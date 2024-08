Des chercheurs identifient 30 nouvelles variétés d'olives en Aragon

Un groupe de recherche interdisciplinaire d'Aragon a identifié 30 nouvelles variétés d'oliviers parmi les arbres centenaires de la communauté autonome.

Les cinq groupes participant au projet, coordonnés par Olivos de Aragón, ont identifié 96 variétés dans l'ouest de la communauté autonome, qui comprend la région d'Appellation d'Origine Protégée Bajo Aragón.

(La biodiversité oléicole) est en train de disparaître. Nous sommes obligés d'étudier de nouvelles variétés et de les conserver car, dans le futur, elles pourraient nous être très utiles. - Joaquín Lorenzo, coordinateur du projet, Olivos de Aragón

Les chercheurs ont ensuite comparé les marqueurs ADN et les caractérisations morphologiques avec plus de 1,200 - variétés de l'Institut de recherche et de formation agricole et halieutique (Ifapa). Banque mondiale de matériel génétique d'olive à Cordoue.

Sur la base de ces comparaisons, les chercheurs ont identifié 30 variétés d'olives qui ne correspondaient pas au matériel génétique de la banque.

"Nous avons participé au projet parce que la zone Bas Aragon AOP a été le moins étudié pour savoir quelles variétés locales pouvaient être trouvées », a déclaré Joaquín Lorenzo, coordinateur du projet.

Le gouvernement régional d'Aragon stipule que huile d'olive extra vierge doit être fait "exclusivement des olives Empeltre, Arbequina et Royale, dont Empeltre représente une proportion minimale de 80 pour cent » pour recevoir l'AOP Bajo Aragón.

"Ici, la plupart des oliveraies sont Empeltre », a déclaré Lorenzo. "Par conséquent, enquêter sur ces oliveraies isolées ou petites n’a jamais été une préoccupation.

Selon Lorenzo, environ 95 pour cent des oliveraies de la région sont constituées d'oliviers Empeltre. Ces arbres ont fini par dominer le paysage après un grave gel en 1956, qui a endommagé de nombreux oliviers endémiques et plus âgés.

Même si des preuves anecdotiques de variétés d'olives uniques existaient depuis longtemps parmi les producteurs locaux, aucun effort scientifique visant à cataloguer toutes les variétés d'olives n'avait été entrepris jusqu'à présent.

"Maintenant que nous savons qu'il s'agit de variétés différentes, nous pourrons approfondir nos recherches », a déclaré Lorenzo.

En collaboration avec des organismes de recherche, Viveros Mariano Soria, une pépinière, et Aceites Lis, un moulin, ont rejoint le projet pour aider à greffer les nouvelles variétés d'oliviers et produire de l'huile d'olive extra vierge à partir d'arbres existants des variétés nouvellement identifiées qui donnent des olives chaque saison. .

"Nous devons finir de les caractériser en les reproduisant tous en pépinière », a déclaré Lorenzo. "Il faudra également déterminer si les qualités conviennent aux olives de table ou si les caractéristiques organoleptiques et chimiques conviennent à l'huile d'olive.

"Avec tout cela, l'idée est que les meilleures variétés auront une collection permanente dans la ferme que possède le gouvernement d'Aragon à El Cañizo », a-t-il ajouté.

Les variétés sélectionnées seront suivies pour voir si elles résistent maladies, sécheresse, le gel ou hautes températures.

Lorenzo a souligné qu'il s'agit d'un projet à long terme. Il a néanmoins ajouté qu'Aceites Lis avait déjà produit de l'huile d'olive extra vierge à partir de variétés d'olives nouvellement identifiées et les avait soumises à un laboratoire local et à un jury de dégustation pour analyse physico-chimique et organoleptique.

Aceites Lis n'a pas répondu à une demande de commentaires sur le comportement des nouvelles variétés d'olives lors du broyage ou sur les caractéristiques de l'huile d'olive obtenue.

Bien que certaines des variétés nouvellement découvertes puissent être cultivées à des fins commerciales, Lorenzo a déclaré que la préservation et l'étude de toutes les variétés nouvellement découvertes sont essentielles pour l'avenir du secteur de l'huile d'olive.

"La plupart des nouvelles oliveraies sont plantées de manière intensive pour permettre une récolte mécanisée, les variétés plus productives étant préférées », a déclaré Lorenzo. "La diversité se perd donc. Nous sommes obligés d’étudier de nouvelles variétés et de les conserver car, dans le futur, elles pourraient nous être très utiles.