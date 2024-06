La proposition interdirait l'installation de panneaux solaires sur les terres agricoles italiennes

La législation proposée en Italie interdirait l'installation de panneaux solaires photovoltaïques sur les terres agricoles, prévoyant des exemptions pour certains systèmes agri-voltaïques.

Cette annonce intervient une semaine après que l'Italie s'est engagée à tripler sa capacité d'énergie renouvelable d'ici la fin de la décennie lors d'une réunion des ministres de l'énergie du G7.

"Nous avons mis fin à l'installation sauvage de [panneaux] photovoltaïques au sol », a déclaré Francesco Lollobrigida, ministre italien de l'Agriculture, lors d'une conférence de presse après l'approbation des mesures.

Voir aussi: Un fournisseur italien de crédits carbone reçoit une accréditation internationale

Il a toutefois ajouté que les systèmes agrivoltaïques dans lesquels des panneaux solaires sont installés à une hauteur minimale de 2.1 mètres au-dessus du sol seraient exemptés de l'interdiction.

"Il existe des dispositions fiscales très avantageuses pour les entrepreneurs agricoles et les terres agricoles », a déclaré Lollobrigida. "Cependant, si vous souhaitez déployer des panneaux photovoltaïques au sol, vous modifiez leur destination et nous ne pensons donc pas que ce type de pratique doive perdurer.

Une recherche publiée en avril, co-écrite par des universitaires italiens de l'Université Sapienza de Rome, a modélisé le moyen le plus efficace installer des panneaux solaires bifaciaux dans des oliveraies à très haute densité sans nuire au rendement ou à la qualité.

Ils ont déterminé que des panneaux solaires installés entre trois et 4.5 mètres à un angle compris entre 20 et 40 degrés exploiteraient la quantité maximale possible d'énergie solaire tout en n'entraînant que des diminutions mineures de productivité.

L'étude s'appuie sur les précédentes recherche théorique dans lequel des scientifiques italiens et roumains ont modélisé l'efficacité de différents aménagements photovoltaïques d'oliveraies dans le sud de l'Italie. Ils ont découvert que chaque hectare pouvait produire jusqu'à 7.13 mégawatts d'électricité et comprendre 900 arbres Arbequina.

Malgré les synergies potentielles, Coldiretti, le syndicat d'agriculteurs le plus puissant d'Italie, a applaudi le projet de loi et a déclaré qu'il réprimerait la spéculation des fonds d'investissement, qui a fait grimper le coût des terres agricoles ces dernières années.

"Nous ne pouvons pas accepter le raccourci du photovoltaïque », a déclaré Luigi Pio Scordamaglia, directeur des politiques internationales de Coldiretti. "Nous ne voulons pas accepter l'inertie d'une administration qui a décidé de ne pas investir et d'améliorer l'irrigation. Nous voulons exploiter à nouveau tout le potentiel productif de ces terres.

Parallèlement, les groupes environnementaux se sont opposés à la législation, la jugeant incompatible avec les objectifs du pays en matière d'énergies renouvelables.

"C'est une grave erreur de ralentir le développement du photovoltaïque avec des modules installés au sol, qui constituent le type de système le plus économique et le plus efficace », a écrit l'Association solaire italienne dans une lettre ouverte au gouvernement.

Italia Solare estime que l'installation de panneaux solaires sur seulement 2030 % des terres agricoles en jachère du pays permettrait à l'Italie de respecter ses engagements solaires pour 16. Sur les - millions d'hectares de terres agricoles classées en Italie, environ un quart est laissé en jachère en raison de facteurs environnementaux et socio-économiques.

Avant d'être adoptée, la législation proposée sera examinée par les deux chambres du Parlement, qui ont la capacité d'apporter des modifications.