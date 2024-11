L'Italie crée des étiquettes spéciales pour ses huiles d'olive AOP et IGP

Dans le cadre d'un plan de mise en œuvre de solutions de sécurité et de traçabilité pour le secteur agroalimentaire, l'Institut polygraphique et la Monnaie d'État italiens (IPZS) ont lancé un label développé explicitement pour le secteur agroalimentaire. huile d'olive extra vierge avec Appellation d'Origine Protégée (AOP) et Indication géographique protégée certifications (IGP).

L'étiquette, dotée d'un graphisme exclusif et d'éléments de sécurité avancés, est conçue pour être apposée sur le bouchon ou le bidon de la bouteille. Elle est numérotée de manière unique et comprend un code QR permettant d'accéder à une plateforme contenant des informations sur le produit et le producteur.

Le consortium pour la protection de la Huile de Rome IGP a été le premier à adopter le label dès sa création, suivi cette année par les consortiums PDO Olio Sabina, PGI Olio di Calabria et PDO Olio Terre di Siena.

Olive Oil Times Nous avons visité l'Officina Carte Valori, l'imprimerie de sécurité de Rome où sont produites les étiquettes. Elle est située Via Salaria, la plus grande des quatre installations de l'IPZS, avec 569 employés et 15 départements de production.

"« Ici, l'Institut Polygraphique fabrique tous les produits de traçabilité, tandis que les produits pour l'identité physique et numérique du citoyen sont fabriqués dans un bâtiment voisin », a déclaré Matteo Cerasoli, le responsable de l'imprimerie de sécurité, en introduisant la visite et après avoir passé le premier contrôle de sécurité.

L'usine fabrique également des étiquettes pour les produits couverts par le monopole d'État, notamment les étiquettes pour le tabac, les produits pharmaceutiques, les timbres fiscaux et les produits numérotés non traçables tels que les billets de loterie. De plus, une section est consacrée à l'impression des timbres et du Journal officiel.

Conformément aux normes de sécurité strictes qui régissent l'accès à toutes les installations de l'IPZS, l'entrée de la zone d'impression de haute sécurité est gardée par la police financière, et seul le personnel autorisé peut entrer dans les différents départements en passant par des portes verrouillables.

"« Comme tous les autres produits de traçabilité, l'étiquette de l'huile d'olive extra vierge AOP et IGP présente des caractéristiques de sécurité similaires à celles que l'on retrouve dans les documents d'identité tels que les passeports et les cartes d'identité, ainsi que dans les billets de banque », a déclaré Cerasoli.

En s'approchant du lieu de production des étiquettes, on entend le bruit des machines qui tournent à plein régime. Olive Oil Times visite, les techniciens de l'IPZS installent la machine qui imprime les étiquettes disposées en bobines.

Production d'étiquettes pour l'IGP Huile de Calabre (Photo : Institut Polygraphique et Monnaie d'État)

"« Tous les équipements sont conçus exclusivement pour l’Institut Polygraphique », a déclaré Cerasoli. "Cette machine possède un noyau constitué d'une multitude de systèmes de contrôle, qui certifient 100 pour cent de la production.

"« Nous certifions les produits en vérifiant chaque élément de sécurité visible et invisible », a-t-il ajouté. "On peut dire que les produits de sécurité physique ont deux mondes, un visible et un invisible qui renforce la protection.

Une fois imprimées, les étiquettes destinées au secteur agroalimentaire, y compris celles de l'huile d'olive vierge extra AOP et IGP, passent au département des données variables pour être numérotées.

"« Ce département accomplit une tâche d’une complexité considérable », a déclaré Cerasoli. "En termes simples, chaque étiquette est numérotée avec un code alphanumérique combiné à un code de contrôle aléatoire généré par un algorithme propriétaire, ce qui nous permet d'obtenir des étiquettes uniques.

Des caméras spéciales vérifient ensuite la présence, la lisibilité et la qualité des deux codes sur chaque étiquette, afin que les organismes de contrôle puissent vérifier l'authenticité du produit. De plus, ils vérifient que le code QR est entièrement conforme aux normes ISO (exigences de qualité) du secteur et qu'il peut être lu sans ambiguïté par les appareils des utilisateurs.

"« Nous sommes partis essentiellement de notre expérience avec le vin », explique Annalisa Griffo, responsable de l’unité agroalimentaire. "« Nous produisons des étiquettes pour les vins DOCG et DOC depuis plus de dix ans. Il faut savoir que l’étiquette des vins DOCG est obligatoire, tandis que celle des vins DOC est facultative. »

"Pourtant, au fil des années, nous avons vu un nombre toujours croissant de producteurs et de consortiums choisir d’adopter cette dernière solution », a-t-elle ajouté. "« Nous produisons deux milliards d’étiquettes de vin par an, dont 1.5 milliard en DOC. Cela a représenté un point fort pour étendre cette solution aux produits agroalimentaires AOP et IGP. »

Sur la machine suivante, qui traite le papier imprimé, les techniciens de l'IPZS terminent le traitement d'une bobine.

Étiquettes pour l'IGP Olio di Roma (Photo : Institut polygraphique et Monnaie d'État)

Les bobines sont produites selon des procédures d'impression de sécurité dans l'usine IPZS de Foggia, puis comptabilisées et transférées à Rome.

"« Chaque département de cette zone est équipé d'un coffre-fort pour stocker les bobines arrivant de la zone de traitement précédente », a déclaré Cerasoli, soulignant qu'un rapport est réalisé à la fin de chaque étape du processus de production.

"« À chaque étape, les bons et les déchets sont comptabilisés, comptés pièce par pièce et pesés », a-t-il ajouté. "En substance, nous gardons une trace de l’historique de chaque bobine et des étiquettes qui la composent tout au long du processus de production, dont la gestion est cruciale.

Une fois que les techniciens de l'IPZS ont terminé le traitement d'une bobine, Olive Oil Times je l'ai examiné et j'ai observé attentivement les caractéristiques physiques des étiquettes.

"« Chaque étiquette est caractérisée par une série d'éléments physiques, à savoir le filigrane présentant un design spécifique, ainsi que des fibrilles visibles et invisibles », a déclaré Cerasoli. "De plus, il y a une impression de sécurité, et donc, il est impossible de le photocopier ou de le falsifier.

"« Si nous regardons avec une loupe, nous pouvons voir des micro-écritures qui rapportent des formulations différentes avec une résolution qui les rend détectables uniquement avec des systèmes spéciaux », a-t-il ajouté. "« C’est la partie visible du produit, complétée par une partie invisible derrière, comme nous l’avons dit plus haut. Certaines fibrilles deviennent fluorescentes et l’impression de sécurité comprend différentes encres. De plus, il y a un élément de sécurité que nous ne sommes pas autorisés à révéler. »

Les autres étiquettes IPZS se distinguent par leur graphisme personnalisé. Les consortiums d'huile d'olive extra vierge AOP et IGP peuvent personnaliser les étiquettes avec leurs logos et couleurs.

"Tout cela découle de la nécessité de protéger les produits de haute qualité, leur authenticité et leur véritable »« Fabriqué en Italie », a déclaré Griffo. "Le secteur agroalimentaire italien est parmi les plus appréciés et reconnus au monde, et pour cette raison aussi l’un des plus imités.

Production d'étiquettes pour l'AOP Olio Terre di Siena (Photo : Institut Polygraphique et Monnaie d'État)

Elle a mentionné un rapport récent de l'Institut italien de contrôle de la qualité et de répression des fraudes, selon lequel la valeur des produits agroalimentaires italiens contrefaits en 2023 s'élevait à plus de 42 millions d'euros, dont 33 pour cent étaient des produits contrefaits AOP et IGP.

"Nous pensons qu'il est très important de créer une identification forte du produit également pour contrer les »« Une fraude à consonance italienne, dont les chiffres sont très élevés », a déclaré M. Griffo. "Chaque année, les producteurs italiens perdent près de 100 milliards d'euros de ventes à l'exportation à cause de cette astuce, qui consiste à évoquer »« L'italianité » à travers les couleurs, les mots et les symboles du pays.

"Les AOP et les IGP ne sont pas seulement »« Made in Italy » mais aussi des produits certifiés qui passent par un processus de certification et de contrôle supplémentaire », a-t-elle observé. "La contrefaçon entraîne des atteintes à la réputation, des pertes de revenus et, ce qui n’est pas secondaire, un risque pour la santé. Il est donc important de protéger les produits, le producteur et les consommateurs.

La protection de la confiance et de la santé publique est l'une des valeurs fondamentales de l'IPZS. Le label vise à garantir davantage la qualité des produits aux consommateurs tout en préservant l'authenticité et la santé des produits.

De plus, le QR code imprimé sur chaque étiquette donne accès à la plateforme IPZS dédiée au passeport numérique des produits, Passe-leIci, les consommateurs peuvent vérifier l’authenticité et la traçabilité des produits et trouver une vitrine.

"En plus d'afficher toutes les étapes du processus de production, la plateforme fournit des informations fournies par les agriculteurs, comme les événements, oléotourisme et circuits oenotouristiques, recettes et des appariements, et plus encore », a ajouté Griffo. "Il se veut un véritable canal de communication entre les producteurs et les consommateurs.

La visite s'est terminée par un dernier contrôle de sécurité, tandis que l'activité de production de l'imprimerie de sécurité se poursuivait à plein régime.

La production des étiquettes pour l'huile d'olive extra vierge AOP et IGP produite dans les régions du Latium, de la Toscane et de la Calabre est désormais en cours, parallèlement à la récolte des olives.