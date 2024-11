Les consommateurs roumains verront bientôt Le score Nutri étiquettes nutritionnelles sur le devant de l’emballage (ÉDE) des aliments emballés vendus par les détaillants à l’échelle nationale.

Les autorités roumaines ont organisé une consultation publique d'affiner la réglementation relative à l'introduction du Nutri-Score, en précisant que l'adoption du FOPL aidera la Roumanie à s'aligner sur les recommandations de la Commission européenne.

Nutri-Score est un FOPL de style feu de circulation qui utilise une combinaison de cinq couleurs et lettres coordonnées pour évaluer la santé d'un aliment emballé en fonction de sa teneur en matières grasses, sucre, sel et calories par portion de 100 grammes ou millilitres. La "Vert A » indique l'option la plus saine, et "Red E » désigne le moins sain.

Suivant(e) mises à jour récentes selon l'algorithme Nutri-Score, toutes les huiles d'olive sont désormais classées comme "B” vert clair au lieu de "Jaune C. »

La décision du gouvernement roumain fait suite à une interdiction temporaire imposée par l'autorité locale de protection des consommateurs l'année dernière.

Cette nouvelle approche permettra aux producteurs d’apposer volontairement le logo Nutri-Score sur leurs produits. Les détaillants sont toutefois tenus d’afficher les aliments portant le logo Nutri-Score séparément des autres produits.

Un code QR doit accompagner le logo pour donner aux consommateurs des informations nutritionnelles plus détaillées sur le produit. L'absence du logo là où il est requis entraînera des amendes importantes.

De plus, le label Nutri-Score ne sera pas appliqué aux aliments contenant Appellation d'Origine Protégée (AOP) ou Indication géographique protégée certifications (IGP).

AOP et IGP Les produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou d'une indication géographique protégée (IGP) sont des produits agricoles ou alimentaires dont la qualité, la réputation et les caractéristiques sont étroitement liées à leur origine géographique. Les produits AOP sont généralement concentrés sur une sous-région tandis que les produits IGP couvrent des zones plus vastes. Ces appellations garantissent que les produits, comme les huiles d'olive extra vierges, sont produits selon des méthodes traditionnelles et respectent des normes de qualité strictes.

Plus précisément, le décret signé par le Premier ministre roumain Marcel Ciolacu stipule que "« Les dispositions de la présente décision ne s’appliquent pas aux produits traditionnels roumains, aux produits d’origine locale, ni aux produits bénéficiant d’indications géographiques protégées, d’appellations d’origine ou de spécialités traditionnelles garanties. »

Selon les documents gouvernementaux, de nombreux consommateurs ne disposent pas des connaissances nécessaires pour interpréter correctement les informations nutritionnelles.

"« Des études ont montré que les étiquettes Nutri-Score peuvent influencer le comportement d’achat, conduisant à des choix plus sains et à un impact positif à long terme sur la santé publique », ont noté les responsables gouvernementaux dans les documents de consultation publique.

Le gouvernement a également souligné le potentiel de l’adoption du Nutri-Score pour résoudre des problèmes tels que l’obésité, le diabète et maladie cardiovasculaire.

Selon le gouvernement, les producteurs alimentaires seront encouragé à s'améliorer les profils nutritionnels de leurs produits pour obtenir de meilleurs scores Nutri-Score.

Les nouvelles règles entreront en vigueur 60 jours après leur publication au journal officiel législatif.

Le Nutri-Score est actuellement utilisé en France, en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg, en Espagne et aux Pays-Bas. La Suisse a également adopté le logo, originaire de France.

Cependant, la FOPL est très controversée. Plusieurs pays ont fait une effort concerté pour empêcher son adoption généralisée dans l’Union européenne, et certains des premiers utilisateurs ont changé de cap.

L'entreprise multinationale agroalimentaire française Danone a récemment annoncé qu’elle supprimerait le label Nutri-Score de plusieurs de ses produits.

Selon Danone, la dernière révision de l'algorithme Nutri-Score pénalise injustement ses produits laitiers et végétaux buvables.

Au cours de son dernier mandat, la Commission européenne avait laissé entendre que le Nutri-Score pourrait être choisi comme un FOPL à l'échelle européenne. Cependant, un débat intense a conduit Bruxelles à temporaireet mettre en pause le processus.

Les observateurs ont noté que les perspectives pourraient changer avec la nouvelle commission, qui débutera officiellement son mandat le 1er décembre.st.

Christophe Hansen, le nouveau commissaire européen à l'agriculture et à l'alimentation, devrait dévoiler le nouveau stratégie agricole bientôt. Certains prévoient que le plan inclura une proposition de FOPL à l'échelle de l'UE.