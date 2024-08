Nouveaux directeurs adjoints au Conseil oléicole international

Au cours de sa 26th session extraordinaire de mars 2016, le Conseil des membres de la Conseil oléicole international des hauts fonctionnaires sélectionnés qui ont commencé leurs nouvelles fonctions en juillet 1. Désormais, le Secrétariat exécutif du CIO comprend deux nouveaux directeurs adjoints: Mustafa Sepetçi en charge des affaires administratives et financières et Jaime Lillo, qui supervisera les unités techniques, économiques et promotionnelles. Après le premier mois de travail, nous les rencontrons pour parler de leurs objectifs et attentes.

"Je me sens chanceux de travailler pour le CIO et le secteur oléicole et je suis heureux de travailler avec le produit le plus sain et le plus précieux du monde », a déclaré Mustafa Sepetçi, 41 ans, qui a déclaré qu'il souhaitait revitaliser la structure administrative et financière de la CIO et garantir l'utilisation optimale des ressources de l'organisation.



Accroître la visibilité et la reconnaissance du CIO donnera accès à des informations précises et à des solutions efficaces aux problèmes rencontrés dans le monde oléicole. - Mustafa Sepetçi, directeur adjoint du CIO

Il est titulaire d'un diplôme en sciences politiques de l'Université d'Ankara, après quoi il s'est spécialisé dans les relations internationales et a obtenu une maîtrise à la London Metropolitan University.

Sepetçi a longtemps travaillé comme auditeur interne dans l'administration gouvernementale, notamment dans le cadre de la restructuration provinciale effectuée par le ministère des douanes et du commerce.

En tant que chef du département des affaires étrangères au ministère des douanes et du commerce depuis 2011, Sepetçi représentait la Turquie au CIO et était chargé de superviser la reconnaissance des test d'huile d'olive laboratoires et la création de la troisième collection internationale de plasma de germe d'olive en collaboration avec le CIO.

À ce titre, il a participé activement à la négociation de la Accord international sur l'huile d'olive et les olives de table en 2015. En tant que participant régulier aux réunions internationales de l'Organisation internationale du travail (OIT), de l'Alliance coopérative internationale (ICA) et de la FAO, Sepetçi a été proposé par la Turquie pour le poste de directeur adjoint et choisi par le CIO. pays membres à l'issue d'un processus de sélection.

Le domaine clé de son nouveau rôle est le renforcement de la position centrale du CIO dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table. "Accroître la visibilité et la reconnaissance du CIO donnera accès à des informations précises et à des solutions efficaces aux problèmes rencontrés dans le monde oléicole », a déclaré le nouveau directeur adjoint. "Il fournira également un outil pour des activités de normalisation communes, le CIO devant être un point de rencontre pour tous les opérateurs du secteur. Son intention est que le CIO soit restructuré de manière à lui permettre de jouer un rôle de référence mondiale en matière de documentation et d’information.

Sepetçi est également responsable de la gestion du budget du CIO et a déclaré qu'il était déterminé à contribuer au maximum à la réalisation des objectifs de l'Accord international et à assurer un budget équilibré pour que cela soit possible.

De plus, son objectif est d'améliorer le système d'information afin d'assurer la traçabilité, un accès facile et rapide et la transparence, et de mieux répondre aux attentes des pays membres et du secteur. "Dans le monde d'aujourd'hui, les technologies de l'information prennent de plus en plus de place dans nos vies de jour en jour », a-t-il fait remarquer. "Cette tendance devrait se poursuivre et s'accélérer à l'avenir. Nous sommes impatients de développer un système d'information qui renforcera les capacités et l'expertise du CIO. »

Le directeur adjoint Jaime Lillo a déclaré Olive Oil Times, "Mon objectif est de travailler avec l'équipe pour une nouvelle phase du CIO et de lui donner une nouvelle impulsion dans le cadre du nouvel accord.

Lillo, 42 ans, est ingénieur agronome diplômé de l'Université polytechnique de Madrid. Il a travaillé à la représentation permanente de l'Espagne auprès de l'UE et en tant que conseiller spécial auprès du ministère de l'Agriculture.

En tant qu'ancien fonctionnaire de la direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne, il a également travaillé en étroite collaboration avec diverses ONG sur un certain nombre de projets de développement et de coopération.

Lillo est un habitué des réunions internationales des Nations Unies, de la FAO, de l'OMC et de l'OCDE. En plus de la gestion du portefeuille technique du CIO, qui comprend la R&D et l'environnement, la formation et les opérations spécifiques et chimie de l'huile d'olive et de la normalisation, le nouveau directeur adjoint, qui a été nommé par l'Espagne pour ce rôle, surveillera les campagnes de promotion de la consommation d'huile d'olive et la recherche économique menées par le CIO, en plus du lancement prévu d'un observatoire mondial de l'olivier.

Le directeur exécutif l'a également chargé de coordonner la Journée mondiale de l'olive, qui a lieu chaque année le novembre 26, qui devrait être célébrée par les pays membres grâce à une subvention du CIO.

"J'opérerai afin d'atteindre les objectifs inclus dans l'accord: se rapprocher des consommateurs, renforcer l'harmonisation de la norme et faciliter l'accès de nouveaux pays au CIO. »

Il estime que le rôle des oliviers contre le changement climatique est très important, et c'est également un problème Le CIO soumettra à la COP22 en novembre (22nd Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques CCNUCC).

Lillo, qui a vu ces dernières années la grande évolution de Huile d'olive espagnole, a révélé quelques détails personnels sur sa passion pour l'huile d'olive extra vierge qui a commencé quand il était enfant: "Je suis allé rendre visite à mon oncle à Jaén qui avait une oliveraie, et nous avons goûté la nouvelle huile d'olive extra vierge qui venait de sortir du moulin. Aujourd'hui, le matin, je mange généralement du pain avec de l'huile d'olive extra vierge et de la tomate ou du miel et je veux toujours être sûr d'avoir différentes huiles de différentes variétés pour les utiliser en fonction des aliments.