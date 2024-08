L'Italie renforce ses sanctions contre la fraude à l'huile d'olive

Le Conseil des ministres a approuvé un décret contenant des dispositions sur les sanctions en cas de violation Règlement UE n ° 29/2012 concernant les normes de commercialisation de l'huile d'olive, et Règlement CEE n ° 2568/91 sur les caractéristiques des huiles d'olive et de l'huile de grignons d'olive et sur les méthodes pertinentes.



Avec cette validation, le gouvernement a mis en œuvre les modifications que les comités de l'agriculture et de la justice ont projet de décret législatif en décembre, cela aurait réduit les sanctions en cas de contrefaçon d'huile d'olive et suscité des inquiétudes chez les agriculteurs et les consommateurs italiens.

L'action complète les mesures prévues par la loi n ° 9 du 14 janvier 2013 (la soi-disant »sauf la loi sur l'huile) et comprend, selon une déclaration du gouvernement, des sanctions administratives pour défaut d'afficher une indication d'origine et d'autres informations qui doivent apparaître visiblement sur l'emballage.

Des sanctions administratives ont également été introduites pour la tenue irrégulière des registres de stock. Le gouvernement a précisé que "le domaine d'intervention des sanctions administratives reste limité au secteur non couvert par le droit pénal, auquel est réservée la répression de tout type de fraude alimentaire. »

L'imposition des sanctions prévues par le décret est confiée à l'Inspection centrale pour la protection de la qualité et la répression des fraudes contre les produits alimentaires (ICQRF) du ministère des politiques agricoles, alimentaires et forestières, et des compétences attribuées aux autorités en vertu de la législation en vigueur responsables de la constatation des infractions restent inchangés.

Le décret répond à un cadre juridique qui met en œuvre un système de traçabilité, indispensable pour lutter contre les fraudes dans le secteur de l'huile d'olive.

"Nous sommes convaincus que le gouvernement a rectifié le décret et confirmé les charges pénales introduites par le »sauver la loi sur le huile », a déclaré la vice-présidente de la Commission parlementaire sur les phénomènes de contrefaçon et de piraterie, Colomba Mongiello, qui a souligné l'importance stratégique du secteur de l'huile d'olive et de l'agro-industrie made in Italy.

Les associations de consommateurs ont apprécié la mesure: "Nous avons enfin obtenu un système de sanctions, visant à la véracité des informations sur l'étiquette, qui donne de plus grandes garanties. La protection de l'or vert italien est essentielle pour sauvegarder la chaîne d'approvisionnement et le consommateur », a déclaré Matteo Pennacchia, du groupe de consommateurs Codici.