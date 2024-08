Un modèle d'IA open source prédit avec précision les prix de l'huile d'olive

Prix ​​de l'huile d'olive dans le monde ont atteint des sommets historiques en raison de mauvaises récoltes causées par la sécheresse et les températures printanières élevées dans les principaux pays producteurs, notamment en Espagne.

Alors que les prix à l'origine ont chuté par rapport à leur niveau record de la mi-janvier, les prix de détail restent bien au-dessus de la moyenne, ce qui conduit à changements dans le comportement des acheteurs chez les gros consommateurs d’huile d’olive.

Les principaux experts du secteur prévoient une baisse des prix en fonction des attentes d'un retour de la production mondiale d'huile d'olive à environ trois millions de tonnes au cours de la campagne 2024/25. Toutefois, l’orientation future des prix reste loin d’être certaine.

À cette fin, un chercheur de la communauté autonome d'Andalousie, dans le sud de l'Espagne, la plus grande région productrice d'huile d'olive au monde, a développé un intelligence artificielle (IA) pour prédire les prix de l’huile d’olive.

Diego Hueltes, ingénieur informaticien et directeur général de TADA.ai, un cabinet de conseil en IA, a développé trois modèles prédictifs de prix, dont une prévision sur une semaine, une prévision sur quatre semaines et une prévision de la hausse ou de la baisse des prix.

"Je viens d'Alcalá la Real, une ville de Jaén où l'oléiculture est le principal moyen de subsistance et où il existe une culture profondément enracinée autour de l'huile d'olive », a-t-il déclaré. Olive Oil Times.

"J’ai trouvé fascinant que les anciens puissent prédire les mouvements du marché en fonction de la météo et des prix », a-t-il ajouté. "S’ils pouvaient le faire en se basant sur l’expérience, mon postulat était qu’un modèle d’IA pourrait réaliser la même chose de manière plus systématique. »

Hueltes a utilisé des algorithmes d'apprentissage automatique et des recherches sur l'intelligence artificielle pour analyser les prix historiques de l'huile d'olive, les données météorologiques et les données de production afin d'établir des estimations précises des prix en 2017 et 2018.

Diego Hueltes

"J'ai développé deux modèles », a déclaré Hueltes. "Le premier pourrait prédire le prix, un nombre absolu. Dans ce cas, mon modèle présentait une erreur moyenne de trois pour cent. Par exemple, si mon modèle prédit que la semaine prochaine le prix sera de 10.00 €, le prix réel sera probablement compris entre 9.97 € et 10.03 €.

"Le deuxième modèle prédit »la semaine prochaine, le prix augmentera' ou »la semaine prochaine, le prix baissera, ce qui rend les choses très simples », a-t-il ajouté. "Il a prédit avec précision l’orientation des prix dans 76 % du temps.

"Pour évaluer ce modèle, j'ai utilisé une technique financière qui analyse les rendements en voyant quel serait le rendement accumulé si, chaque fois que le modèle prédisait que le prix augmenterait la semaine prochaine, j'achetais de l'huile d'olive, et à chaque fois qu'il prédisait que le prix baisserait, J'ai vendu de l'huile d'olive », a poursuivi Hueltes. "Si j’avais investi 100 € selon le modèle entre 2017 et 2018, j’aurais 140 € au bout d’un an.

Cependant, beaucoup de choses se sont produites depuis 2018, notamment Tarifs américains sur l'huile d'olive espagnole, le Pandémie de covid-19, l'invasion russe de l'Ukraine et de l'Europe sécheresse historique.

"Le modèle ne serait pas valable pour 2024 même si sa base scientifique reste valable», a déclaré Hueltes, qui a publié son recherche sur GitHub, le rendant accessible au grand public.

"Je suis un grand fan de l'open source et je crois que la recherche scientifique, en particulier dans le domaine de l'IA, devrait être universellement accessible et gratuite », a-t-il déclaré. "Comme il y avait très peu de travaux ouverts et accessibles dans le domaine de l’huile d’olive, j’ai décidé de mettre à disposition toutes mes recherches.

Hueltes espère que cette technologie aura à l'avenir un impact positif sur la plus grande province productrice d'huile d'olive au monde.

"Le modèle d’IA, utilisant des données sur les prix, la production et les conditions météorologiques, peut extraire les modèles sous-jacents des données », a-t-il déclaré. "Ces modèles, très difficiles à détecter pour les humains, même pour les experts du secteur, sont tout à fait réalisables pour les modèles d’IA.

Publicité

Selon Hueltes, prédire les prix de l'huile d'olive "permet d’optimiser le commerce du huile, en particulier pour les petits producteurs, car ils reçoivent des indicateurs indiquant si les prix sont justes ou non, ou s’il vaut mieux attendre ou agir vite.

De plus, la recherche pourrait bénéficier aux acteurs du monde entier. chaîne de valeur de l'huile d'olive, y compris les agriculteurs, les détaillants et distributeurs, les consommateurs, les investisseurs et les commerçants.

Les agriculteurs et les producteurs peuvent planifier plus efficacement leurs stratégies de vente pour maximiser leurs profits et gérer efficacement les ressources.

Les détaillants et les distributeurs peuvent également utiliser des prévisions de prix précises pour gérer les stocks et développer des stratégies de tarification qui restent compétitives et rentables.

Parallèlement, les consommateurs peuvent prendre des décisions d'achat éclairées en fonction des changements de prix potentiels, par exemple en achetant en gros lorsque les prix sont susceptibles d'augmenter.

Enfin, les investisseurs et les négociants en matières premières peuvent prendre de meilleures décisions d’investissement et augmenter leurs rendements. Comprendre les tendances des prix peut également aider à formuler des politiques visant à soutenir le secteur agricole et à stabiliser le marché.

Même si Hueltes a déclaré que la recherche pourrait ne pas avoir d'impact direct sur le changement climatique, dont les symptômes sont largement attribués aux récentes baisses de production, "cela peut aider à comprendre comment les facteurs climatiques affectent la production d'huile d'olive.

"La nature open source de la recherche permet le développement de nouveaux modèles pour rendre le commerce de l'huile d'olive plus équitable », a-t-il ajouté.