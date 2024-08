L'affaire Kangadis progresse malgré la faillite

Les plaignants dans le recours collectif contre l'adultération de l'huile d'olive de Kangadis ont célébré une petite victoire la semaine dernière après qu'un juge fédéral a accepté d'aller de l'avant dans l'affaire de 261 millions de dollars malgré le faillite de l'entreprise.



L'affaire concerne l'huile d'olive de marque Capatriti, commercialisée par Kangadis comme "100% d'huile d'olive pure. » Selon l'allégation du demandeur, l'analyse a déterminé que l'huile en question n'est pas du tout de l'huile d'olive, mais de l'huile de grignons d'olive - une huile raffinée fabriquée à partir de sous-produits de la première pression d'olives, y compris les restes de noyaux et de pulpe extraits à la chaleur et solvants chimiques. En tant que qualité la plus basse d'huile comestible dérivée d'olives, huile de grignons d'olive est principalement utilisé dans l'industrie des services alimentaires.

Le sept. 18, le juge de district américain Jed Rakoff du district sud de New York a ordonné la certification de la classe. La certification intervient lorsque le tribunal constate que certaines conditions préalables parmi les plaignants sont remplies, comme tous les plaignants partageant la même réclamation.

Rakoff avait précédemment certifié l'affaire Ebin c. Kangadis en mars, mais les progrès se sont arrêtés en raison de la faillite de Kangadis Food Inc. (KFI). Les allégations ont effectivement été transférées à une poursuite contre Kangadis Family Management LLC, une société détenue par trois membres de la famille Kangadis qui sont également actionnaires de KFI.

Les plaignants disent que la promesse de "100% d'huile d'olive pure », imprimée sur cinq côtés des boîtes Capatriti a influencé leur décision d'acheter le produit et que la fausse allégation violait les lois de protection des consommateurs.

Kangadis a plaidé contre la réclamation en raison du fait que les membres du groupe sont définis comme "toutes les personnes aux États-Unis qui ont acheté de l'huile d'olive 100% pure Capatriti emballée avant le 1er mars 2013. » L'entreprise vend aux détaillants, pas directement aux consommateurs.

Cependant, le juge a renversé cela. "Qu'une personne ait acheté ou non pendant la période de cours une boîte… qui contenait réellement du marc est une question à peu près aussi objectivement déterminable qu'on peut se poser », a écrit le juge de district américain Jed Rakoff du district sud de New York dans l'ordonnance.

L’année dernière, l’Association nord-américaine de l’huile d’olive (NAOOA) a déposé une plainte contre Kangadis—Qui exerce ses activités sous les noms de Gourmet Factory, Capatriti et Porto - revendiquant "mauvaise image de marque illégale, trompeuse et trompeuse. » Bien que la NAOOA et les Kangadis soient parvenues à un règlement confidentiel en juillet 2013, les frais juridiques ont contraint l'entreprise à déclarer faillite.