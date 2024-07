L'Italie, la Turquie et le Brésil ouvrent la voie aux prix « EVO IOOC »

La solution 9th EVO IOOC Italie s'est terminé par une cérémonie de remise des prix le 15 juinth dans le théâtre historique de la ville de Palmi, en Calabre.

Antonio G. Lauro, président du concours international de l'huile d'olive, a annoncé les gagnants des catégories Best in Show et Best in Country ainsi que les récipiendaires des prix spéciaux.

L'événement, co-organisé par la directrice générale, Stefania Reggio, a vu la participation de producteurs, d'experts du secteur et de passionnés de l'huile d'olive, qui ont apprécié dégustations guidées des produits gagnants.

Nichée sur la Côte Violette, surplombant la mer Tyrrhénienne, Palmi a également été le théâtre des évaluations sensorielles réalisées par le jury des installations du CapoSperone Resort en mai.

Vingt-cinq dégustateurs expérimentés de 11 pays ont évalué 671 candidatures soumises en provenance de 28 pays, dont 592 huiles d'olive extra vierge et 79 huiles d'olive aromatisées.

L'Italie a soumis le plus grand nombre de candidatures et a été le pays le plus récompensé, avec 185 marques participantes et 139 médailles décernées. La Turquie a suivi avec 102 marques soumises et 77 médailles.

Les producteurs brésiliens ont participé avec 69 marques, dont 63 ont été primées. En compétition avec 88 marques, la Grèce a reçu 60 médailles, suivie par l'Espagne, qui a participé avec 56 marques et a remporté 38 médailles.

La liste des gagnants comprend le Portugal (23 médailles), Israël (20 médailles), la Tunisie (19 médailles), l'Argentine (11 médailles), la Croatie (neuf médailles), la Jordanie (cinq médailles), l'Algérie (quatre médailles), les États-Unis. , Afrique du Sud, Maroc (trois médailles chacun), Arabie Saoudite, Chine, Liban (deux médailles chacun), France, Malte et Slovénie (une médaille chacun).

"Ces derniers temps, des changements évidents et marquants sont dus principalement aux conséquences de changement climatique et le réchauffement climatique se sont produits, posant des défis complexes aux agriculteurs des pays traditionnels oléiculteurs », a déclaré Lauro. Olive Oil Times.

"D’un autre côté, nous assistons également à une augmentation du nombre de pays producteurs et de nouveaux concurrents qui entrent vigoureusement sur le marché mondial de haute qualité », a-t-il ajouté. "Tout cela nous amène à affirmer que l’huile d’olive extra vierge n’a plus de frontières ni de maîtres, mais seulement d’excellents protagonistes.

Les organisateurs ont révélé certaines données concernant les produits concurrents lors de la cérémonie de remise des prix.

Trente pour cent des candidatures étaient biologiques et provenaient d'une région bénéficiant d'une indication géographique certifiée, dont une Appellation d'Origine Protégée (AOP) ou Indication géographique protégée (IGP).

Plus de la moitié (55.3 %) des huiles d'olive extra vierges étaient des mélanges de deux variétés ou plus. Monovariétals représentaient près de 45 pour cent du total, représentant plus de 180 variétés.

Lauro a également souligné une nouveauté récente introduite par le concours : la collaboration avec un organisme de recherche de premier plan.

L'année dernière, la direction de l'EVO IOOC Italie a signé un accord de collaboration préliminaire avec le Centre des cultures d'oliviers, de fruits et d'agrumes du Conseil de recherche et d'économie agricole (CREA-OFA).

Conformément à l'accord, les producteurs inscrits au concours peuvent participer à la ligne de recherche. »Traçabilité des huiles d'olive extra vierges du monde», dont les résultats seront publiés dans des publications scientifiques internationales.

"Il s'agit d'un vaste projet concernant la caractérisation des huiles d'olive extra vierges basé sur une approche de recherche participative », a déclaré Lauro. "Nous sommes heureux de faire partie des acteurs clés de cette étude, aux côtés d'Enzo Perri, directeur du CREA-OFA, et des entreprises oléicoles.

Une liste des résultats de l'EVO IOOC Italie 2024 est disponible sur le site du concours. site Internet et les médias sociaux.