », a déclaré Tello.

En Italie, les producteurs d'huile d'olive de l'Unaprol, en collaboration avec l'organisation agricole Coldiretti, ont lancé une initiative au début de la nouvelle saison des olives à l'automne.

Les deux organisations annoncé un nouveau décalogue pour aider les consommateurs à choisir des huiles d’olive de qualité et garantir le respect de leurs droits dans les restaurants.

"« Le récipient réutilisable est interdit dans les restaurants. [En tant que clients] nous exigeons que l’huile d’olive extra vierge soit servie en bouteille, étiquetée et protégée par un bouchon inviolable », ont-ils écrit.

De plus, à travers le pays, plusieurs initiatives visent à ajouter de la valeur aux restaurants qui promeuvent légalement les huiles d’olive extra vierges de haute qualité et présentent la diversité de l’huile d’olive extra vierge à leurs clients.

"« Depuis l’entrée en vigueur du règlement, l’ICQRF effectue des inspections spécifiques dans les établissements de restauration pour garantir le respect de cette disposition », ont déclaré les responsables de l’Inspection centrale italienne pour la protection de la qualité et la prévention des fraudes des produits agroalimentaires (ICQRF). Olive Oil Times.

La loi ne s'applique pas aux cuisines des restaurants en Espagne et en Italie. L'utilisation d'huile d'olive ou d'huile d'olive extra vierge est soumise à des réglementations régissant la qualité des ingrédients utilisés dans la préparation des aliments.

Le Portugal, l'un des principaux producteurs d'huile d'olive de l'Union européenne, a rechargeable interdit bouteilles d'huile d'olive depuis 2005. Selon les experts locaux, ce changement a eu un impact positif sur la sensibilisation des consommateurs à l'huile d'olive de qualité.

La Grèce, autre grand producteur d’huile d’olive, a introduit une nouvelle réglementation en 2013 et a depuis subi plusieurs mises à jour. Cependant, la réaction à la loi a pris une tournure différente.

En raison de ces exigences, de nombreux restaurants en Grèce huile d'olive retirée tous les conteneurs des tables des clients.