Les décideurs politiques et les groupes de défense des droits discutent de l'avenir de l'alimentation européenne à Bruxelles

La première réunion du Conseil européen de l'agriculture et de l'alimentation (EBAF) a eu lieu plus tôt ce mois-ci à Bruxelles, sous la présidence du commissaire européen chargé de l'agriculture et de l'alimentation. Christophe Hansen.

"Le commissaire Hansen a souligné que le prochain »« Le document « Vision pour l'agriculture et l'alimentation » se concentrera sur les domaines prioritaires suivants : assurer un renouvellement générationnel fort, rendre le secteur agricole à nouveau attractif et réduire la dépendance aux intrants extérieurs, y compris la dépendance de l'UE à l'égard de la Russie pour les engrais, compte tenu de la situation géopolitique actuelle », a déclaré Marta Messa, secrétaire générale de Slow Food, l'un des membres de l'EBAF. Olive Oil Times.

L'EBAF, un organe consultatif composé de 30 membres issus de l'ensemble de la chaîne agroalimentaire et de la société civile, a été créé en décembre 2024 dans le cadre de la Dialogue stratégique sur l’avenir de l’agriculture européenne. L’objectif est d’améliorer l’accès à une alimentation sûre, abordable et nutritive pour tous et de lutter contre le mécontentement croissant des agriculteurs de l’UE.

La réunion intervient dans un contexte de faible adhésion à la La diète méditerranéenne, qui, selon ses partisans, est causé par des politiques prédominantes et des systèmes mondiaux de production alimentaire non durables.

Ses partisans voient le régime méditerranéen comme un point final logique pour de nombreux pays qui entreprennent ce que l’on appelle le Transformation des aliments, c'est à dire, "« La gamme sans précédent de mesures prises par tous les secteurs du système alimentaire à tous les niveaux, qui visent à normaliser les régimes alimentaires sains issus de systèmes alimentaires durables. »

En 2024, la Commission indépendante sur l’économie du système alimentaire a publié un rapport de politique exprimant l’urgence de la transformation.

Le rapport présente les pistes envisageables pour faire face aux urgences climatiques, environnementales et sanitaires mondiales grâce à un système alimentaire respectueux de la santé et de l’environnement. Il met en évidence les énormes avantages économiques que ce changement des modes de production et de consommation peut apporter.

Les systèmes agroalimentaires et leur refonte vers des systèmes alimentaires durables, résilients et inclusifs sont au cœur de la stratégie « De la ferme à la table » de l'Union européenne, un élément clé de la Pacte vert pour l'Europe.

Toutefois, Messa a déclaré que les politiques européennes, telles que la Politique agricole commune (PAC), qui expirera fin 2027, doit être révisée pour promouvoir un système alimentaire plus durable.

"« Les travaux sur la révision de la PAC sont en cours et, espérons-le, ils iront dans le sens d’un soutien à la transition agroécologique », a-t-elle déclaré.

À l’heure actuelle, "« Les éco-programmes sont un moyen de promouvoir des pratiques positives, de travailler à la reconnaissance de la nécessité de protéger et de favoriser l’agrobiodiversité, qui est souvent négligée dans les politiques européennes », a ajouté Messa.

Elle a déclaré que Hansen avait été chargé de planifier une nouvelle PAC pour tenir compte de la possibilité d'adhésion de l'Ukraine à l'UE.

"« Dans un tel scénario, les paiements actuels basés sur la surface de la PAC ne seraient plus réalisables », a-t-elle déclaré. "Mais surtout, il faut réviser la PAC pour garantir la pérennité de l’agriculture européenne dans le temps. »

Slow Food est un mouvement alimentaire mondial impliquant des agriculteurs, des pêcheurs, des cuisiniers, des artisans de l’alimentation, des éducateurs, des jeunes, des citoyens et tous ceux qui croient en une alimentation bonne, propre et juste pour tous.

"La clé est d’impliquer tous les acteurs du système alimentaire dans la transition vers l’agroécologie, en appliquant une approche holistique » et "l'approche agroécologique comme élément principal de la »« La « Vision pour l’agriculture et l’alimentation » aurait des conséquences importantes au niveau de la production, de la distribution et de la consommation », a déclaré Messa.

Les principes de l’agroécologie sont appliqués par de nombreux producteurs et promus par de nombreuses organisations et chercheurs.

Dans 2024, un évaluation de plus de 13,000 - publications a fourni des informations précieuses sur les preuves scientifiques associées aux pratiques agroécologiques et à leur performance socio-économique.

"« L’agroécologie est ce dont nous avons besoin pour réaliser un changement dans les systèmes alimentaires », a déclaré Messa. "« Un rééquilibrage de la production aurait également des répercussions sur le rééquilibrage des régimes alimentaires, une approche qui garantirait la durabilité des systèmes alimentaires actuels et futurs. »

En ce qui concerne l’huile d’olive, "« L’accent devrait être mis sur la production d’huile d’olive agroécologique dans des systèmes alimentaires agroécologiques qui sont également durables sur le plan environnemental », a-t-elle ajouté, prenant également en compte "« l’influence de la crise climatique et son impact sur la production d’huile d’olive et de nombreuses autres cultures »

En effet, "« Les preuves scientifiques à la base de la nécessité de rééquilibrer la production (entre animale et végétale) et la consommation ont également été discutées lors du dialogue stratégique », a noté Messa.

Elle a souligné que des pratiques agroécologiques pourraient être mises en œuvre aux niveaux local et régional pour garantir une production durable d'huile d'olive et éviter ou réduire la vulnérabilité de la culture aux ravageurs et aux maladies, telles que Xylella fastidiosa.

Jusqu'à présent, L'huile d'olive Slow Food Les projets agricoles ont été concentrés dans trois pays : l’Italie, l’Espagne et la Turquie.

"« Nous avons lancé l’initiative Slow Food Farms, ancrée dans les principes agroécologiques, pour valoriser et soutenir les agriculteurs qui s’engagent dans la transition agroécologique afin qu’ils puissent avoir l’opportunité de promouvoir et de vendre leurs produits à travers le réseau Slow Food existant », a déclaré Messa, "Développer le réseau des Fermes Slow Food est notre priorité actuelle, pour soutenir tous ceux qui s'engagent dans la transition agroécologique.

Slow Food a déjà développé avec succès des coalitions Slow Coffee et Slow Wine, des réseaux collaboratifs visant à encourager des pratiques agricoles agroécologiques durables au sein des chaînes internationales du café et du vin.

Messa a déclaré que le développement d’une coalition pour l’huile d’olive serait une "« Un merveilleux ajout » à la cause Slow Food.

"« Établir des partenariats avec des acteurs partageant une vision commune serait cependant une condition préalable », a-t-elle déclaré, soulignant la valeur et la viabilité de l’agence collective créative.

Les chercheurs soutiennent que malgré la résistance au changement, le système agroalimentaire doit être reconfiguré pour assurer la transition vers un système post-croissance durable et résilient.

Trouver un terrain d’entente entre les différents acteurs lorsqu’ils abordent des questions complexes et fondamentales dans le cadre du processus décisionnel qui façonnera les futures orientations de la politique agricole de l’UE signifiera également garder à l’esprit la promotion de modes alimentaires sains et abordables comme expression de l’identité culturelle locale.

L’EBAF pourrait offrir une opportunité unique de faire exactement cela.