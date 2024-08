Le procureur italien accuse sept marques de fraude

Le procureur de Turin, en Italie, Raffaele Guariniello, a annoncé une enquête sur une douzaine de représentants légaux de diverses sociétés productrices d'huile d'olive pour une éventuelle fraude commerciale.

Sept grandes marques d'huile d'olive vendues dans les supermarchés italiens sont impliquées dans l'enquête: Carapelli, Santa Sabina, Bertolli, Coricelli, Sasso, Primadonna (une marque privée pour la chaîne de vente au détail Lidl) et Antica Badia (une marque privée pour la chaîne de vente au détail Eurospin) , dont certains, malgré leurs noms italiens, ont été récemment acquis par des groupes étrangers.



Il est important maintenant de clarifier ce cas, de protéger les consommateurs et des milliers de sociétés honnêtes engagées aujourd'hui dans la production d'huile d'olive. - Le ministre de l'Agriculture, Maurizio Martina

L'enquête a commencé après une reportage par Il Test (The Test), un magazine pour la protection et les droits des consommateurs, qui a analysé en mai dernier l'huile d'olive contenue dans 20 bouteilles étiquetées comme "huile d'olive extra vierge »distribuée et vendue dans les supermarchés les plus populaires d'Italie.

Les analyses ont été construits par le laboratoire de chimie de l'agence des douanes (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) à Rome, l'un des plus qualifiés d'Italie, qui a rétrogradé à "vierge »près de la moitié des huiles d'olive en raison de la présence de défauts organoleptiques décelés par les tests de panel.

Analyses chimiques et physiques des paramètres d'acidité, de peroxydes et d'alkyl esters confirmé le jugement du panel.

Le procureur a ordonné au NAS, des responsables de l'unité anti-adultération et santé des Carabinieri, de répéter les analyses, qui ont confirmé que l'huile d'olive contenue dans les bouteilles de certaines marques populaires, contrairement à l'indication sur l'étiquette, n'était pas extra vierge, mais simplement vierge.

L'enquête ne porterait pas sur les risques potentiels pour la santé de l'huile d'olive vendue. Aucune des substances contenues dans les produits ne semble être nocive pour la santé. Au lieu de cela, l'allégation est la tromperie potentielle des consommateurs, qui ont payé environ 30 à 40% de plus pour une bouteille d'huile d'olive extra vierge alors que cela s'est avéré ne pas être le cas.

"Nous suivrons avec attention l'évolution de l'enquête du procureur de Turin », a écrit le ministre des Politiques agricoles, alimentaires et forestières Maurizio Martina dans un communiqué, "car il est essentiel de protéger le secteur stratégique de l'huile d'olive italienne. »

"Au cours des derniers mois », a-t-il poursuivi, "nous avons renforcé les contrôles, d'autant plus que la dernière campagne agricole a été le plus difficile dans les années récentes. Dans 2014, notre inspection pour la répression des fraudes (ICQRF) a accompli plus de inspections 6,000 et 10 millions d'euros de saisies dans ce secteur. Il est important maintenant de clarifier ce cas, de protéger les consommateurs et des milliers de sociétés honnêtes engagées aujourd'hui dans la production d'huile d'olive. »

"Le record des importations en provenance de l'étranger, en 2014, avec l'arrivée de 666,000 38 tonnes d'huile d'olive et de marc, -% de plus que l'an dernier, a certainement encouragé la fraude », a déclaré Coldiretti lors de sa dernière édition. communiqué de presse. "Nous devons défendre cela »Le secteur stratégique du Made in Italy, car l'Italie est le deuxième producteur d'huile d'olive après l'Espagne avec environ 250 millions de plantes et un chiffre d'affaires annuel estimé à 2 milliards d'euros.

"L'Italie est également le plus grand importateur mondial d'huiles d'olive », a déclaré Coldiretti, "souvent mêlés à des nationaux pour acquérir, avec les images sur l'étiquette et sous le couvert de marques historiques - même transférées à l'étranger - un semblant de caractère italien à exploiter sur les marchés nationaux et étrangers, un comportement qui favorise la fraude qui doit être combattu avec la stricte application de la loi.