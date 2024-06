Pieralisi nomme un nouveau directeur général

Aldino Zeppelli est le nouveau directeur général du groupe Pieralisi, l'un des principaux fabricants d'équipements et de technologies pour l'huile d'olive.

Il a succédé à l'ancien cadre Alessandro Leopardi après avoir occupé pendant quatre ans le poste de vice-président senior et directeur général de la division des grues auxiliaires chez Cargotec, un fabricant de machines de manutention de marchandises.

Nos clients sont de plus en plus sophistiqués. Ils ont donc besoin d’une interface technique qui réponde de manière beaucoup plus spécifique, rapide et adéquate à la complexité de nos machines. - Aldino Zeppelli, PDG, Groupe Pieralisi

"Je suis très fier de me voir confier ce rôle, soutenu par notre principal investisseur, DeA Capital, qui croit fermement au secteur de l'huile d'olive », a déclaré Zeppelli. Olive Oil Times. "Aujourd’hui, nous entendons renforcer notre position déjà bien établie en termes de technologie et de couverture de marché. »

Aldino Zeppelli

"En outre, nous visons à nous développer dans de nouveaux domaines qui, selon nous, présentent un grand potentiel de croissance qui reste encore à exprimer », a-t-il ajouté.

Adeodato Pieralisi a fondé l'entreprise en 1888 dans le village de Monsano, dans la province d'Ancône, dans les Marches. Depuis, l'entreprise s'est développée et possède des sites de production et commerciaux en Italie, en Espagne, en Grèce, en Allemagne, aux Pays-Bas, aux États-Unis, au Brésil et en Tunisie. En 2020, DeA Capital Group est entré au capital de la société.

"Un autre domaine sur lequel nous nous concentrerons est le support client », a déclaré Zeppelli. "À cette fin, nous visons à accroître notre présence locale sur les principaux marchés et à renforcer les fonctions centrales, en vue de donner une réponse encore plus rapide et compétente à nos clients.

Zeppelli a observé qu'un nombre croissant d'agriculteurs visent à produire des produits de qualité supérieure. huiles d'olive extra vierge, et leur travail a évolué au fil des années. En conséquence, il prévoit d'orienter la stratégie de l'entreprise vers le développement de la gamme de produits et l'amélioration de la qualité du service.

"Nos clients sont de plus en plus sophistiqués », a-t-il déclaré. "Ils ont donc besoin d’une interface technique qui réponde de manière beaucoup plus spécifique, rapide et adéquate à la complexité de nos machines et aux défis actuels tels que la durabilité et l’économie des ressources.

"Mon objectif est de fournir un service précis et rapide dès la première installation des installations et des machines tout au long du cycle de vie du processus de production, mais surtout aussi dans la phase après-vente », a ajouté Zeppelli.

"Dans ce sens, nous cherchons à améliorer la disponibilité des pièces détachées et les délais de livraison, y compris à long terme », a-t-il poursuivi. "À cet égard, en plus d'analyser attentivement les besoins de nos clients, nous garantissons une présence capillaire.

Zeppelli a souligné que l'entreprise fournit des machines et des composants destinés aux petites et grandes productions, ce qu'il considère comme l'une de ses forces. Il a également souligné que des investissements importants ont été réalisés récemment pour éliminer les goulots d'étranglement dans les départements de production.

"Cependant, à ce jour, nous ne sommes pas encore satisfaits et »la qualité est le mot clé », a déclaré Zeppelli. "En termes de technologie, nous avons résolu des problèmes sur certains composants et nous renforçons les partenariats technologiques et techniques avec nos principaux fournisseurs.

"Nous visons également à offrir à nos clients une phase de mise en service plus linéaire et ne présentant pas les perturbations typiques des périodes à forte saisonnalité », a-t-il ajouté. "Je m'engage à travailler sur tous les axes, à savoir la fabrication, la qualité et le service, pour leur offrir une meilleure expérience avec notre technologie.