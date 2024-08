Le secteur de l’huile d’olive de l’UE est impatient de connaître le nouveau plan de promotion des écoles

Un plan visant à promouvoir l'huile d'olive et les olives de table dans les écoles de l'UE fait partie des questions susceptibles d'être discutées lors de la prochaine réunion du groupe consultatif de la Commission européenne sur les olives et les produits dérivés.

Qui se tiendra à Bruxelles le 13 de novembre, la réunion devrait également inclure des exposés de la Commission sur son plan de durcissement des règles d'étiquetage de l'huile d'olive et ses négociations de libre-échange avec les États-Unis.

Le président du groupe, Rafael Sánchez de Puerta Díaz, a déclaré que l'ordre du jour n'avait pas encore été finalisé mais inclurait probablement également divers rapports sur la marché de l'huile d'olive et des prévisions mises à jour pour la récolte actuelle.

Promouvoir l'huile d'olive dans les écoles de l'UE

Les députés espagnols du Parlement européen ont fait pression pour que la nouvelle politique agricole de l'UE prévoie un programme scolaire sur l'huile d'olive et les olives de table. Ils ont réussi à gagner une disposition dans le Politique agricole commune (PAC) pour 2014-2020 pour un programme scolaire volontaire avec un financement similaire à celui des programmes existants encourageant la consommation de produits laitiers et de fruits et légumes.

Sánchez a déclaré que le groupe consultatif avait demandé à la Commission une mise à jour sur le programme, qui ne commencerait probablement pas avant 2015.

Destin des plans à exiger des informations plus claires sur les étiquettes

Sánchez a ajouté que le groupe avait également demandé à la Commission d'expliquer ses plans concernant les modifications promises pour étiquetage de l'huile d'olive lois.

Les exigences pour des informations plus claires sur les étiquettes, et pour des sanctions plus sévères et davantage de contrôles sur les erreurs d'étiquetage, faisaient partie d'un projet de règlement de l'UE qui a été retiré à la dernière minute en mai au milieu d'une controverse sur l'une de ses autres dispositions - un interdiction des récipients d'huile d'olive rechargeables sur les tables des restaurants.

Sánchez a déclaré que personne n'avait remis en question le reste du projet de règlement et que le groupe voulait savoir si la Commission envisageait de le mettre en œuvre, bien que sans l'interdiction des conteneurs rechargeables.

"Nous pensons que cela devrait aller de l'avant mais jusqu'à présent, la Commission n'a pas dit qu'il y aurait un nouveau règlement », a-t-il déclaré.

Relations commerciales UE - États-Unis

Sánchez a déclaré que le groupe attendait également un exposé de la Commission sur sa réaction au rapport sur la concurrence dans le commerce mondial de l'huile d'olive publié en septembre par la Commission du commerce international des États-Unis (USITC).

Le groupe souhaite savoir ce que la Commission fait pour donner suite au rapport, qui indique "beaucoup de choses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. »

Sánchez a déclaré que le rapport avait suggéré - "d'une manière générique, sans être trop spécifique - que l'huile d'olive européenne avait des problèmes de qualité.

Elle a fait référence à plusieurs reprises à des tests qui n'avaient pas été acceptés par le Conseil oléicole international comme critères de qualité, à savoir ceux de DAG (diacylglycérols) et PPP (pyrophéophytines), il a dit.

Et elle avait également remis en question le soutien du revenu accordé aux producteurs d'huile d'olive par l'UE lorsque l'Organisation mondiale du commerce avait accepté que cela ne faussait pas le marché.

Sánchez dit le Rapport de l'USITC avait été préparé "pour des raisons commerciales, "défendre sa production (américaine) de la production européenne »et "introduire une barrière commerciale sur le marché. »

Comme sa publication a coïncidé avec les négociations de libre-échange en cours entre les États-Unis et l'UE, le groupe a voulu savoir quelle position la Commission adopterait dans les discussions concernant l'huile d'olive, ce qu'elle considérait comme les répercussions probables du rapport de l'USITC, et ce qu'il faisait à leur sujet, a-t-il dit.

Le rapport de l'USITC a été produit à la demande du comité des voies et moyens de la Chambre des États-Unis. De telles enquêtes dites §332 sont souvent suivi d'actions commerciales américaines, comme la limitation des importations.

En novembre dernier, le commissaire européen au commerce, Karel De Gucht, a déclaré que la Commission suivait le débat sur une éventuelle Ordonnance de commercialisation américaine pour l'huile d'olive, une mesure qui, selon lui, entraînerait des retards et des coûts injustes si elle était également appliquée aux importateurs.