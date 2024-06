Un rapport révèle un nombre croissant de producteurs d'olives dans le nord de l'Italie

L'Institut italien des services pour le marché agricole et alimentaire (Ismea) a publié son rapport annuel sur l'industrie de l'huile d'olive, révélant une augmentation du nombre d'entreprises oléicoles dans le nord de l'Italie et une croissance constante de la production biologique au niveau national.

De 2010 à 2020, la plus forte augmentation (202 %) du nombre d'entreprises oléicoles a été enregistrée dans le Piémont, où le nombre d'entreprises a triplé, passant de 641 à 1,939 -.

Il est devenu clair qu'en raison du changement climatique, la production augmente dans le nord à moyen et long terme, même si la majorité de la production italienne provient toujours d'autres régions du pays. - Tiziana Sarnari, analyste de marché, Ismea

Viennent ensuite la Lombardie, où le chiffre a plus que doublé (132 %), passant de 1,939 4.506 à 61 51. Le Frioul-Vénétie Julienne, la Vallée d'Aoste, le Trentin-Haut-Adige et l'Émilie-Romagne ont enregistré des augmentations de 25 pour cent, 12 pour cent, - pour cent et - pour cent, respectivement.

Cependant, au cours de cette période, le nombre d'entreprises oléicoles dans les régions du centre et du sud a diminué de 31 pour cent, s'élevant à 619,378 en 2020, lorsque l'Institut national italien des statistiques (ISTAT) a mené le dernier recensement agricole.

Voir aussi: Un fournisseur italien de crédits carbone reçoit une accréditation internationale

En revanche, la superficie consacrée à l'oléiculture en Italie n'a pas beaucoup changé ces dernières années, s'élevant à 1,135,837 2023 16 hectares en 13. Pourtant, les régions du Piémont, de la Ligurie, de la Sicile et de la Vénétie ont connu les plus fortes augmentations, à savoir 10 pour cent, 7 pour cent, - pour cent et - pour cent, respectivement.

"Il est devenu clair qu'en raison de changement climatique, la production augmente dans le nord à moyen et long terme, même si la majorité de la production italienne provient toujours d'autres régions du pays », a déclaré Tiziana Sarnari, analyste de marché et rédactrice du rapport d'Ismea. Olive Oil Times.

"Ce n'est pas un changement majeur, mais il y a quelques changements qui nous permettent de penser que l'oléiculture peut trouver de nouveaux espaces de développement également dans les régions du nord », a-t-elle ajouté.

Le rapport indique également que la superficie consacrée à l'oléiculture certifiée biologique en Italie est en augmentation.

Une croissance significative s'est produite de 2013 à 2018, puis une expansion plus lente mais régulière a conduit la surface d'olives biologiques du pays à 272,000 2022 hectares en 30. Les Pouilles représentent 28 pour cent de ce chiffre, suivies de près par la Calabre (15 pour cent) et la Sicile (- pour cent). , Toscane (huit pour cent), Latium et Campanie (quatre pour cent).

La superficie biologique représente 24 pour cent de la superficie totale du pays dédiée à la production d'huile d'olive, tandis que la superficie certifiée biologique huiles d'olive extra vierge représentent 15 pour cent de la production totale d’huile d’olive du pays.

La majeure partie de la production certifiée biologique provient des régions du sud. En particulier, entre 2019 et 2022, les Pouilles représentaient en moyenne près de la moitié (46 %) des huiles d'olive extra vierges biologiques italiennes, suivies par la Calabre (30 %) et la Sicile (12 %).

Des pourcentages plus faibles provenaient de Toscane (quatre pour cent) et du Latium (deux pour cent), suivis de la Campanie et des autres régions du centre et du sud (un pour cent chacune).

"Le sud reste la zone avec la plus grande production d'huiles d'olive extra vierges biologiques, à la fois parce qu'elle représente l'essentiel de la production nationale d'huile d'olive et également pour des raisons climatiques », a déclaré Sarnari.

"De manière générale, nous constatons une plus grande attention de la part des agriculteurs vers une gestion agronomique plus durable et une sensibilisation accrue sur cet aspect auprès des consommateurs », a-t-elle ajouté.