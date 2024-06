Les prix record de l'huile d'olive stimulent l'inflation alimentaire en Grèce

Selon une étude de la Banque nationale de Grèce sur l'inflation et les défis économiques à court terme, l'huile d'olive représente à elle seule près de la moitié de l'inflation alimentaire du pays.

L'inflation alimentaire est le taux d'augmentation des prix des produits alimentaires, généralement mesuré par l'indice des prix à la consommation (IPC), qui calcule les variations mensuelles des prix à la consommation sur la base d'un panier de biens représentatif.

L'étude indique que l'inflation alimentaire ralentit en Grèce mais reste élevée, atteignant 5.4 pour cent en avril par rapport au même mois de l'année dernière. Cela est dû à l'impact démesuré de l'huile d'olive dans l'IPC et à la des conditions météorologiques défavorables qui a lourdement impacté les récoltes dans le centre de la Grèce en septembre dernier.

À titre de comparaison, l’inflation alimentaire annuelle dans le reste des pays de la zone euro s’élevait à 2.2 % en avril 2024.

Cependant, si l'on ne tient pas compte de la part de l'huile d'olive dans l'IPC grec, l'inflation alimentaire dans le pays s'élèverait alors à 2.6 pour cent, note l'étude.

"Le prix moyen de l'huile d'olive a augmenté de 29.4 pour cent par an en 2023 et de 63.7 pour cent en avril 2024, ajoutant 0.5 point de pourcentage à l'inflation globale et représentant près de 50 pour cent de l'augmentation de l'inflation alimentaire totale au cours de la même période », a déclaré la banque. » ont écrit les analystes.

Selon la pratique courante, l'huile d'olive représente 0.9 pour cent de la hausse des prix alimentaires en Grèce en raison de sa forte pénétration dans les ménages grecs, contre 0.2 pour cent dans le reste des pays de la zone euro.

Certains analystes de marché ont toutefois fait valoir que le poids réel de l'huile d'olive dans l'indice des prix grec est inférieur à celui officiellement accepté, compte tenu du changement de comportement des consommateurs provoqué par la prix record d'huile d'olive dans les rayons des supermarchés.

En confirmation, des experts du secteur ont déclaré que les consommateurs grecs ont commencé à opter pour les huiles végétales au lieu de l'huile d'olive comme principale huile de cuisson en raison des prix record.

"Les consommateurs grecs ont réduit leur consommation d'huile d'olive jusqu'à 40 pour cent en raison des prix élevés et se sont tournés vers d'autres huiles, comme l'huile de graines », a déclaré Manolis Giannoulis, président de l'EDOE, l'association nationale interprofessionnelle de l'huile d'olive.

"Nous avons encore un long chemin à parcourir avant que les choses reviennent à la normale », a-t-il ajouté.

La Grèce se classe historiquement parmi les premiers au monde pays consommateurs d'huile d'olive, avec une consommation annuelle par habitant d'environ 12 litres.

Parallèlement, le gouvernement grec et l'opposition parlementaire ont également débattu de l'effet des prix de l'huile d'olive sur l'inflation alimentaire.

Le parti de centre-droit Nouvelle Démocratie au pouvoir et l'opposition de gauche Syriza ont souligné des chiffres inexacts – l'huile d'olive étant respectivement responsable d'une hausse de 22 pour cent et de 4.27 pour cent des prix alimentaires – qui sont bien loin des 50 pour cent enregistrés. , s'accusant mutuellement de désinformer le public à un moment où les Grecs sont aux prises avec la hausse des prix des denrées alimentaires dans le pays.