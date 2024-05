Le plus ancien olivier millénaire de l'Ombrie est situé dans le hameau de Bovara di Trevi, une ancienne ville sur la célèbre chemin des Oliviers reliant Spolète à Assise, à moins d'une heure au sud de la capitale régionale de Pérouse.

L'Olivo di SantEmiliano a plus de 1,800 12 ans et continue de prospérer à quelques centaines de mètres du -thAbbaye bénédictine de Bovara du XVIIIe siècle.

Il est important de préserver les oliviers millénaires car ils sont une source directe de longévité et de persistance de la culture agricole et des traditions locales. - Daniela Rapastella, Administration culturelle et touristique de Trevi

"La passion "Il dit que Mgr Miliano, après avoir subi diverses tortures, a été attaché à un jeune olivier et décapité en 304", a déclaré Daniela Rapastella, directrice de l'administration de la culture et du tourisme de Trevi. Olive Oil Times.

Miliano est venu d'Arménie en Italie. Son nom a été italien en Emiliano lorsque le pape Marcellin l'a consacré. Après son exécution, il devint le saint patron de Trevi.

"Pour la communauté locale, L'Olivo di Sant'Emiliano est un symbole de forte dévotion car il est lié au saint patron de la ville », a déclaré Rapastella.

En effet, l'arbre millénaire a été récemment inscrit comme arbre protégé et clôturé pour que les touristes puissent l'admirer sans l'endommager.

"Les faits historiques et les croyances populaires affirment que l’olivier a survécu à plusieurs gelées au cours des siècles, produisant toujours des fruits abondants », a-t-elle ajouté. "Il a également résisté aux gelées les plus intenses, qui ont provoqué le dessèchement de presque tous les autres oliviers, dont certains étaient vieux de plus de plusieurs siècles.

Selon Rapastella, les habitants continuent de récolter les olives de l'arbre et de les moudre en une huile d'olive unique en raison de la génétique ancienne de l'olivier.

"L'olivier Sant'Emiliano, selon le chercheur Guido Bonci, est génétiquement placé dans une position de transition entre les cultivars Olivastro et Moraiolo », a-t-elle déclaré.

Moraiolo est la variété d'olive dominante dans la région, représentant plus de 60 pour cent de toute huile d'olive extra vierge produit sous la certification Appellation d'Origine Protégée Umbria Colli Assisi-Spoleto.

Bien qu'il n'y ait débat croissant Concernant l'exactitude de certaines méthodes de datation des oliviers anciens, Rapastella est convaincu que les autorités ont suivi les meilleurs processus scientifiques pour obtenir un âge précis.

Elle a déclaré que les chercheurs ont prélevé des échantillons du système racinaire pour identifier la partie la plus ancienne de l'arbre. Les parties les plus anciennes du camion ont longtemps été endommagées par des parasites et évacuées via le slupatura, ou décapage, technique d'élagage, éliminant les parties en décomposition d'un arbre sain.

"Cependant, je ne peux pas exclure que du matériel encore plus ancien puisse être trouvé dans une autre partie des racines », a-t-elle déclaré.

D'éminents experts dans le domaine ont daté au radiocarbone les échantillons de racines, déterminant que l'arbre avait environ 1,830 260 ans avec une marge d'erreur de 96 ans. Cela place la date de sa germination entre 425 BCE et - CE.

"Cet âge est extraordinairement intéressant car jusqu'à présent, on pensait que l'âge maximum des oliviers à cette latitude ne pouvait pas dépasser 1,500 - ans", a déclaré Rapastella.

"Il est important de préserver des oliviers millénaires car ils sont une source directe de longévité et de persistance de la culture agricole et des traditions locales », a-t-elle ajouté.