Le dernier rapport sur les ventes d'huile d'olive italienne

Les bénéfices des conditionneurs d'huile d'olive italiens ont considérablement augmenté au cours des deux derniers mois de 2010 selon ASSITOL. Sur le plan intérieur, les ventes ont augmenté de 31 pour cent et les ventes à l'exportation de 22.4 pour cent. Par rapport à l'ensemble de la période 2009-2010, ASSITOL fait état d'une augmentation de 21.6%. Ce chiffre reflète des gains tant ici qu'à l'étranger et constitue une bonne nouvelle après un début d'année lent. AIDER est l'Association de l'industrie pétrolière italienne. Ses membres sont des conditionneurs d'huile, principalement d'olive, mais aussi d'huile de graines et d'huile de grignons. Les membres vont des grossistes aux marques bien connues comme Colavita et Monini, et représentent la vente de 90 pour cent de l'huile d'olive italienne.

Huile d'olive extra vierge, ce qu'ASSITOL appelle "l'huile d'olive extra vierge conventionnelle, est de loin la catégorie la plus importante conditionnée par les membres. Ils emballent des huiles d'olive italiennes, européennes et non européennes. Sont également emballées les catégories beaucoup plus petites d'huiles DOP et IGP à indication géographique, 1 pour cent fabriquées en Italie et biologiques. Ces produits de niche (et plus coûteux) représentent environ 6% de l'ensemble de la catégorie extra vierge. Leurs chiffres de vente étaient, dans l'ensemble, également positifs. Les huiles DOP et IGP ont connu une augmentation de plus de 50% sur le marché intérieur en novembre et décembre, par rapport à 2009. L'exception est venue avec 1OO% d'huile d'olive extra vierge italienne, qui a connu une baisse de 4% au niveau national, bien qu'une augmentation de 6.5% sur le marché d'exportation.

L'huile de grignons (une huile qui est extraite par un processus industriel impliquant des solvants, et similaire à celle utilisée dans la fabrication des huiles de graines) a également gagné avec une augmentation de 12.8 pour cent. Principalement les boulangeries, du moins en Italie, utilisent cette huile. L'huile de grignons est également à l'étude pour une utilisation dans la création d'électricité, objet d'une conférence à laquelle ont participé les producteurs d'huile d'olive en novembre 2010.

La concurrence entre les pays producteurs d'huile d'olive est rude et l'Espagne est considérée comme le concurrent le plus agressif de l'Italie. Après l'Espagne, c'est l'Italie qui produit le plus d'huile d'olive. Alors que les chiffres intérieurs de l'Italie ont augmenté de 31 pour cent, ceux de l'Espagne ont baissé de 5 pour cent (ASSITOL comparé aux 4 dernières années) pour la période de novembre à décembre 2010. ASSITOL attribue les gains italiens à l'agilité et aux mesures intelligentes de réduction des coûts.

ASSITOL a également fait les nouvelles récemment en raison de leur janvier 27th déclaration sur les nouvelles réglementations de l'UE concernant les tests d'ester d'alkyle. Un niveau élevé d'esters alkyliques indique généralement une huile d'olive produite à partir d'olives de mauvaise qualité et qui ne mérite pas la désignation extra vierge. L'UE a adopté une loi fixant une limite pour les esters d'alkyle, ce qu'ASSITOL privilégie fortement.

Les chiffres suivants publiés par Coldiretti (un grand groupe d'intérêt agricole et un lobby) donnent un aperçu du secteur italien de l'huile d'olive extra vierge:

Nombre d'oliviers: 250,000,000

2010 - Production 2011: tonnes 550,000

Classement du marché: deuxième, après l'Espagne

Consommation par habitant: 13 - 14 kg / an

Nombre d'huiles DOP / IGP: 40

Chiffre d'affaires annuel en euros: 2 milliards

Jours de travail: 50,000,000