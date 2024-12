Les exportations espagnoles d'huile d'olive ont dépassé les 6 milliards d'euros au cours de la campagne 2023/24, soit une augmentation de 54 % par rapport à la campagne précédente.

Cette augmentation significative de la valeur est survenue malgré le fait que l'Espagne ait exporté 742,500 3,600 tonnes métriques, ce qui ne représente que 2022 23 tonnes d'huile d'olive de plus que ce que le pays a expédié à l'étranger en -/-.

Les responsables ont déclaré que le niveau élevé prix de l'huile d'olive ont été le principal moteur de l’augmentation significative des recettes d’exportation.

Selon le ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation, le prix moyen des exportations d'huile d'olive s'est élevé à 8 euros le kilo, soit 57 pour cent de plus que la moyenne de la campagne précédente. Les prix à l'exportation ont culminé à 8.75 euros en mars.

L'Italie reste la principale destination des exportations espagnoles d'huile d'olive, suivie par les États Unis, où les exportations ont dépassé pour la première fois le milliard d'euros, la France et le Portugal.

Selon le ministère, vierge et huile d'olive extra vierge Elle représentait 69 pour cent des exportations, tandis que l'huile d'olive raffinée en représentait 29 pour cent et l'huile lampante les deux pour cent restants.

La nouvelle de la reprise des recettes intervient alors que la campagne 2024/25 bat son plein. Selon une récente réunion du Conseil du Secteur de l'Huile d'Olive, la production devrait atteindre 1.29 million de tonnes, soit une augmentation significative par rapport aux 854,500 - tonnes de -. 2023/24 et 666,000 - tonnes en 2022/23.

Le conseil du secteur de l'huile d'olive a attribué le rebond de la production à "« Les conditions de récolte sont bonnes dans de nombreuses zones de production, grâce aux pluies tombées ces dernières semaines. »

Toutefois, ce chiffre est nettement inférieur aux estimations précédentes, les producteurs anticipant initialement une récolte entre 1.4 et 1.5 million de tonnes dès octobre, en baisse par rapport aux prévisions antérieures, encore plus optimistes, de 1.65 million de tonnes.

Les producteurs et les responsables ont expliqué cette baisse par le fait que certains producteurs ont signalé des rendements pétroliers inférieurs et difficultés de travail dans certains bosquets traditionnels et à pentes raides.

En raison des années consécutives de faible production, les importations d'huile d'olive en Espagne ont également augmenté pour aider les embouteilleurs à répondre à la demande, augmentant de 12 pour cent en volume et de 65 pour cent en valeur.

L'Espagne a importé pour 1.6 milliard d'euros d'huile d'olive, payant un prix moyen de 6.60 euros le litre. Le Portugal a été le premier fournisseur du pays, avec 105,876 41 ​​tonnes expédiées, soit une augmentation de 2022 % par rapport à 23/54,172, suivi de la Tunisie avec 21,935 13 tonnes et de la Turquie avec - - tonnes, soit une augmentation de - %.

En ce qui concerne le marché intérieur, le conseil du secteur de l'huile d'olive a déclaré que l'huile d'olive les prix à l'origine ont baissé de plus de 25 pour cent depuis le début du mois d'octobre, après avoir atteint des niveaux record au cours des deux dernières campagnes agricoles.

Selon l'observatoire des prix d'Infaoliva, les prix de l'huile d'olive extra vierge à l'origine ont chuté à 4.40 euros le kilo, soit 51 pour cent de moins que les records de janvier. Les prix de l'huile vierge et lampante ont légèrement moins baissé, tombant respectivement à 4.35 et 4.30 euros.

La baisse des prix et la disponibilité accrue des produits entraîneront une hausse de la consommation. Selon les prévisions du Conseil sectoriel de l'huile d'olive, la consommation d'huile d'olive atteindra 480,000 17 tonnes au cours de la campagne actuelle, soit 2023 % de plus qu'en 24/-.