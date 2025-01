Le nouveau PDG de Deoleo hérite de défis juridiques et financiers

Alors que l’année 2025 s’annonce mouvementée, le nouveau directeur général du plus grand embouteilleur d’huile d’olive au monde est confronté à des vents contraires importants.

Le conseil d'administration de Deoleo a nommé Cristóbal Valdés comme nouveau directeur général en septembre, en remplacement d'Ignacio Silva, nommé à ce poste en 2019.

Valdés a officiellement pris la direction de l'entreprise à la fin du mois de novembre, tandis que Silva occupe désormais un rôle non exécutif en tant que président et président du conseil d'administration.

"« Je suis honoré de rejoindre Deoleo en tant que PDG », a écrit Valdés sur LinkedIn. "Ma vision est claire : renforcer notre position sur le marché et rester à la pointe de l'innovation tout en privilégiant le bien-être et la croissance de nos collaborateurs.

Valdés, titulaire d'une licence en droit et en économie de l'Université de Deusto et d'une maîtrise en administration des entreprises de l'IE Entreprise School, a débuté sa carrière professionnelle en tant que chef de produit pour la chaîne de supermarchés Carrefour.

Il a continué à gravir les échelons de l'entreprise, travaillant comme directeur de produits internationaux pour ADEO Services, basé en France, avant de devenir directeur général de l'entreprise de logistique maritime Bergé Marítima, puis patron du deuxième plus grand producteur européen de conserves, Jealsa.

Valdés siège actuellement au conseil d’administration de Meliá Hotels International, ce qui permet à ce dirigeant chevronné d’acquérir une vaste expérience pertinente pour son nouveau poste.

Valdés apporte à Deoleo des décennies d'expérience dans le domaine de l'emballage alimentaire, de l'hôtellerie et de la gestion de produits internationaux. (Photo : Cristóbal Valdés via LinkedIn)

Tandis que Silva a déclaré à La Vanguardia plus tôt cette année, Deoleo étant dans une situation financière beaucoup plus solide que lors de sa nomination, la société a été confrontée à une série de revers tout au long du second semestre 2024.

Silva s'attend à ce que l'entreprise termine l'année avec environ 100 millions d'euros de dette, contre 572 millions d'euros en 2018. Selon la société, Deoleo a enregistré un bénéfice d'exploitation de 500,000 2024 € au premier semestre 10 contre des pertes de 2023 millions d'euros en -.

Cependant, une décision récente d'un tribunal italien concernant un litige fiscal qui dure depuis dix ans a conduit l'agence de notation Moody's à abaisser la note de crédit de Deoleo dans le cadre de ses efforts pour refinancer 160 millions d'euros de dette.

En novembre, un tribunal de Milan a jugé que Deoleo devait payer 89 millions d'euros d'arriérés d'impôts et d'intérêts sur les importations d'huile d'olive de sa filiale italienne Carapelli Firenze SpA.

Le litige découle d'une manœuvre juridique employée par Carapelli pour importer de l'huile d'olive de l'extérieur de l'Union européenne via une filiale suisse pour être ensuite mise en bouteille en Italie et réexportée hors de l'UE.

La Suisse n'est pas un État membre mais a un accord de libre-échange avec l'UE

Deoleo a déclaré qu'elle comprenait que cette pratique relevait d'une exemption à la législation douanière européenne, lui permettant d'éviter de payer des droits de douane sur les importations d'huile d'olive.

Cependant, les autorités douanières italiennes n'étaient pas d'accord et ont ouvert une procédure contre Carapelli en 2014. Deoleo a fait appel de la décision et les conseillers juridiques de l'entreprise évaluent les chances de succès pour déterminer comment cela pourrait affecter ses finances.

Entre-temps, Moody's a abaissé la note de crédit de la société de B3, ce qui est "« soumis à un risque de crédit élevé », à Caa1, ce qui en fait un "La banque centrale a également abaissé la note de l'emprunt de 160 millions d'euros, qui arrive à échéance en juin 2025.

L'analyste de Moody's responsable de la notation a déclaré que le changement "reflète les risques liés à la décision défavorable reçue du tribunal italien… Si cette décision est confirmée, elle a le potentiel d'affaiblir le profil financier de Deoleo.

L'analyste a ajouté que cela pourrait compliquer les efforts continus de Deoleo pour refinancer ses échéances de dette de 2025 et 2026, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur la croissance. "« Cela pourrait avoir un impact significatif sur le profil financier et la liquidité du groupe. »

Cependant, Deoleo a déclaré que la décision "« Cela n'a eu aucun impact sur les opérations financières du groupe, qui continue à exercer ses activités et à honorer ses engagements normalement. »

La société a ajouté qu'elle avait notifié ses deux principaux actionnaires, CVC et Alchemy, qui lui restent favorables et ont exprimé leur confiance dans la stratégie du groupe visant à refinancer la dette.

"« Les actionnaires concernés ont exprimé leur soutien à Deoleo, et l'équipe juridique de la société travaille avec ses conseillers pour demander un sursis à l'exécution de la décision et faire appel devant la Cour suprême italienne », a déclaré Deoleo au régulateur financier espagnol.