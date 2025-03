Une variété rare réunit la Bosnie-Herzégovine dans l'oliveraie de l'espoir

La culture de l'olivier en Herzégovine, la région du sud de la Bosnie-Herzégovine est se développer à pas de géant et les limites.

Il y a une dizaine d'années, on ne comptait que 80 oliviers, et aujourd'hui, 116,000 520 oliviers sont cultivés sur - hectares.

De nouvelles plantations continuent d'être établies, notamment une plantation inhabituelle au couvent des Sœurs franciscaines du Christ-Roi à Bijelo Polje, Potoci, au nord de Mostar, la plus grande ville d'Herzégovine.

C’était un événement bien plus important qu’une simple plantation. Une occasion de réfléchir à la paix, à la connexion et à l’amour, à tout ce qui nous unit et nous rend égaux. - Dajana Dujmović, Couvent des Sœurs Franciscaines du Christ Roi

"« C'est l'Oliveraie de l'Espoir », a déclaré la religieuse Dajana Dujmović, directrice de l'entreprise Paxa Dola (traduit par Vallée de la Paix), qui gère les oliveraies du monastère.

En plus des 3,500 13 arbres d'Oblica, de Bjelica d'Istrie, de Pendolino, de Cipressino et d'Ascolana tenerra irrigués au goutte-à-goutte plantés il y a 14 ans sur environ - hectares, le monastère abrite également le variété rare de Leucocarpa, familièrement appelé le "olive blanche.”

Les participants à la plantation de " « olives blanches » dans l’Olivier de l’Espoir

"« Ses fruits ressemblent à des perles et son huile est utilisée pour l’ordination des prêtres depuis l’Antiquité », a déclaré Dujmović. "La couronne argentée et les fruits blancs sont devenus un signe de pureté, de renouveau et d'indestructibilité du bien.

L’idée de créer l’Oliveraie de l’Espoir à partir de cette variété est venue spontanément. Au cours d’un voyage d’étude en Italie, organisé par l’Association des oléiculteurs et producteurs d’huile d’Herzégovine (HUUM), une conversation spontanée a surgi sur la rareté des plants d’oliviers blancs, également connus sous le nom de Leucolea.

HUUM, qui réunit des membres de trois groupes ethniques — Croates, Serbes et Bosniaques — et de trois religions — catholicisme, orthodoxie et islam — a facilité l'échange entre les participants, qui ont noté combien il est difficile d'obtenir ces plants.

Cette constatation a suscité une réaction inattendue : tout le monde a exprimé le désir d’acquérir au moins un jeune arbre.

Mais cette histoire était encore plus spéciale parce que les participants au voyage étaient des personnes de trois confessions différentes qui ont rejoint le projet sans hésitation, se connectant par un désir commun de contribuer à créer quelque chose de précieux et de durable.

La religion a joué un rôle important dans les massacres sanglants Guerre de Bosnie, qui a vu les Bosniaques à majorité musulmane et les Croates de Bosnie à majorité catholique combattre les Serbes de Bosnie orthodoxes pour maintenir l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine vis-à-vis de la Yougoslavie de 1992 à 1995.

Le conflit comprenait la Génocide de Srebrenica, où les forces serbes de Bosnie ont systématiquement assassiné 8,000 20,000 hommes et garçons bosniaques et forcé - - autres à quitter leurs foyers.

Le souvenir de l’événement est resté gravé dans la conscience nationale et les tensions entre les différents groupes ethniques et religieux ne se sont jamais complètement apaisées.

Pour promouvoir l'unité nationale, le groupe HUUM a acquis 33 jeunes arbres de Leucolea, correspondant à l'âge de Jésus-Christ lors de la crucifixion. La recherche des 15 premiers arbres s'est terminée avec succès lors du voyage en Italie. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là.

Božo Mustapić, agronome et oléiculteur réputé de Neum, a relevé le défi de trouver des donateurs pour les 18 arbres restants.

"Peu importe le nombre d’arbres supplémentaires à acheter, je trouverai toujours des gens qui en voudront », a déclaré Mustapić.

En effet, davantage de personnes se sont impliquées dans l’achat, et plusieurs ont partagé les frais afin de pouvoir participer.

"« Mais ce n’était pas seulement une question d’argent ici – le plus important était l’unité, les rencontres et les liens autour d’une noble cause », a déclaré Dujmović.

Dès le début, a-t-il dit, il était clair que ce projet allait au-delà de la plantation d’oliviers. Tous ceux qui décidaient d’y participer prenaient l’obligation de financer l’achat des oliviers blancs et de les planter.

La plantation a eu lieu le 21 févrierst, et la réponse a dépassé les attentes.

Outre les religieuses, les prêtres et les oléiculteurs d'Herzégovine, des diplomates, des ambassadeurs étrangers et des hommes politiques ont participé à cet événement inhabituel, notamment le président du pays et le ministre de l'Agriculture, qui ont planté un arbre.

Ministre de l'Agriculture Kemal Hrnjić

"« L’olivier n’est pas seulement une plante agricole, c’est aussi un symbole d’espoir et de persévérance. Planter un olivier, c’est investir dans l’avenir », a déclaré le ministre de l’Agriculture, de la Gestion des eaux et des forêts, Kemal Hrnjić. "Cette oliveraie doit être le témoin de l’espoir que nous pouvons construire un avenir meilleur.

"« J’espère que ce projet inspirera d’autres personnes à se consacrer à l’agriculture et à l’oléiculture », a ajouté la présidente Lidija Bradara.

Lidija Bradara, présidente de la Fédération de Bosnie-Herzégovine

Miljan Grgić-Porfirije, vice-président de HUUM et hiéromoine (titre dans l'Église orthodoxe similaire à moine et prêtre) au monastère de Tvrdoš près de Trebinje, une ville située à environ 30 kilomètres au nord de la ville croate de Dubrovnik, a également planté son olivier.

Le monastère est connu pour ses vins de qualité supérieure et ses vins primés. huile d'olive extra vierge. "Cette année, pour la première fois, nous participerons également à la NYIOOC World Olive Oil Competition« , a déclaré Grgić-Porfirije.

Il a déclaré que Tvrdoš est l'un des monastères les plus visités de l'Église orthodoxe serbe, avec 350,000 - visiteurs de différentes religions et nationalités qui le traversent chaque année. "« Il rassemble des gens du monde entier à travers la spiritualité et l’hospitalité », a-t-il déclaré.

Ramiz Zajmović, membre du conseil d'administration de HUUM et directeur de l'entreprise d'agriculture biologique AgorHerc, a également planté un plant de Leucocarpa.

L'entreprise cultivait 15,000 140 oliviers, des rosiers sauvages, des figuiers et de la lavande sur - hectares sur une colline au-dessus de la ville de Gabela.

"« Tout est biologique et holistique, ce qui fait que nous sommes les seuls en Bosnie-Herzégovine à avoir le certificat Demeter », a déclaré Zajmović, un musulman.

Sous le slogan "« L’unité dans la diversité », tous les participants ont planté 33 plants de Leucocarpa. Le frère Svetozar Kraljević a béni l’oliveraie nouvellement créée et tous les participants.

Le plant de Leucocarpa a été planté par Porphyre du monastère orthodoxe de Tvrdoš

"« C’était un événement bien plus important qu’une simple plantation », a déclaré Dujmović. "Une occasion de réfléchir à la paix, à la connexion et à l’amour, à tout ce qui nous unit et nous rend égaux.

Elle est convaincue que l'Oliveraie de l'Espérance deviendra un lieu de rencontre, de prière, de réflexion et d'espoir, où chacun pourra trouver son bonheur. "station” et "« L’olivier de l’espoir. »

"« Notre oliveraie n’est pas seulement une entreprise économique ordinaire, mais un symbole de la présence et de l’amour de Dieu », a déclaré Dujmović.

De nombreux visiteurs partagent ce sentiment. Les sœurs organisent chaque année une journée de cueillette des olives avec des bénévoles et des visiteurs.

Les olives sont ensuite moulues pour obtenir l'huile d'olive Paxa Monastery, une marque dédiée au couvent. L'étiquette, reconnaissable entre toutes, représente la silhouette d'une religieuse et d'un olivier.

La couleur blanche de l'étiquette symbolise la pureté et la paix, tandis que les couleurs dorées reflètent le divin, créant une harmonie qui reflète l'unité et la connexion collective.

"« Le signe de l’Alpha et de l’Omega (le début et la fin) oriente nos cœurs vers la réalité d’où nous venons et vers où nous retournons », a déclaré Dujmović.

La récolte d'olives précédente s'élevait à environ 33,000 50 tonnes, soit environ - pour cent de moins que les attentes initiales en raison des dégâts importants causés par la grêle en mai.

Le rendement moyen en huile était également légèrement inférieur à celui des années précédentes, s'élevant à environ 10 pour cent, en dessous de la fourchette habituelle de 12 à 15 pour cent.

Comme il s'agit de l'oliveraie la plus septentrionale, au-dessus de laquelle il y a généralement de la neige sur la colline de Velež tout au long de l'hiver et au début du printemps, la végétation et la maturation des fruits sont plus tardives que dans les régions du sud du pays. Cette différence était encore plus marquée la saison dernière.

Cependant, comme d'habitude, les religieuses ont procédé à la récolte à partir du 10 octobreth - 20th et a produit une huile d'olive de haute qualité avec plus de 250 milligrammes de polyphénols par litre. Cela signifie que l'huile est conforme aux normes de l'UE Règlement 432 / 2012 sur les allégations médicinales des huiles d’olive.

Règlement UE 432/2012 Le règlement européen 432/2012 permet aux producteurs d’huile d’olive d’affirmer que les polyphénols aident à protéger les lipides sanguins du stress oxydatif, à condition que l’huile contienne au moins cinq milligrammes d’hydroxytyrosol et de ses dérivés pour 20 grammes.

Compte tenu de sa production d'huile d'olive établie et de la hausse des prix pratiqués par le meunier habituel, le couvent prévoit d'acheter un moulin à huile plus tard cette année ou en 2026 et de planter davantage d'oliviers.

Les religieuses franciscaines plantent l'olivier de l'espérance

Dujmović a ajouté qu'ils ouvriront également une salle de dégustation et une boutique plus tard dans l'année dans l'un des anciens bâtiments du couvent, rénové en 2024.

Les plans comprennent également l'ouverture d'un musée, d'une galerie et d'un hébergement pour les invités dans le complexe, développant davantage le couvent oléotourisme exploitation et promotion de la tradition oléicole locale.

Cependant, l'unité nationale dans un pays qui se remet encore de la guerre de Bosnie reste l'objectif principal de l'Oliveraie de l'Espoir, qui rassemble chrétiens et musulmans. "« mieux que les accords de Dayton », l’accord de 1995 qui a mis fin au conflit.