Tirer parti de l'IA pour améliorer la qualité, l'efficacité et la confiance de l'huile d'olive

Au cours des deux dernières années, l'intelligence artificielle (IA) sous la forme de grands modèles linguistiques – comme Gemini, ChatGPT et Bard – a capturé l’air du temps du public.

Cependant, l'intelligence artificielle aide les oléiculteurs à améliorer leur efficacité et leur prise de décision au cours de la dernière décennie.

Plus tôt cette année, les responsables de la ville de Jaén, en Espagne, se sont réunis pour discuter des nombreux rôles que l'intelligence artificielle peut jouer pour les oléiculteurs et les meuniers de la province productrice d'huile d'olive la plus prodigieuse du monde.

Les producteurs d’huile d’olive commencent peu à peu à voir les avantages de s’implanter dans ce domaine. Ils peuvent voir comment l’IA peut non seulement améliorer l’image de marque, mais aussi la satisfaction des clients. - Javier Canego Martinez, chef de projet, Decidata Analytics

Parmi les participants figurait Decidata Analytics, une société spécialisée dans l'intelligence artificielle utilisée pour améliorer l'analyse des données.

Le chef de projet Javier Canego Martinez a déclaré Olive Oil Times que l'intelligence artificielle pourrait améliorer la traçabilité et contribuer à instaurer la confiance dans un secteur en proie à des gros titres sur la fraude ces derniers mois.

"Les outils d'IA peuvent aider à garantir que l'huile d'olive est authentique et de haute qualité en vérifiant le type d'olives utilisées », a-t-il déclaré. "Cela peut être fait en analysant des photos de noyaux d’olives à l’aide de la technologie de reconnaissance d’images. En fournissant des informations précises sur le produit, les entreprises peuvent instaurer la confiance auprès des consommateurs et maintenir une solide réputation de marque.

En effet, des chercheurs d’universités italiennes ont entraîné l’intelligence artificielle à identifier la provenance d'huile d'olive extra vierge en utilisant ses composés phénoliques et ses stérols. Dans une étude de 2022, ils ont rapporté que l'IA avait correctement identifié les huiles d'olive Taggiasca Ligure produites localement.

En plus de vérifier l'authenticité, Canego Martinez estime que les outils basés sur l'IA peuvent aider les producteurs et les détaillants à cibler les clients avec des publicités personnalisées.

"En comprenant ce que les consommateurs aiment et comment ils se comportent, les entreprises peuvent personnaliser leurs messages et leurs promotions pour atteindre plus efficacement des groupes spécifiques », a-t-il déclaré.

"L'IA peut en outre prédire les tendances du marché du secteur de l'huile d'olive, ainsi que les demandes des consommateurs, aidant ainsi les entreprises à ajuster leurs stratégies à l'avance », a ajouté Canego Martinez. "Cela leur permet d’optimiser leurs stocks, leurs prix et leurs efforts de marketing pour rester compétitifs.

Diego Hueltes, ingénieur informaticien et consultant, a démontré que les modèles d'IA peuvent prédire avec précision les prix. Il a développé trois modèles prédictifs de prix utilisant des données historiques sur les prix, des données climatiques et des données sur les récoltes précédentes pour prédire avec précision les prix pour 2017 et 2018.

La plupart des technologies d’IA destinées à ces applications ne sont pas aussi connues que les grands modèles de langage destinés aux consommateurs et qui donnent naissance à la génération actuelle d’IA générative.

Cependant, Canego Martinez a déclaré que l'IA générative peut aider toute personne impliquée dans le monde de l'huile d'olive à remplir des documents et des formulaires et à produire "contenu de haute qualité, notamment les réseaux sociaux, les blogs, les vidéos et autres outils marketing.

"Les producteurs d'huile d'olive commencent lentement à voir les avantages de s'implanter dans ce domaine », a-t-il déclaré. "Ils peuvent voir comment l'IA peut non seulement améliorer l'image de marque des entreprises oléicoles, mais également améliorer la satisfaction globale des clients.

Lors de l'événement à Jaén, les responsables ont discuté de l'utilisation de l'IA pour les chatbots de support client et de la manière dont les agriculteurs et les meuniers peuvent utiliser les outils d'IA existants pour prédire le calendrier des récoltes et les tendances du marché.

Parallèlement à l'intelligence artificielle, des discussions ont eu lieu sur en utilisant la technologie blockchain pour améliorer la traçabilité et lutter contre le vol et la fraude.

Publicité

En plus des aspects marketing et relation client de l'entreprise, Canego Martinez a déclaré que les agriculteurs et les producteurs peuvent utiliser l'IA pour rendre leurs opérations plus efficaces et durables.

"L'IA permet d'optimiser les processus de production, les rendant plus efficaces et durables », a déclaré Canego Martinez. "Cela inclut l’utilisation appropriée des ressources naturelles telles que l’eau et les engrais, la réduction de l’impact environnemental et la promotion de pratiques agricoles responsables.

Lors d'une conférence en juin à Mengíbar, une autre ville de la province de Jaén, des chercheurs ont présenté une plateforme d'IA qui dates prévues de récolte des olives une saison à l’avance en utilisant les données météorologiques et historiques des récoltes.

"L’IA et l’apprentissage automatique jouent également un rôle fondamental dans l’objectivation de la prise de décision », a déclaré Canego Martinez. "Ces technologies permettent aux entreprises d’analyser de grands volumes de données et d’en extraire des informations précises et fondées sur des preuves. Cela élimine la subjectivité et les préjugés humains, permettant ainsi des décisions plus éclairées et plus équitables.

Canego Martinez a également cité la lutte antiparasitaire comme exemple de la façon dont les outils d'IA peuvent aider les oléiculteurs dans leur travail quotidien.

"Les modèles d’apprentissage automatique peuvent aider à prédire quand les ravageurs pourraient apparaître en examinant les données passées et les facteurs environnementaux, ce qui est extrêmement utile pour les agriculteurs lorsqu’ils font des choix de gestion des cultures », a-t-il déclaré.

"Ils peuvent également donner une idée des rendements futurs des cultures en fonction de la croissance actuelle, ce qui permet aux agriculteurs de planifier plus facilement à l'avance », a ajouté Canego Martinez. "L’optimisation de l’irrigation est également une possibilité, comme ce que propose Agrow Analytics en Espagne… À l’avenir, l’application de l’IA et de l’apprentissage automatique continuera à produire une huile de meilleure qualité.