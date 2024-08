Les lois européennes sur la vérification des étiquettes d'huile d'olive ne sont pas utilisées

Commissaire européen à l'agriculture Dacian Cioloş a promis un contrôle plus strict des étiquettes d'huile d'olive, après avoir été interrogé par Olive Oil Times sur les failles apparentes du système actuel.



Les lois de la Commission européenne (CE) sur la commercialisation de l'huile d'olive prévoient déjà des contrôles sur l'exactitude des étiquettes et exigent que les États membres de l'UE rendent compte chaque année des détails, y compris le nombre de demandes de vérification d'étiquettes qu'ils ont reçues et leurs résultats.

Après des enquêtes auprès de la CE, Olive Oil Times peut maintenant révéler combien de telles vérifications d'étiquettes ont été signalées à la CE au cours des trois dernières années par les principaux producteurs mondiaux Espagne, Italie et Grèce: aucune.

Les CE ont déclaré qu'au cours de cette période, elles avaient reçu un rapport de l'Espagne et deux de l'Italie, qui indiquaient tous qu'aucune demande de vérification des étiquettes n'avait été reçue l'année précédente. Aucun rapport n'a été reçu de la Grèce.

En vertu des Normes sur l’information et les communications, les organismes doivent rendre leurs sites et applications Web accessibles. Ils y parviennent en conformant leurs sites Web au niveau AA des Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Normes de commercialisation de l'huile d'olive de l'UE, codifiées en janvier en vertu du règlement 29/2012, diverses parties peuvent demander des tests de véracité des indications de l'étiquette - telles que l'huile est de qualité vierge ou extra vierge - et les pays producteurs concernés doivent faire rapport à la CE au plus tard le 31 mars de leur suivi. l’action et les éventuelles sanctions.

Compte tenu des préoccupations persistantes exprimées dans le monde entier par les consommateurs, les groupements de producteurs et les organisations gouvernementales au sujet de l'étiquetage trompeur de l'huile d'olive, Olive Oil Times a demandé à Cioloş s'il lui semblait étrange qu'aucune demande de vérification n'ait été faite en vertu de ces lois de l'UE. Nous avons également demandé ce qui devrait être fait pour accroître la précision de la surveillance et de l'étiquetage.

Une porte-parole de Cioloş a répondu par e-mail que "En effet, aucun rapport n'a été reçu sur les demandes de vérification, mais il existe d'autres voies de communication entre la Commission et les États membres dans le secteur de l'huile d'olive, notamment dans le cadre du règlement (CE) no. 2568/91, qui demande aux États membres d'envoyer régulièrement des informations sur les irrégularités constatées dans le secteur. »

"Des discussions sont déjà en cours dans le cadre du comité d'organisation du marché unique afin de rendre le contrôle plus efficace. L'objectif est d'évaluer si un ajustement de la législation actuelle serait nécessaire, afin de prendre en compte l'évolution du marché de l'huile d'olive. »

"En outre, le commissaire Cioloş prévoit de présenter un plan d'action sur le secteur de l'huile d'olive dans les prochaines semaines, probablement au cours de la première semaine de juin. Cela pourrait impliquer d'ajuster les dispositions techniques liées à la compétence de la Commission pour renforcer le contrôle de la qualité, protéger les consommateurs et améliorer l'étiquetage », a-t-elle déclaré.